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متحف الحياة.. حارس الموروث التراثي والثقافي الشعبي للكرك

12/14/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة قريبا من قلعة الكرك التاريخية وفي أحد المباني التراثية القديمة التي يعود تاريخ بنائه إلى القرن التاسع عشر، أسست بلدية الكرك متحف الحياة الشعبية، بعد مطالب شعبية للحفاظ على الموروث الشعبي للكرك في الثقافة المادية وغير المادية وخوفا عليها من الضياع.
وجاء تأسيس المتحف في العام 2016، بعد جهد مشترك للعديد من المؤسسات الشعبية والرسمية برعاية بلدية الكرك من بينها وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ومتحف الأردن وجامعة مؤتة وجهات دولية مانحة وشركات وطنية.
ويضم المتحف مئات المقتنيات من الأدوات والآلات التي تبرع بها مواطنون من مختلف مناطق الكرك أو تبرع من مؤسسات رسمية مختلفة كانت في حوزتها.
ويقوم المتحف بدور كبير في الحفاظ على الموروث الشعبي المحلي بمحافظة الكرك، وخصوصا في الثقافة الشعبية المادية وغير المادية التي تتوارثها الأجيال، ويقوم المتحف بتنظيم حوارات وجلسات دائمة ومستمرة لإحياء هذه الثقافة ومنعها من الاندثار، ناهيك عن إعادة إحياء كل ما يتعلق بثقافة الطعام والشراب واللباس والمناسبات الشعبية المحلية المختلفة.
وبحسب رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة فإن المتحف ومنذ تأسيسة قام على التعاون مع جهات مختلفة، كونه بحاجة إلى جهد كبير للحصول على مقتنيات كثيرة تشكل تصورا عاما عن الحياة الشعبية للمواطنين بالكرك خلال مئات السنين، والعمل على إحياء ما يمكن من تلك الحياة الثقافة الشعبية ومنعها من الاندثار، وخلق حالة من التواصل مع المواطنين والأجيال الجديدة بخصوصها وهو ما يحصل بشكل كبير.
ولفت إلى أن المتحف بات جزءا مهما من مدينة الكرك والزيارات الرسمية والشعبية والسياحية لقلعة الكرك، إضافة إلى أن المتحف ينظم طوال الوقت فعاليات ثقافية شعبية وحوارات وسهرات وندوات وفعاليات متعددة هدفها إحياء ثقافتنا الشعبية بالكرك واستعراضها لزوار وسياح المدينة.
وأكد أن بلدية الكرك الكبرى أقامت متحف الحياة الشعبية إحياء للتراث والحياة الشعبية، مشيرا إلى أن الأدوات والمقتنيات الموجودة في المتحف تجسد الحياة الشعبية التي كان يعيشها الأجداد والسكان بالكرك قبل أكثر من مائة عام، لافتا إلى أن البلدية تعمل على جعل المتحف من المواقع التراثية في المدينة وإبرازها على الخريطة السياحية للمدينة من خلال التعاون والشراكة مع العديد من المؤسسات.
من جهته، قال مدير المتحف ابراهيم الضمور إن المتحف يعتبر الآن هو الحاضنة الوحيدة بمحافظة الكرك للموروث الثقافي والتراثي والشعبي للمجتمع بالكرك خلال مئات السنين ويوثق هذه الحياة والنشاط المادي وغير المادي بمختلف الأشكال.
وبين أن تأسيس المتحف جاء بعد جهود مشتركة كبيرة في العام 2016 في احد مباني السرايا القديمة التي تلاصق قلعة الكرك، من قبل بلدية الكرك الكبرى، موضحا أن المتحف حتوي على عدة أقسام من بينها قسم أدوات ومقتنيات تراثية تتمثل في الأسلحة المحلية المستخدمة مثل البنادق والسيوف والخناجر، وآخر للباس الشعبي الكركي التقليدي، وقسم الأدوات والمقتنيات الزراعية، وأدوات الطهي والطبخ المنزلية، وأدوات الغزل والنسيج، وأدوات الزراعة المختلفة من الحراثة والحصاد، وأدوات تجهيز القهوة، وأدوات التجارة بالمحال التجارية، وأدوات الزينة والحلي وخصوصا للمرأة، والإنارة القديمة.
وبين أن المتحف بعد سنوات من تأسيسه أصبح يرتاده الكثير من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها كونه يقع في محيط قلعة الكرك ومرافقها الأثرية والتراثية المختلفة، مشيرا إلى أن المتحف ينظم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والندوات والحوارات والمبادرات التي تهتم بالموروث الشعبي والثقافة الشعبية المحلية وتعززها.
وبين أن من بين هذه الفعاليات الأيام الطبية المجانية والحوارات الثقافية وليالي السمر التراثية والعزف على ادوات موسيقية تراثية، والغناء الشعبي التراثي وصناعة وتقديم الأكلات الشعبية التراثية بالكرك وتنظيم دورات تدريبية على إنتاج المنتوجات الشعبية المختلفة من خلال مدربين لهم اهتمام بالتراث الشعبي بالكرك وخصوصا صناعة التحف وإعداد الطعام التراثي والمشغولات الشعبية التراثية والتي يمكن بيعها للسياح والزوار للمحافظة.
وقال الباحث في التراث الشعبي بالكرك وسام الجعفري إن بلدية الكرك قامت على تأسيس المتحف وبذلت جهودا كبيرة حتى يرى النور وينبض بالحياة، ويعكس تفاصيل معيشة الناس خلال مئات السنين الماضية بالكرك، لافتا إلى أنه اجتمع في المتحف في هذه الرحلة مقتنيات كثيرة قامت ادارة المتحف بتوثيقها، ويشكل المتحف حاليا صورة من الذاكرة الجمعية للكرك والتي يلتقي فيها الماضي مع الحاضر في هذا المكان العابق بالتاريخ والحضارة.
وأكدت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة أن متحف الحياة الشعبية بالكرك يشكل عنوانا مهما من عناوين الثقافة المحلية الشعبية خلال مئات السنين، ناهيك عن دورة في التعاون مع مختلف المؤسسات ومن بينها وزارة الثقافة في تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات الثقافية والتي تعنى بالحياة الثقافية بالكرك قديمها وجديدها، مشيرة إلى المتاحف وخصوصا تلك المعنية بالحياة الشعبية للسكان تساهم بحفظ التراث الذي يرتبط بتاريخ المجتمعات والحفاظ عليها وحمايتها من الضياع، بدء من التراث المادي المرتبط بالأدوات المختلفة في الحياة ومرورا بالفنون والعادات والقيم والمفاهيم والحكم والأمثال والاحتفالات والحكايات والموسيقا والرقص والغناء والالعاب والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

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