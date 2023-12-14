Friday, 15 December 2023 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سجن 7 أعوام في نشر وظائف وهمية

12/14/2023 11:31:45 PM
(MENAFN- Al Watan) مع تزايد نشر وظائف وهمية بأسماء جهات حكومية وشبه حكومية كبيرة، ومع وصول المحتالين لسير ذاتية لباحثين عن وظائف، وانتحال صفة أي جهة اعتبارية سواء حكومية أو خاصة، أوضح رئيس مجلس إدارة مركز الأحساء للتحكيم التجاري، المستشار القانوني، المحامي الدكتور يوسف الجبر لـ((الوطن))، أن هذه السلوكيات مجرّمة بالنظام، وقد صدر لأجلها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، حيث إنها وسيلة للاستيلاء على مال الغير باستعمال الحيلة والخداع، كما في هذه الإعلانات المشبوهة. وقد نصت المادة الأولى على أنه (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام). جمع بيانات الباحثين عن عمل
وظهر في الفترة الأخيرة العديد من الإعلانات، والمجموعات الخاصة بالتوظيف على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات وظيفية للعديد من الجهات، بما فيها جهات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى مئات الإعلانات للجهات الخاصة، يطلب من خلالها المعلن الحصول على بيانات خاصة بالباحثين عن العمل وسيرهم الذاتية، حيث بدأ العديد من الجهات التحذير من بعض تلك الإعلانات والتي تنتحل صفة جهات رسمية واعتبارية، كان آخرها انتحال إعلان وظيفي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ((نزاهة)) أصدرت على أثره تحذيرا رسميا من التعامل مع ذلك الإعلان، كما اشتكى باحثون عن عمل من تواصل أشخاص معهم يدعون أنهم مسؤولو توظيف بوزارة حكومية ينتظرون توقيعهم على عقود وظيفية برواتب ومميزات عالية، من خلال الدخول على رابط محدد بوقت معين، لدفع الباحث عن العمل على سرعة التوقيع والموافقة على العقد المرسل، والذي يتطلب إدخال رموز خاصة تصل إلى رقم الهاتف، حيث يشتكي الباحثون عن العمل من جمع بياناتهم واستغلالها من قبل أشخاص وجهات مشبوهة يستخدمون الإعلانات الوظيفية للاحتيال.
رسائل احتيالية
أبان فراس العويفير ((الخبير في الموارد البشرية))، بأن ناشري تلك الإعلانات الوهمية يسعون إلى جمع بيانات بطريقة مشبوهة، وفي هذا الوقت له أهمية كبرى، خصوصاً لبعض الجهات سواء تسويقية أو إحصائية ويصل الأمر إلى احتيالية، مؤكدًا على ضرورة البعد كل البعد عن التعامل مع رسائل ((واتس آب)) لإرسال السير الذاتية، أو الإيميلات التي لا يكون المستضيف للإيميل موقع الشركة نفسها -قدر الإمكان-، وألا تحتوي السيرة الذاتية أو طلب التوظيف على بعض المعلومات لصاحب العمل، ومن بينها: رقم الهوية الوطنية، فهي غير ضرورية في مرحلة البحث عن عمل، والأهم من ذلك وذاك عدم مشاركة أي رمز أو كود يصل إلى الجوال مع منسق الوظائف؛ لاحتمالية أن تكون رسالة احتيالية تتكبد من ورائها المتاعب.
مصادر الإعلان
أضاف العويفير، يجب على الباحث عن العمل ليتمكن من معرفة الإعلانات الوظيفية المحتالة، معرفة مصادر الإعلان عن الوظائف، أو من شخص معروف أو غير معروف، وموقع رسمي أو من المواقع الإعلانية غير المتخصصة بالوظائف، وبشكل عام، البعد عن أي موقع لا تعرف مصدره، ومن أسباب ظهور هذا النوع من الاحتيال ضعف الوازع الديني والاجتماعي، واستغلال حاجة طالب العمل للوظيفة لتحقيق أهداف شخصية أو تجارية على حساب من يبحث عن عمل.
رسوم لإكمال الطلب
أشار مرتضى اليوسف ((خبير بالموارد البشرية والإرشاد المهني))، إلى أن الهدف من انتحال أسماء جهات حكومية أو شبه حكومية كبرى هو جمع أكبر قدر ممكن من البيانات الخاصة بالمرشحين، ومن ثم ممارسة عمليات النصب والاحتيال من خلال تقديم عروض وظيفية وهمية تهدف إلى جر الباحث عن عمل إلى دفع مبلغ رمزي كرسوم لإكمال الطلب مثلاً، والحصول على الوظيفة المزعومة، ويجب على الباحثين عن العمل تمييز الإعلانات الوظيفية الوهمية من خلال التأكد من المواقع الرسمية للجهات المُعلنة للشواغر، حيث كثير من الجهات تتيح للباحثين عن عمل التقدم على الوظائف الشاغرة لديها من خلال مواقعها الإلكترونية، كما أيضاً بإمكان الباحث عن عمل التأكد من خلال التواصل مع الجهة عبر قنواتها المختلفة أو من خلال مواقع خاصة بالتوظيف تحظى بثقة كثير من المتابعين.
رواتب فلكيةأرجع اليوسف، سبب ظهور هذا النوع من الاحتيال، حيث يستغل المحتالون حاجة الباحثين عن عمل، والتي قد تكون دافعهم الرئيسي للتقديم على أي إعلان وظيفي، لذا كثير من المحتالين يذكرون رواتب فلكية في إعلاناتهم الوظيفية الوهمية حتى يستطيعون من خلالها تحفيز المرشحين على مشاركة بياناتهم، ويحتاج الباحث عن عمل إلى مهارات البحث والتأكد وأيضاً الوعي التقني حتى لا يقع ضحية عملية النصب والاحتيال.
غسل أموال
بدوره، قال المهندس محمد الناصر ((تقني متخصص في تقنية المعلومات)): من الناحية التقنية، وقوع سيرتك الذاتية في قبضة جهة احتيالية، هذا يشير إلى إدراج معلوماتك الشخصية مباشرة في قاعدة بيانات ضخمة، تتبع جهات احتيالية، مما يعني أنك داخل جدولة، وما هي إلا أيام وتبدأ الاتصالات تنهال بمبررات مختلفة ورسائل بروابط خداعية، محذرًا بقوله: ما حصل لبياناتك الشخصية ما هو إلا البداية في حكاية أكبر هدفها ما تحتويه حساباتك البنكية من أموال أو باستخدامها في عمليات غسل الأموال، والحل لتلك المشكلة يتمثل في أن الوقاية بإبقاء البيانات الحساسة بعيدًا عن الجهات المشبوهة، يعتبر خط الدفاع الأول، ولهذا تبرز أهمية معرفة الشخص بسياسات حماية البيانات الشخصية، وعمليًا تأكد أن الجهات الرسمية لن تطلب منك كلمات المرور أو رموز العمليات المالية فهي بمثابة التوقيع وملك لك فقط.
اختراق الهاتف
أضاف هاني الحمود ((تقني متخصص في البرمجيات الحاسوبية))، إلى أن ((الهاكرز))، يستفيدين من إعلانات الوظائف الوهمية، ومن خلالها يدخلون عبر روابط مشبوهة، والوصول إلى الحسابات البنكية، ويستهدف المحتال من السيرة الذاتية الوصول إلى الهوية الوطنية، والهاتف المحمول، وقد تكون فرصة لاختراق الهاتف الجوال، واستخدام الحسابات الشخصية ((الرسمية))، كموقع ((أبشر))، وانتحال الشخصية لأغراض أخرى، مؤكدًا إلى أهمية التواصل الهاتفي مع الجهة المعنية لأكثر مأمونية من التواصل الإلكتروني في وقتنا الحالي، والتوقف التام عن استخدام أرقام الأكواد والتحقق إلا بعد التأكد من المصدر.

MENAFN14122023000089011017ID1107600996

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث