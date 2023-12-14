تصريح جديد من غوتيريش حول الوضع الإنساني في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن حجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل.
وقال غوتيريش، إن "الظروف الحالية تجعل من المستحيل إجراء عمليات إنسانية ذات معنى في غزة".
وأضاف غوتيريش "إننا قلقون إزاء تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والتي وصلت إلى نقطة الغليان".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية وحجم الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل ولا يحتمل". وكالات
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