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المشاركة المجتمعية بلجنة السلامة الأحيائية.. إجراء شكلي أم حاجة ملحة؟

12/14/2023 11:33:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان فيما يكتسب موضوع السلامة الأحيائية الغذائية أهمية بالغة على المستوى العالمي بسبب تأثيرها على التنوّع البيولوجي، وآثاره الصحية خصوصا على سلامة الغذاء الذي تنتجه التكنولوجيا الأحيائية وما رافقه من مزاعم غير دقيقة عن تأثيرات سلبية على صحة الانسان، يطالب خبراء ومعنيون بضرورة توسيع مشاركة المجتمع بلجنة السلامة الأحيائية ورفع الوعي البيئي لدى المجتمع في مجال الكائنات المعدلة وراثيا.
ويبين مدير بيئة وادي الأردن المهندس محمد الصقور أن الوزارة تقوم بتنفيذ سلسلة من برامج التوعية والتثقيف لرفع الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع بمجال الكائنات المعدلة وراثيا، ومشروع التنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية.
هذا الأمر كان أيضا محط اهتمام ورشة توعوية عقدت في وادي الأردن، وهدفت إلى تسليط الضوء على موضوع يهم كافة فئات المجتمع وهو المواد المعدلة وراثيا والدور المجتمعي للتعرف عليها وكيفية التعامل معها.
الصقور، أكد على أهمية الورش خاصة وأن التشريعات والسياسات والأنظمة الإدارية لا تكفي ولا يمكن أن تؤدي دورها بدون دعم المجتمع المدني لها، قائلا " يجب أن لا نغفل عن دور ودعم المراكز البحثية للتقليل والحد من أي أثار سلبية محتملة قد تنتج عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة".
وأوضح أن أهداف مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الأحيائية تتركز في دمج مفاهيم السلامة الأحيائية في الخطط والاستراتيجيات القطاعية، لبلورة إطار تشريعي متكامل يتناسب مع الاحتياجات الوطنية من خلال ايجاد نظام فعال لمراقبة التأثيرات البيئية وفحص الكائنات المعدلة جينيا وتطبيق للتعامل مع الاستيراد والتصدير وإجراء تقييم المخاطر لوضع برامج زيادة الوعي العام بموضوع السلامة الأحيائية.
وأشار إلى أنه ورغم قلة الوعي المجتمعي حول السلامة الأحيائية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما متزايدا تزامنا مع خطوات فاعلة على المستوى الوطني تضمنت التوقيع والمصادقة على بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية وإعداد الإطار الوطني للسلامة الأحيائية والمتضمن بناء القدرات اللازمة للبدء بالمشروع وتوحيد الجهود الوطنية لانجازه والعمل على وضع الآليات لتنفيذه والذي يحتاج الى إرادة سياسية ودور للمجتمع المدني لضمان استدامتها.
من جانبهم يرى خبراء أن المطلوب من الجهات المعنية اشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد المختصين الفاعلين في هذا المجال وسماع حججهم ونشرها بالعلن بحيث تكون كافة الاجتماعات شفافة وعلنية ويمكن الوصول إلى ملخصاتها ونتائجها عن طريق الشبكة العنبوتية وألا تكون سرية نهائيا ومحكومة بلجنة قطاع عام ولا تخضع لأي أجندات خارجية.
وتشدد رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر على ضرورة توسيع مشاركة المجتمع المدني المعني باللجنة الوطنية للسلامة الأحيائية، مع وجوب تضمين المشروع على مرحلة تثقيفية وتوعوية للمجتمع المدني لتفعيل الاهتمام بالموضوع بشكل واف ومبسط ومناسب لكل شريحة وهذا غير متوفر حتى الآن، مضيفة "يجب أن يكون الهدف من الورشات التي تعقد بهذا الخصوص توعويا وليس إجرائيا فقط، كما يجب المتابعة مع المشاركين لضمان استمرار الشراكة معهم من جهة، والتأكيد من حصولهم على المعلومات الكافية عن هذه المواد المحورة وراثياً وبشكل تراكمي".
وتبين أن العربية لحماية الطبيعة تولي موضوع السلامة الإحيائية أهمية كبيرة، فكنا أول من نادى من أجل الاهتمام الشعبي بموضوع الأغذية المعدلة وراثياً ودفعنا لتنشيط لجنة وطنية تهتم بموضوع السلامة الأحيائية وتتابع إصدار القانون والتأكيد على أن مشكلة الغذاء والفقر قد نتجت عن عدم تطبيق مبدأ السيادة على الغذاء وسوء الإدارة والتوزيع وليس في زيادة حجم الإنتاج كما يدعي مؤيدو تلك التقنية.
وتوضح زعيتر لقد استطعنا من خلال عقد ندوة دولية حول "الكائنات المحورة وراثياً، آثار ومخاطر"عام 2005، الخروج بتوصيات منها منع استيراد المواد المحورة وراثياً، ووجوب وضع بطاقات البيان على عبوات الأغذية لتوضيح محتوياتها وعناصرها، وما إذا كانت قد تمت معالجتها وراثياً، وتوفير الإمكانات المختبرية لإجراء فحوصات الكشف عن وجود أغذية محورة وراثياً ويتضمن ذلك الفحوصات على بذور النباتات المستخدمة في الزراعة، إضافة لتفعيل أطر السلامة الأحيائية، وبالتوازي توعية المستهلكين بآثار ومخاطر الكائنات المحورة وراثياً على صحة الإنسان، والبيئة، والتنوع الأحيائي، والزراعة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية.
وتقول" إننا ومن خلال مناقشات اللجنة المكلفة بإعداد مسودة قانون السلامة الإحيائية أكدنا على أهمية معرفة تطورات مسودة قانون السلامة الأحيائية وإن كانت التوصيات السابقة من الفريق قد أضيفت له قبل عرضه مستقبلاً على مجلس النواب، ومنها أن النقاش على مسودة "الدليل الإرشادي للنظام الإداري والفني" للقانون يأتي بشكل لاحق بعد إقرار القانون وليس قبله ليكون نقاش موضوعي ومثمر، علما أن النقاشات التي جرت العام الحالي أخذت الشكل البيروقراطي غير المترابط واستحوذ الجانب الإجرائي على المناقشات".
المطلوب بحسب زعيتر، أن تعبر كل الأطراف كل حسب اختصاصه سواء كان تقني أو فني أو تشريعي أو قانوني أو المستهلكين والمزارعين عن رأيها إما بأنفسهم أو من خلال النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني التي تنطق باسمهم وتتحدث بمصالحهم، ويجب الاستماع اليهم والأخذ بجميع وجهات النظر بكل شفافية ومكاشفة للخروج بقانون فاعل.
وتابعت: "من المقلق أننا لا زلنا لا نعرف أين وصلنا سواء في إقرار القانون أو البدء بتنفيذه أو على سبيل المثال فهم كيف تم أخذ قرار تحديد النسبة الحالية للمواد المحورة المسموح بها دون التصريح عن وجودها في بيانات المواد المستوردة".
ويؤكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام أن التكنولوجيا الحيوية يمكن أن تولد فوائد كبيرة، ولكن هناك مخاوف من أن تكون لها آثار سلبية على التنوع البيولوجي وصحة الإنسان نظرا لقلة الخبرة والمعرفة بمنتجات التكنولوجيا الأحيائية، مضيفا أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات المستهدفة من مصادر التكنولوجيا الأحيائية بشقيه النباتي و الحيواني.
ويشدد على ضرورة إيجاد رؤية واضحة وشفافة للموضوع بمجمله يتم تعميمها على جميع القطاعات المعنية وجميع فئات المجتمع وتوعية المستهلكين بآثار ومخاطر الكائنات المعدلة وراثياً على صحة الإنسان والبيئة والتنوع الأحيائي والزراعة، مؤكدا على ضرورة وضع آليات واتخاذ إجراءات فاعلة وتوفير الإمكانات المخبرية لإجراء فحوصات الكشف عن وجود أغذية محورة وراثياً ويتضمن ذلك الفحوصات على بذور النباتات المستخدمة في الزراعة، وضرورة رفع قدرات مراكز البحث العلمي في فحص هذه المواد لتعزيز الرقابة عليها ورفع القدرات الوطنية في مجال تقييم وإدارة المخاطر الناجمة عن الكائنات المحورة جينيا لتطوير وتحسين الانتاج من المحاصيل الزراعية للمحافظة على البيئة وصحة الانسان.
ويهدف بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، وهو ملحق لاتفاقية التنوع البيولوجي، إلى ضمان سلامة التعامل مع الكائنات الحية التي تم تعديلها باستخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة ونقلها واستخدامها.
وتعمل الأمم المتحدة للبيئة في شراكة مع مرفق البيئة العالمية واتفاقية التنوع البيولوجي لمساعدة الأطراف في بروتوكول قرطاجنة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

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