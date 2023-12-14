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تمكين تدعو للمصادقة على العمل الدولية 190 للقضاء على العنف والتحرش في العمل

12/14/2023 11:34:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي دعت تمكين للدعم والمساندة، للمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل وتوصيتها رقم 206، وتعديل المادة 6 من الدستور، لتضاف كلمة "الجنس" لفقرتها الأولى، وإيجاد تعريف واضح في قانون العمل للتحرش والعنف، والتمييز في مكان العمل، وإعداد استراتيجية وطنية لمناهضتهما.
وفي مؤتمر صحفي عقدته أمس، للاعلان عن نتائج برنامج نفذته بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، طالبت "تمكين" بتفعيل التفتيش على المؤسسات والشركات للكشف عن أي حالات عنف غير مبلغ عنها من أصحابها، نتيجة الخوف من فقدان عملهم، وتوعية العمال بأهمية القضاء على العنف والتحرش وآليات تقديم الشكاوى، ورصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالعنف والتحرش في العمل، لمعالجتها وحلها.
كما دعت لتعزيز الحوار الاجتماعي مع أطراف الإنتاج، لتطوير سياسات لمناهضة العنف والتحرش، وتنفيذ حملات كسب تأييد تطالب بإيجاد بيئة عمل خالية من العنف، وإنشاء قاعدة بيانات، تتضمن البيانات لضحايا العنف والتحرش، واجراء دراسات عن واقعهما في مكان العمل وأثرهما على الإنتاج والاقتصاد.
وقالت مديرة البرامج في تمكين رانيا الصرايرة في المؤتمر، إنّ الاتفاقية 190 وتوصيتها رقم 206، أساس مهم لتعديل التشريعات المحلية، للحد من العنف والتحرش، فهما يهددان الأمن والاستقرار الوظيفي للعاملين، كما تعد معاهدة دولية غير مسبوقة، تمنح العمال الحق في الوقاية منهما.
وأشارت الصرايرة إلى أن قانوني العمل والعقوبات، يجرّمان في بعض موادهما التحرش ويعاقبان عليه، لكنهما يخلوان من تعريفات واضحة وصريحة له ولأشكاله، والتصدي له، والعقوبات المفروضة على من يقدِم عليه.
وبينت أن الدستور لم يتطرق لماهضته العنف والتحرشي، بينما تقول المادة (6) "الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم فـي الحقوق والواجبات وإن اختلفوا فـي العرق أو اللغة أو الدين"، لكنها لم تتضمن عدم التمييز حسب النوع الاجتماعي، وهذا له علاقة مباشرة بالعنف والتحرش، واللذين ينبنيان على النوع الاجتماعي، وضحاياه غالبا إناث وذوي إعاقة وأطفال عاملون.
وتتحدث المادة 23 من الدستور عن الحق بالعمل للجميع، لذا قد تكون السند القانوني الأكثر أهمية، ويمكن الاستناد عليها لتعديل التشريعات المحلية، بحيث تناهض بوضوح العنف والتحرش في العمل، كما لم تعالجهما التشريعات صراحة، اذ لم يرد في قانون العقوبات تعريف للتحرش، ولم يذكر التحرش أو التحرش الجنسي، ما يعني أنه لا يعاقب عليه، مع الإشارة إلى أنه جرم الأفعال التي تشكل فعل أي منهما، بمسميات مختلفة.
واعتبرت "تمكين" أن إثبات التحرش عملية صعبة، فالمتحرش غالبًا يكون قد احتاط لأمره، كما ان التحرش يحدث بسرعة دون وجود سابق إنذار، بحيث لا يدرك الشخص الذي تعرض للتحرش ما حدث نتيجة الصدمة، ولإثبات وقوع جريمة التحرش، يشترط توفر شاهدة/ شاهد رأى الواقعة بنفسه، ويجب اتصافه بالاستقامة وقول الحق، وتوفر أدلة معينة تثبت حدوث التحرش، كالصور ومقاطع الفيديو، والتسجيلات.
وبشأن قانون العمل، بينت الصرايرة، انه جرت عليه كثير من التعديلات تخص العنف والتحرش، آخرها أقر في آذار (مارس) الماضي، اذ تضمن للمرة الأولى تعريفًا للتحرش الجنسي في الفقرة (ج) من المادة (29) تفيذد بأنه، في الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية، "إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثّله عليه في أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المعاقب عليه، بموجب أحكام التشريعات النافذة المفعول".
كما عدلت المادة ذاتها في الفقرة (ب)، بوضع عقوبة على المعتدي، ليصبح النص "إذا تبين للوزير وقوع اعتداء من صاحب العمل أو من يمثله بالضرب، أو بممارسة أي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي على العاملين المستخدمين لديه، يعاقب صاحب العمل أو مدير المؤسسة أو من يمثله، بغرامه لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، وتضاعف الغرامة في حال التكرار، مع مراعاة أحكام أي تشريعات أخرى نافذة المفعول".
وقالت، يعتبر هذا التعديل تقدمًا من ناحية إضافة التحرش الجنسي، لكنه برغم انه وضع تعريفا الا انه قاصر وفضفاض لا يتماشى مع الاتفاقية (190) وما تتضمنه من معايير، كما بقي اقتصار العقوبة الواردة فيه على صاحب العمل أو من يمثله، ولم تشمل التحرش الذي قد يقع من زميل، أي أن هذه الامر لم يعالجه القانون.
أمّا النقطة الجوهرية التي لم يعالجها القانون، فتمثلت بإعطائه حلا واحدا لضحية التحرش، وهو ترك العمل دون اشعار، مع احتفاظه بحقوقه، ما يعني عقوبة أخرى تتعرض لها الضحية وليس انصافًا لها.
من جهة أخرى، قالت الصرايرة، لم يضع القانون أي مواد تتعلق بتوفير الحماية في بيئات العمل، ولم يرد أي نص عن أي تعويض قد يحصل عليه ضحية العنف، مع التأكيد هنا أنّ الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة 29، تذهب لخزينة الدولة وليس للضحية، كذلك بدا غريبًا أن توضع سلطة تقدير وقوع الاعتداء بأي شكل لشخص وزير العمل بصفته الوظيفية، وليس للقضاء.

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