بدء انسحاب قوات الاحتلال من مخيم جنين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية ، مساء الخميس ، بالانسحاب من مخيم جنين بعد عملية عسكرية استغرقت 3 أيام.
وفجر اليوم الخميس استشهد 3 شبان فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين، حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، وقال الهلال الأحمر، إن القصف الإسرائيلي أسفر كذلك عن إصابة 6 شبان آخرين، جراح 3 منهم وصفت بالخطيرة.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها إلى 12 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية العسكرية في المدينة.
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