مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي أبو زيد والدباس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان-الغد- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء لعشيرة أبو زيد بوفاة المرحوم خلدون عوض أبو زيد، وإلى عشيرة الدباس بوفاة المرحوم عبد الرحمن المرعي الدباس.
ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي الفقيدين تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
MENAFN14122023000072011014ID1107601029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.