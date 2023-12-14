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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي أبو زيد والدباس

12/14/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لعشيرة أبو زيد بوفاة المرحوم خلدون عوض أبو زيد، وإلى عشيرة الدباس بوفاة المرحوم عبد الرحمن المرعي الدباس.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.



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