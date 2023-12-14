Friday, 15 December 2023 09:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تعديلات صندوق الطالب.. هل تحرم الآلاف من المنح والقروض؟

12/14/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات فيما عدلت الحكومة شروط الاستفادة من دعم صندوق الطالب الجامعي، عبر اشتراطها ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن 68 بالمائة أو عن تقدير جيد، مقابل 60 بالمائة قبل التعديل، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، الدكتور بلال المومني إن من شأن هذا التعديل حرمان آلاف الطلبة من الاستفادة من دعم الصندوق.
واشترطت التعديلات أن يكون الطالب مسجلًا في الجامعة لدرجة البكالوريوس أو الشهادة الجامعية المتوسطة على البرنامج العادي، وعلى نفقته الخاصة.
كما حرم الطلبة المتلقين عقوبة الإنذار التأديبي فأعلى من التقدم بالطلب للاستفادة من الصندوق، في حين كانت في السابق تحرم من صدرت بحقه عقوبة تتجاوز الإنذار.
وسمحت لاثنين فقط من أبناء العائلة الواردة أسماؤهم في القيد المدني بالتقدم للحصول على المنحة أو القرض، فيما كانت سابقا تسمح لأربعة أشخاص متقدمين في القيد المدني.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبلغ السنوي الذي تخصصه الحكومة للصندوق، والهبات والتبرعات التي ترد للصندوق شريطة أخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني، وكذلك المبالغ المسددة من تحصيل القروض، وعوائد استثمار أموال الصندوق وفقا لأسس الاستثمار.
ويكون للصندوق حساب خاص في موازنة الوزارة يتم تنظيمه والإنفاق منه وفقا للأصول المقررة في النظام المالي والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كما تودع أموال الصندوق في حساب مستقل لدى البنك المركزي الأردني.
وكان مجلس الوزراء أقر نظام صندوق دعم الطالب الجامعي في الجامعات الرسمية لسنة 2023، والذي شهد اعتراضات واسعة من قبل لجنة التربية والتعليم والشباب في مجلس النواب.
بدوره، شدد المومني لـ"الغد" على رفض لجنة التعليم النيابية لهذه التعديلات التي قال إن من شأنها حرمان آلاف الطلبة من حقّ المنافسة على المنح والقروض الجامعية.
وقال المومني إن التعديلات ستنظر إلى المعدل التراكمي، وبالتالي فإن طالب السنة الأولى سيحرم من منح الصندوق، إضافة الى الاعتماد على مبدأ النقاط والاشتراط بمعدل 68 % فما فوق للحصول على الدعم، وهذا يضر بأعداد كبيرة من الطلبة الذين هم في أمس الحاجة لدعم الصندوق.
وأضاف أن تلك التعديلات تمسّ المواطن في ظلّ ما يعيشه من ظروف اقتصادية صعبة.
من جهتها قالت الحكومة إن تعديلات النظام تأتي لغايات تحديد الأحكام الخاصة بإدارة صندوق دعم الطالب المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والنص على أوجه الإنفاق منه، وجميع الشؤون المتعلقة به، وتحديد الأحكام المتعلقة بالاستفادة من المنح والقروض المخصصة لهذه الغاية.
كما يهدف النظام إلى تحديد حالات إعفاء المستفيدين أو كفلائهم، حسب مقتضى الحال، من المبالغ المترتبة عليه، ومنح لجنة إدارة الصندوق صلاحية إعادة النظر في هذه الإعفاءات حال ثبوت انتفاء أسبابها.
ومن أبرز هذه التعديلات، حسب ما ورد في النظام، أن الطالب كان يستفيد في السابق من كل أخ على مقاعد الدراسة الجامعية بـ50 نقطة، أما التعليمات الجديدة فتحصر الاستفادة بأخوين اثنين فقط بغض النظر عن العدد.

MENAFN14122023000072011014ID1107601026

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث