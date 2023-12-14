الحوثيون يتبنون هجومًا بطائرة مسيّرة على سفينة في البحر الأحمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تبنى الحوثيون مساء أمس الخميس هجومًا على سفينة في البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مؤكدين أنها كانت متّجهة إلى إسرائيل، وذلك ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة". وكالات
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