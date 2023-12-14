أسلحة تستخدمها إسرائيل ضد غزة

(MENAFN
- Al Watan) تمتلك إسرائيل بعض الأسلحة التكنولوجية الحديثة التي تعد من الأكثر فتكا وتدميرًا، وتعيث بها فسادا في حياة الفلسطينيين في غزة، وتجربها للمرة الأولى على المدنيين قبل بيعها للجيوش في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الربح.
وهناك مصدر آخر تستقي منه الأسلحة التي لا تصنعها بنفسها، حيث تأتي مباشرةً من الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل العسكريين الآخرين في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس منظمة العفو الدولية: ((لقد سهلت الأسلحة الأمريكية الصنع عمليات القتل الجماعي للأسر في غزة)). والآن تريد إدارة بايدن منح إسرائيل 14 مليار دولار إضافية من الأسلحة للقتل، وذلك وفقا لموقع Theimeu، وهذ أبرز الأسلحة:
اللدغة الفولاذية
نوعها: قنبلة
تم تصنيعها في: إسرائيل
الاستخدام الأول: الإبادة الجماعية حاليا
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أعلن استخدامه ((اللدغة الفولاذية)) (Iron Sting) للمرة الأولى في قصف قطاع غزة.
وتستخدم إسرائيل هذه القنبلة الدقيقة، التي بها نظام لتحديد المواقع، في تدمير المباني المدنية والبنيات التحتية الحيوية
سبايك
النوع: صاروخ بدون طيار
تم تصنيعه في: إسرائيل
الاستخدام الأول: بهجوم 2014 على غزة
ينفجر صاروخ سبايك الإسرائيلي عند الارتطام، ويخرج مكعبات معدنية بسرعات كبيرة يمكنها ((تمزيق أنسجة الجلد))، وقطع الإنسان إلى
الفوسفور الأبيض
النوع: سلاح للحرق
تم تصنيعه في: الولايات المتحدة
الاستخدام الأول: الحرب العالمية الأولى
الفوسفور الأبيض هو مادة كيميائية محظور استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، ويسبب الحروق في اللحم والعظام، ويؤدي التعرض المتكرر لها إلى
غوسبيل
النوع: نظام استهداف بالذكاء الاصطناعي
تم تطويره في: إسرائيل
الاستخدام الأول: الإبادة الجماعية حاليا
تتم تغذيته بالبيانات الجغرافية، ليختار ((الأهداف)) التي يراد قصفها في قطاع غزة، مع معرفة عدد المدنيين الفلسطينيين الذين سيقتلون مع كل ضربة.
ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)
النوع: مجموعات توجيه القنبلة ((الذكية))
تم تصنيعها في: الولايات المتحدة
الاستخدام الأول: 1999
وجدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت JDAMS الأمريكية، التي تتفوق على القنابل العادية، لوجود ميزات توجيه GPS بها.
BLU-109
BUNKER BUSTER
النوع: قنبلة
تم تصنيعها في: الولايات المتحدة
هي عبارة عن قنابل وزنها 2000 رطل، لا تنفجر إلا بعد تمزيق المباني تحت الأرض.
حذرت ((أوكسفام)) من بيع هذه القنابل إلى إسرائيل، التي تستخدمها في ((القتل العشوائي)) للمدنيين في
هيرميس 900
النوع: طائرة بدون طيار
تم تصنيعها في: إسرائيل
الاستخدام الأول: هجوم 2014 على غزة
كانت طائرة هيرميس بدون طيار مسؤولة عن قتل 37% من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في 2014.
منذ ذلك الحين، تم بيعها إلى أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم.
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