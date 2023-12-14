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بدء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين

12/14/2023 11:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، مساء الخميس ، بالانسحاب من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استغرقت 3 أيام.

وفجر اليوم الخميس استشهد 3 شبان فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال الهلال الأحمر، إن القصف الإسرائيلي أسفر كذلك عن إصابة 6 شبان آخرين، جراح 3 منهم وصفت بالخطيرة.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في المدينة.

MENAFN14122023000072011014ID1107601023

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