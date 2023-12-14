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ألمانيا تزوّد أوكرانيا بمنظومة ثانية من صواريخ باتريوت

12/14/2023 11:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت القائمة المحدثة للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا، على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية، أن برلين زودت أوكرانيا بنظام دفاع جوي ثان من طراز باتريوت مع صواريخه.


وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن "نظام باتريوت الثاني من ألمانيا سيتم تشغيله في أوكرانيا قبل نهاية العام". وكالات


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