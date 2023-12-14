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في غزة كل شيء مباح.. حتى جثث الشهداء في المقابر

12/14/2023 11:34:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين لم تسلم جثث الشهداء من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، فباتوا ضمن دائرة استهدافه المتكرر عبر نبش القبور وسرقة الجثث منها أو التنكيل بها وتشويهها قبيل تخريب معظم المقابر وتدميرها، دون مراعاة لحرمة الأموات، في سلوك نازي لم يعد غريبا أمام هول المجازر الوحشية التي تطال البشر والحجر معا، وصولا للموتى.
وعلى وقع غارات الاحتلال الكثيفة ضد القطاع وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين وسط تصدر "أنفاق غزة" واجهة الجدال بإغراقها؛ فقد أدت الهجمات العدوانية الاحتلالية إلى إحداث حفر كبيرة وعميقة داخل مقابر الشهداء، فابتلعت بداخلها عشرات القبور، وتناثر بسببها رفات الموتى واختفى بعضها، فضلا عن تضرر عشرات القبور المجاورة لها بشكل بليغ.
وتسبب استهداف الاحتلال المتكرر لعدد من المقابر بالقطاع إلى تخريب وتحطيم عشرات القبور ونشر الخراب فيها، وإلحاق الدمار الواسع بها، من دون مراعاة لحرمة المقابر والموتى، وذلك في ظل ما يتردد من أنباء حول خلافات داخل حكومة و"كابينت" الحرب بشأن ما يجري من حراك مصري وقطري لتجديد الهدنة والتوصل إلى صفقة أخرى لتبادل الأسرى، وصولا لوقف إطلاق النار.
وطالت هجمات الاحتلال غالبية مقابر قطاع غزة، ولكنها تركزت في شماله، لا سيما مقابر "الفالوجة"، التي جرفت آلياته أجزاء عميقة منها، و"علي بن مروان" و"الشيخ رضوان" و"الشهداء" و"الشيخ شعبان"، إضافة إلى مقبرة "كنيسة القديس برفيريوس" في مدينة غزة، ومقبرة "الشهداء" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
ونتيجة القصف الجوي الكثيف؛ فقد لجأت عائلات فلسطينية في قطاع غزة لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، وصل عددها إلى أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة.
وطبقا لتوثيق المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، بناء على إفادات تلقاها، قام جيش الاحتلال بنبش العديد من القبور في مقبرة "الفالوجا"، شمالا، وسرق الجثث من داخلها يعتقد أنها تعود لنشطاء فلسطينيين، وسط مخاوف وشبهات من احتمال سرقة أعضاء منها.
ونبه "المرصد" بأن الاحتلال ينتهك بشكل ممنهج حرمة الأموات وانتهاك مقابرهم وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة حماية المقابر أثناء النزاعات المسلحة، بما يتوجب إلزامه بتطبيق نصوصها.
وكان "المرصد الأورومتوسطي" قد وثق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن شهداء حرب الإبادة الجماعية الاحتلالية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة جراء استهداف الاحتلال المستمر للمقابر ومحيطها.
بينما يواصل الاحتلال قصفه الجوي الكثيف على مختلف أنحاء القطاع المحاصر، مما أدى لارتقاء زهاء 196 شهيدا ونحو 500 جريح، في الساعات الأخيرة فقط، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان لأكثر من 18600 شهيد، ونحو 50600 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما ما يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وقد استشهد 27 فلسطينيا على الأقل، وأصيب آخرون، في غارات شنها طيران الاحتلال على المنازل السكنية في رفح، جنوب القطاع، كما تم انتشال 26 شهيدا حتى اللحظة بفعل قصف منزل عائلة فلسطينية كاملة في مدينة غزة، استشهدوا بغارات جوية شنتها الطائرات الحربية الاحتلالية، شمالا، والتي استهدفت مربعا سكنيا كاملا في مخيم جباليا، محته عن الوجود.
وطالت غارات الاحتلال الكثيفة استشهاد ثلاثة فلسطينيين، جنوب دير البلح، وسط القطاع، واستشهاد طفل وجرح أطفال آخرين في قصف منزل، شرق خانيونس، جنوبا، وتدمير مبنى يأوي نازحين، غالبيتهم من الحالات الخاصة، غرب مخيم النصيرات، وسطا، ومدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، عدا استهداف مسجدين في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وجباليا، شمالا، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى.
وفي الأثناء؛ تطل "أنفاق غزة" إلى واجهة المشهد الدموي بالقطاع، وذلك بارتكاب الاحتلال جريمة إغراقها بمياه البحر لتدميرها، تحت مزاعم استخدامها كمواقع لحركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، ولكنها خطة يائسة تنم عن الفشل العسكري، ومحاولة لإطالة أمد العدوان تفاديا للحظة الحساب العسير الذي ينتظر حكومة الحرب.
وتتسبب خطة الاحتلال في حدوث كارثة بشرية وبيئية؛ لا سيما آثارها على منسوب توافر مياه الشرب الشحيحة في القطاع وامتداد آثاره إلى أجيال قادمة، وتبعاتها طويلة الأمد على طبقة المياه الجوفية وربما التربة في القطاع، والتأثير المحتمل على أساسيات المباني، في ظل الأضرار التي لحقت بمنشآت معالجة المياه والبنية التحتية.
وكان نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، قد حذر، في 9 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، عبر بيان تم توزيعه، من التبعات الخطيرة لتلك الخطوة الإسرائيلية، والتي اعتبرها "جريمة حرب في حال تنفيذها".
وبالتزامن؛ يستمر تصعيد الاحتلال في جنين بالضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالي، بارتفاع عدد شهداء المدينة ومخيمها إلى 11 فلسطينيا، باستشهاد الفتى أيوب محمد جلامنة، أمس، بطائرة مسيرة، مع تواصل عدوانه وإطلاق القذائف تجاه المنازل المحاصرة، ومداهمة بعضها وتفتيشها وتخريب محتوياتها، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن "عدد حالات الاعتقال في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال بلغ أكثر من 500، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم، فيما الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل حملات الاعتقال، التي يرافقها عمليات تنكيل بحق الفلسطينيين".
من جانبها، دعت حركة الجهاد الإسلامي، أبناء الشعب الفلسطيني إلى هبة جماهيرية واسعة تشمل جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إن "العدو الصهيوني يسعى إلى مواصلة تنفيذ مخططات التهجير والترحيل التي وضعها لتفريغ فلسطين من أبنائها، من خلال الممارسات والأفعال الإرهابية المروعة بحق مدن الضفة الغربية ومخيماتها المستمرة منذ أيام ، وما يجري في مدينة جنين ومخيمها دليل على ذلك".
وأكدت حركة الجهاد أن "مواصلة الاحتلال في حالة القتل الوحشية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة واستهدافه بكل مكوناته هي سياسة بائسة لن تنال من صمود الشعب لأنه يتطلع إلى الحرية والخلاص من الاحتلال المستمر منذ عشرات السنين".

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