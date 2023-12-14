Friday, 15 December 2023 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسلحة تستخدمها إسرائيل ضد غزة

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تمتلك إسرائيل بعض الأسلحة التكنولوجية الحديثة التي تعد من الأكثر فتكا وتدميرًا، وتعيث بها فسادا في حياة الفلسطينيين في غزة، وتجربها للمرة الأولى على المدنيين قبل بيعها للجيوش في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الربح.
وهناك مصدر آخر تستقي منه الأسلحة التي لا تصنعها بنفسها، حيث تأتي مباشرةً من الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل العسكريين الآخرين في جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس منظمة العفو الدولية: ((لقد سهلت الأسلحة الأمريكية الصنع عمليات القتل الجماعي للأسر في غزة)). والآن تريد إدارة بايدن منح إسرائيل 14 مليار دولار إضافية من الأسلحة للقتل، وذلك وفقا لموقع Theimeu، وهذ أبرز الأسلحة:

اللدغة الفولاذية
نوعها: قنبلة
تم تصنيعها في: إسرائيل
الاستخدام الأول: الإبادة الجماعية حاليا
ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي أعلن استخدامه ((اللدغة الفولاذية)) (Iron Sting) للمرة الأولى في قصف قطاع غزة.
وتستخدم إسرائيل هذه القنبلة الدقيقة، التي بها نظام لتحديد المواقع، في تدمير المباني المدنية والبنيات التحتية الحيوية

سبايك
النوع: صاروخ بدون طيار
تم تصنيعه في: إسرائيل
الاستخدام الأول: بهجوم 2014 على غزة
ينفجر صاروخ سبايك الإسرائيلي عند الارتطام، ويخرج مكعبات معدنية بسرعات كبيرة يمكنها ((تمزيق أنسجة الجلد))، وقطع الإنسان إلى

الفوسفور الأبيض
النوع: سلاح للحرق
تم تصنيعه في: الولايات المتحدة
الاستخدام الأول: الحرب العالمية الأولى
الفوسفور الأبيض هو مادة كيميائية محظور استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، ويسبب الحروق في اللحم والعظام، ويؤدي التعرض المتكرر لها إلى

غوسبيل
النوع: نظام استهداف بالذكاء الاصطناعي
تم تطويره في: إسرائيل
الاستخدام الأول: الإبادة الجماعية حاليا
تتم تغذيته بالبيانات الجغرافية، ليختار ((الأهداف)) التي يراد قصفها في قطاع غزة، مع معرفة عدد المدنيين الفلسطينيين الذين سيقتلون مع كل ضربة.

ذخيرة الهجوم المباشر المشترك (JDAMS)
النوع: مجموعات توجيه القنبلة ((الذكية))
تم تصنيعها في: الولايات المتحدة
الاستخدام الأول: 1999
وجدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل استخدمت JDAMS الأمريكية، التي تتفوق على القنابل العادية، لوجود ميزات توجيه GPS بها.

BLU-109
BUNKER BUSTER
النوع: قنبلة
تم تصنيعها في: الولايات المتحدة
هي عبارة عن قنابل وزنها 2000 رطل، لا تنفجر إلا بعد تمزيق المباني تحت الأرض.
حذرت ((أوكسفام)) من بيع هذه القنابل إلى إسرائيل، التي تستخدمها في ((القتل العشوائي)) للمدنيين في

هيرميس 900
النوع: طائرة بدون طيار
تم تصنيعها في: إسرائيل
الاستخدام الأول: هجوم 2014 على غزة
كانت طائرة هيرميس بدون طيار مسؤولة عن قتل 37% من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في 2014.
منذ ذلك الحين، تم بيعها إلى أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء العالم.

MENAFN14122023000089011017ID1107600980

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث