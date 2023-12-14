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محطات وأوعية لإطعام القطط

12/14/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) شرعت وزارة الثقافة وأمانة جدة في وضع محطات رسمية في منطقة البلد التاريخية لإطعام القطط، ضمن مبادرة ((محطات إطعام القطط)).
وجاءت المحطات التي تحتوي على الطعام والماء على مدار الساعة على شكل صناديق خشبية مزودة بمصب للماء من جهة، ومكان آخر مظلل للطعام.
ولقيت المبادرة ترحيبًا كبيرًا من قبل زوار المنطقة التاريخية في جدة ورأوا أنها ترفع الوعي لدي المجتمع للرفق بالحيوان.
وعلى نحو مماثل، بادرت بلدية الخبر في المنطقة الشرقية في وقت لاحق بوضع 60 موقعًا لإطعام القطط ضمن مبادرة تعد الأولى من نوعها، ويتم تجهيز هذه المواقع وتعبئتها بالطعام والإشراف عليها، فضلا عن أوعية مخصصة للقطط الهائمة في الشوارع لشرب الماء.
وإلى جانب الأعمال التي تقوم بها الجهات الرسمية، ثمة مبادرات تطوعية تقوم بها فرق جماعية وأخرى فردية تعمل على العناية بالقطط وتوفير الماء والطعام لها.
مبادرة فريق رحماء
أوضح فريق رحماء أنهم فريق تطوعي أنشئ لإنقاذ القطط والحيوانات التي تحتاج الى مساعدة ورعاية طبية، وأنه يتطلع إلى تقديم نموذج مثالي يحتذى به في المبادرات والرفق بالحيوان، وأن يشكلوا أكبر ملجأ لاحتواء كافة الحيوانات المهملة في جدة ومكة المكرمة، وتقديم الرعاية والعناية التي تحتاجها القطط والحيوانات.
ويعمل الفريق على إطعام القطط وعلاجها، ويسهم في احتضان القطط أثناء فترة العلاج، كما يساعد في تبني الحيوانات الأليفة، ونشر الوعي في المجتمع بالرفق بالحيوان.
ويقدم الفريق مبادرات ميدانية أسبوعية لإنقاذ القطط في الأحياء الخاضعة للتطوير ونقلها إلى أحياء آمنة، كما يعمل على مبادرات يومية توفر وتوزع الطعام على القطط الجائعة في كافة الأحياء المهجورة، إضافة إلى مبادرة علاج واحتضان القطط المصابة في الأحياء المهجورة ومتابعة حالتها إلى أن تتماثل في الشفاء، وعرضها للتبني بعد أن تنتهي من علاجها.
شرائح إلكترونية للمتبنية
ضمن مبادراته، عمل فريق رحماء على زرع شرائح إلكترونية للقطط المتبنية بما يمنع رمي تلك القطط في الشارع، حيث تتضمن معلومات الشريحة بيانات عن المتبني، كما تمنع البيع والشراء والتجارة بالقطط.
وأكد الفريق أن عدد القطط التي يتم إطعامها شهريًا من 4 إلى 5 آلاف قطة بشكل شبه يومي، وأن وزن الطعام المستهلك خلال الشهر الواحد لإطعام قطط الأحياء المزالة بجدة من 2 إلى 3 طن دراي فود، وما يقارب نصف الطن من الأكل رطب مثل الدجاج واللحم والمعلبات.
وأشار الفريق إلى أن قطط الأحياء المهجورة تنقل إلى أحياء سكنية يكون الفريق مسؤولا عن إطعام القطط فيها، وأنه لا تقبل التبرعات النقدية للفريق، بل يمكن تحويل أي تبرعات نقدية للموردين والمحلات المتعاونة مع الفريق، مع إمكانية استقبال الدعم العيني للإنقاذ مثل أدوات الإنقاذ، أو أي أدوات لازمة يشتريها المتبرع من أي متجر، وتسلم من المورد لأعضاء الفريق.
مباردة أنابيب إطعام القطط
بادر فريق ((رفق جدة)) إلى إطعام القطط عن طريق توفير أنابيب يوضع بها الطعام بطريقة جذابة وتحافظ على نظافة البيئة إلى جانب أنابيب المياه.
وبدأ هذا العمل في الرياض ثم انتقل إلى جدة، وكانت أول محطاته حي المحمدية بجدة، ومن ثم انتقل إلى أحياء البساتين، الوزيرية، النزلة الشرقية، الحمراء شارع فلسطين، والفيصلية، ويبلغ سعر الأنابيب 80 ريالا، ويتحمل الفريق التركيب والتوصيل إلى المكان.
مبادرات فردية
يقول علي الغامدي إنه بدأ عمله في مجال إطعام القطط على نفقته الخاصة، حيث يشتري كل أسبوع كيسًا من الطعام الجاف 20 كلج، ومنذ ينتهي عمله الرسمي يبدأ التجوال في شوارع أحياء جدة بحثًا عن القطط الجائعة وتقديم الطعام والماء لها.
وأوضح ((صادف عددًا من المواقف مؤثرة أثناء إطعامي للقطط، فقد عثرت على قطة جائعة أوشكت على الهلاك مع صغارها، وهذا ما دفعني للعمل بشكل متواصل على تقديم الطعام لهذه الحيوانات الأليفة)).
وتابع بأسف ((بعض فئات المجتمع ترفض فكرة تقديم الطعام لهذه الحيوانات بحجة أن الطعام المقدم قد يشوه منظر المكان))، مشيرًا إلى أنه يضع الطعام في علب بلاستيكية للحفاظ على نظافة الموقع، ويتم التخلص من تلك العبوات بعد الانتهاء منها.
تجربة فريدة
تقول طيف الحمياني: إن تجربتها في إنقاذ القطط بدأت بعد مشهد مؤلم لقطة فقدت قدميها الخلفيتين، بعدما دهستها مركبة عابرة، ومن هنا بدأت رحلة إنقاذ القطط المريضة، وإجراء عمليات تعقيم لها وعرضها للتبني، أما القطط ذات الاحتياجات الخاصة فأقدم لها الطعام والماء، وأكرر الزيارة لها بموقعها للاهتمام والرعاية.
وبينت أن أشد الصعوبات التي تواجه منقذي القطط هي عدم توفر ملاجئ رسمية مجهزة بأطباء للحالات المريضة والمصابة نتجة حوداث السيارات، إضافة لنقص وعي المجتمع حول الرفق بالحيوان.
مشروع للرفق بالحيوان
طالب عبدالله أحمد، وهو من المبادرين لإطعام القطط بشوارع جدة، بأن يكون هناك مشروع يهتم بالرفق بالحيوان تحت مظلة جهة رسمية، بحيث يستطيع المتطوعون وعبر هذه الجهة الحصول على الدعم لتوفير الملاجئ والطعام والعيادات للقطط، إضافة لرفع مستوى الوعي في المجتمع للاهتمام بهذه الحيوانات.
وقال ((خلال رحلة الإطعام ألاحظ أن كثيرًا من تلك القطط تعاني من أمراض العيون، وشدة الهزال نتيجة الجوع، إضافة لمعاناة بعضها من الكسور والجروح)).

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