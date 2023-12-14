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أمطار الأسبوع ترفع الموسم المطري إلى 48 %

12/14/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد آل خطاب، إن الأمطار التي هطلت في مختلف مناطق المملكة، منذ مساء الأحد الماضي وحتى مساء أول من أمس الأربعاء، رفعت الموسم الحالي، بنسب تراوحت بين 3 و48 بالمائة، من المعدل الموسمي المطري العام.
وأضاف في بيان صحفي أمس، أن المناطق الجنوبية والشرقية كانت الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، حيث بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية بمحطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ 23.7 ملم محققةً ما نسبته 12 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع 21.6 ملم محققةً ما نسبته 7 بالمائة، من معدلها الموسمي العام.
وبحسب البيان، سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/العقبة مجموعا مطريا بلغ 11.1 ملم محققة ما نسبته 48 بالمائة من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية فسجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققة ما نسبته 26 بالمائة، من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الأزرق بمجموع 17.9 ملم محققة ما نسبته 30 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
وأضاف آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبمجموع بلغ 20.9 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ 19.1 ملم محققة ما نسبته 1 بالمائة من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى فسجلت محطة رصد دير علا مجموعا مطريا خلال الفترة بلغ 21.5 ملم محققة ما نسبته 8 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
أما المناطق الشمالية، فأشار البيان إلى أنها شهدت خلال هذه الفترة تساقطا للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ 18.8 ملم محققةً ما نسبته 3 بالمائة من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع 13.0 ملم محققة ما نسبته 4 بالمائة من معدلها الموسمي العام.
إلى ذلك، وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ولطيفة الحرارة في بقية المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.- (بترا)

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