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نماء: 75 % من الأردنيين يؤيدون إلغاء معاهدة السلام

12/14/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر استطلاع رأي نفذه مركز نماء للاستشارات الإستراتيجية، أنه في وقت يقوم فيه مجلس النواب بمراجعة اتفاقيات الأردن مع الاحتلال الصهيوني، تشير نتائج الاستطلاع الى أن 75 % من الاردنيين يؤيدون إلغاء معاهدة السلام مع الاحتلال والعودة إلى حالة اللاحرب واللاسلام. وكانت هذه النسبة بلغت 55 % في استطلاع سابق عام 2021.
كما يعارض 83 % أي اتفاق بشأن المياه مقابل الكهرباء بين الأردن والاحتلال، حتى لو كان هذا يعني بأن الأردنيين سيحصلون على مياه وغاز وكهرباء ذات جودة أفضل، وبأسعار أقل، وبشكل أكثر تكرارا.
كما بين الاستطلاع، أن 91 % من الأردنيين، يصفون المنطقة العربية بأنها "غير مستقرة وغير آمنة"، في نطاق استطلاع رأي، لعينة وطنية ممثلة للمجتمع.
وأشار استطلاع "نماء" في بيان صحفي وصلت "الغد" نسخة منه، إلى أن هذه النسبة، تمثل ارتفاعا لنسبة 54 %، سُجلت في استطلاع سابق، نفّذه المركز آب (أغسطس) الماضي.
وقال المركز، إن "نماء" نفّذ دراسة على عينة وطنية تمثل 1813 أردنيا وأردنية، جرت مقابلتهم وجاهيا في تشرين الثاني (اكتوبر) العام الحالي، مع هامش خطأ بلغ 2.5 % ومعدل ثقة بلغ 95 %.
وسعى الاستطلاع بحسب البيان، لدراسة تصورات المواطنين، حول الحرب الحالية على قطاع غزة وآثارها على الأردن والأمن الإقليمي والشؤون الدولية، إذ تشير نتائج الاستطلاع الى أن أكثر من 71 % يعتقدون بأن لاتفاق أوسلو تأثيرا سلبيا كبيرا على المدى الطويل في المنطقة، وتمثل هذه النسبة ارتفاعا من نسبة 29 % المسجلة في استطلاع سابق نفذّه مركز نماء في شباط (فبراير) 2018.
ويحمّل أكثر من 83 % الاحتلال، المسؤولية عن الأزمة الإنسانية الحالية في غزة، ويعتقد أكثر من 98 % بأن أفعاله غير مبررة إطلاقا، بينما يشعر أكثر من
79 % بالقلق حول احتمال نزوح الفلسطينيين في غزة للأردن أو لمصر أو لصحراء النقب.
وبشأن حل النزاع، يؤيد 34 % حل الدولتين، مقارنة بـ12 % لحل الدولة الواحدة، بينما لا يؤيد 52 % أياً من الحلين.
وباستثناء الأردن، يعتقد 30 % بأن على الولايات المتحدة الأميركية، قيادة جهود حل الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي. وعندما سُئلوا عما يجب أن تفعله الولايات المتحدة صوب ذلك، أشار 44 % بأنه يجب أن تتولى دور صانع السلام لوقف الحرب ووقف إطلاق النار، في حين يرغب 33 % بأن تتوقف الولايات المتحدة عن دعم الاحتلال بشكل أعمى، وأن تطالبه بتحمل المسؤولية.
ويشعر 78 % بالقلق حول تداعيات الصراع على الظروف الاقتصادية في الأردن، وعلى دوره السياسي الإقليمي وأمنه القومي، ويعتقد 58 % ان الاحتلال أكبر تهديد أمني للأردن.
وبشأن العلاقات الخارجية للأردن، يعتقد 27 % أن السعودية، أقرب حليف سياسي للأردن، تليها الولايات المتحدة بنسبة 20 %. وأشار 35 % إلى أن السعودية أهم داعم اقتصادي للأردن، تليها الولايات المتحدة بنسبة 29 %.
وفي حال حدوث صراع بين الولايات المتحدة وروسيا، يفضل 28 % بأن يدعم الأردن الولايات المتحدة ضد روسيا، بينما يرغب 35 % بأن يقف الأردن إلى جانب روسيا، وبالمثل، فإن 25 % يفضلون أن يقف الأردن إلى جانب الولايات المتحدة إذا حدث صراع بينها وبين الصين، بينما يرغب 44 % بأن يقف الأردن إلى جانب الصين.
وفي المقابل، يريد 12 % أن يتعاون الأردن بشكل أكبر مع قطر في المستقبل، ويؤيد 73 % تعزيز العلاقات السياسية بين الحكومتين.
وإلى ذلك، كانت قناة رؤيا المحطة المحلية الأكثر مشاهدة للحصول على أخبار حول الحرب في غزة بنسبة 37 %، تلاها تلفزيون المملكة 21 %، والتلفزيون الأردني 11 %، بينما كانت الجزيرة أكثر المحطات التلفزيونية غير الأردنية مشاهدة بنسبة 73 %. كما تبين أن أكثر من ثلثي الأردنيين يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمتابعة أخبار الحرب.
ويعتقد أكثر من 70 % بأن وسائل الإعلام الأردنية حرة في التعبير عن وجهات نظر سياسية مختلفة، ويعتقد 80 % بأنها موضوعية في نقل الأخبار. كما ارتفعت هاتان النسبتان بشكل بارز مقارنة باستطلاع للرأي نفّذه "نماء" في 2022.
كما يعتقد 45 % بأن هناك حكومات أو مجموعات أجنبية، تنشر معلومات مضللة في الأردن، إذ أشار معظمهم إلى أن الاحتلال وإيران وحلفاءها، وحكومات أجنبية أخرى، ينشرون معلومات مضللة في الأردن.

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