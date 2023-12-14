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الأونروا: العام 2023 الأكثر دموية وسكان غزة يعانون القصف والأمراض

12/14/2023 11:34:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، امس، إن "سكان قطاع غزة يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار"، في حين وصفت الوكالة العام 2023 بأنه "الأكثر دموية".
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لازاريني بمنتدى اللاجئين العالمي بمدينة جنيف السويسرية، نشرت الأونروا مقاطع منها على حسابها عبر منصة "إكس".
وأضاف لازاريني أن "سكان غزة ينفد منهم الوقت والخيارات"، وأكد أنهم "يواجهون القصف والحرمان والأمراض في مساحة تتقلص باستمرار".
ويعقد المنتدى العالمي للاجئين 2023 في الفترة الممتدة بين 13 و15 كانون أول(ديسمبر) الحالي في مركز باليكسبو الواقع في مدينة جنيف السويسرية.
ويعتبر المنتدى هو الحدث الدولي الأكبر عالمياً بشأن اللاجئين، حيث يجتمع العالم للتصدي للتحديات وإيجاد الحلول طويلة الأمد لأكثر من 114 مليون نازح قسرا، بينهم 36 مليون لاجئ.
وتشترك في عقد منتدى عام 2023 خمس دول وهي: كولومبيا وفرنسا واليابان والأردن وأوغندا، وتشترك في استضافته حكومة سويسرا ومفوضية اللاجئين.
ومنذ 7 تشرين الأول( أكتوبر) الماضي يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة خلفت حتى امس 18 ألفا و787 شهيدا و50 ألفا و897 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.
الى ذلك، وصفت وكالة الأونروا عام 2023 بأنه "الأكثر دموية" في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة في تسجيل وتوثيق لعدد ضحايا ممارسات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة في 2005.
جاء ذلك في تقرير يكشف الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مع مرور أكثر من شهرين على اندلاع العدوان على القطاع، وتصاعد حدة الدهم والاعتقالات التي تنفذها القوات الإالاحتلال في الضفة.
وقالت الأونروا، إن 2023 كأنه العام الأكثر دموية بالنسبة لحالات استشهاد فلسطينيين في الضفة، حيث استشهد 271 على يد القوات الصهيونية، بينهم 69 طفلا، بالإضافة إلى 8 فلسطينيين استشهدوا على يد المستوطنين.
كما أشارت إلى استشهاد فلسطينيين اثنين آخرين، لكن دون معرفة المسؤول عن مقتلهما سواء كانوا من "الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين"، وفقا للبيان.-(وكالات)

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