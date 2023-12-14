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الحوثيون يتبنون هجومًا بطائرة مسيّرة على سفينة في البحر الأحمر

12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تبنى الحوثيون مساء أمس الخميس هجومًا على سفينة في البحر الأحمر بطائرة مسيّرة مؤكدين أنها كانت متّجهة إلى إسرائيل، وذلك ردًا على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وجاء في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع على منصّة "إكس": "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية... عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة". وكالات

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