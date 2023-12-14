ألمانيا تزوّد أوكرانيا بمنظومة ثانية من صواريخ باتريوت

ألمانيا تزوّد أوكرانيا بمنظومة ثانية من صواريخ باتريوت
التاريخ
12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أن برلين زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت مع صواريخه.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "نظام باتريوت الثاني من ألمانيا سيتم تشغيله في أوكرانيا قبل نهاية العام". وكالات
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