خلافات متصاعدة بين أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل

واشارت تقارير الى منع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع من زيارة قطر هذا الاسبوع لبحث فرص احياء المفاوضات، ونقلت القناة الثالثة عشر الاسرائيلية أن رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس يؤيد ايجاد فرصة لاستئناف مفاوضات الاسرى مع حركة حماس. وكالات

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