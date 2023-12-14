غزة.. المكان الأخطر على الصحفيين بالعالم

غزة.. المكان الأخطر على الصحفيين بالعالم
التاريخ
12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن فلسطين باتت أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحفيين.
مشيرة إلى مقتل سبعة عشر صحفيا أثناء ممارستهم مهامهم، ثلاثة عشر في غزة وحدها، إضافة إلى ثلاثة صحفيين في لبنان، وفق تقرير المنظمة. وكالات
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