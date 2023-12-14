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تصريح جديد من غوتيريش حول الوضع الإنساني في غزة

12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل.

وقال غوتيريش، إن "الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة".

وأضاف غوتيريش "إننا قلقون إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي وصلت إلى نقطة الغليان".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل". وكالات


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