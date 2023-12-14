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الإخلاء الطبي حوكمة ومنافسة عادلة

12/14/2023 11:28:00 PM
(MENAFN- Al Watan) في قرار اتخذه مجلس الشورى مؤخرا، تمت الموافقة على مشروع نظام الإخلاء الطبي، وهو المشروع المقدم من أعضاء مجلس الشورى الدكتور أيوب الجربوع، وعساف أبوثنين، وعطا السبيتي، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعضو المجلس السابق الدكتورة جواهر العنزي، والمشروع يتكون من 41 مادة، ويهدف إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
تضافر الجهود
يهدف مشروع النظام إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة، فيما يهدف المشروع إلى المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
تعزيز التعاون
من ضمن أهداف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية.
ويهدف المشروع أيضًا إلى توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، إضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها.
المشاركات الداخلية
يعتبر الإخلاء الطبي الجوي من أهم القطاعات في العالم والذي به تقصر المسافات وتنقذ أرواح لا سيما إذا كان ذلك التحرك في الوقت المناسب وبكفاءة عالية ومن هذا المنطلق جاءت اللبنة الأولى للإخلاء الطبي الجوي بالإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع في عام 1400، بشراء أول طائرة من نوع ( جي 2) تتسع لنقل خمسة مرضى في آن واحد بالإضافة إلى حاضنة أطفال وبعدها توالت التطورات حتى وصلت إلى ما هي عليه من تقدم اليوم.
وتقوم إدارة الإخلاء الطبي الجوي بتلبية النداءات العاجلة لنقل المرضى للعلاج إلى مستشفيات المتخصصة في المدن الرئيسية بالمملكة ونقل الفرق الطبية والإسناد في حالات الكوارث الطبيعية ومساندة القوات المسلحة بإخلاء المصابين عند الحاجة ونقل الأعضاء الحية من مراكز التبرع وخدمة حجاج بيت الله وضيوف الرحمن في مواسم الحج.
حملات الإغاثة
بتوجيه من حكومة المملكة لتخفيف معانات المحتاجين في الدول العربية والإسلامية فقد شاركت طائرات الإخلاء الطبي الجوي في نقل المصابين والمرضى من فلسطين ورحلات الإغاثة إلى العراق وأفغانستان والجزائر والسودان والبوسنة والهرسك​، وفي وقت شُلت حركة الطيران في العالم كله وخوت المطارات من مرتاديها وتقطعت السبل بالركاب خلال تفشي جائحة كوفيد في أقطار المعمورة وصلت طائرات الإخلاء الطبي الجوي إلى حيث لا يصل الآخرون وتمكن أسطول الإخلاء الطبي الجوي من إتمام نقل المرضى بساعات طيران متواصلة داخل مدن المملكة ودول العالم أثناء فترة حظر الطيران.​
خاصة وحكومية
مناطقيا.. ومنذ بداية العام الجاري 2023، حتى الآن، نسّق تجمع الشرقية الصحي، 136 حالة إخلاء جوي على مستوى المنطقة الشرقية، حيث تم استقبال 20 حالة من خارج المملكة ونقلها للمنطقة الشرقية، إضافةً لنقل 3 حالات من المنطقة الشرقية إلى خارج المملكة.
وشملت المستشفيات التابعة للتجمع والمستقبلة لحالات الإخلاء الجوي: مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الذي استقبل 37 حالة إخلاء جوي، ومجمع الدمام الطبي 22 حالة، ومستشفى الولادة والأطفال بالدمام 9 حالات، ومستشفى القطيف المركزي 3 حالات، ومركز سعود البابطين لطب وجراحة القلب 4 حالات، إضافةً لمستشفى العيون التخصصي بالظهران الذي استقبل حالة واحدة فقط. كما قام تجمع الشرقية الصحي بتنسيق 35 حالة إلى مستشفيات القطاع الخاص، و25 حالة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى بالمنطقة.

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