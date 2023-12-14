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غزة.. المكان الأخطر على الصحفيين بالعالم

12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن فلسطين باتت أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحفيين.


مشيرة إلى مقتل سبعة عشر صحفيا أثناء ممارستهم مهامهم، ثلاثة عشر في غزة وحدها، إضافة إلى ثلاثة صحفيين في لبنان، وفق تقرير المنظمة. وكالات


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