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اليابان تتخلى عن لقبها وتتجه للقوة النووية

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه اليابان نحو رؤية واضحة، وهي أن تصبح قوة نووية في غضون خمس سنوات، وذلك لأن الصين النووية تشكل تهديدا متزايد التوسع، حيث تستعرض عضلاتها إلى ما هو أبعد من حدودها، بينما تمتلك كوريا الشمالية ترسانة متزايدة من الأسلحة النووية، ولا تُظهر أي علامات على تخفيف عدائها تجاه جيرانها. والأهم من ذلك كله أن ((المظلة النووية)) الأمريكية التي أتاحت لليابان سنوات عديدة من السلام والازدهار تحت الحماية العسكرية التي توفرها واشنطن أصبحت الآن متآكلة على نحو متزايد، وربما على نحو لا يمكن إصلاحه. وبالنظر إلى الفوضى الحالية في واشنطن، يقول الخبراء اليابانيون أنه يتعين على اليابان أن تطور الأسلحة النووية، لأنه ليس لديها خيار آخر.
قنابل ذرية
وباعتبارها الدولة الوحيدة التي وقعت ضحية للقنابل الذرية، فقد عارض العديد من اليابانيين بشدة استخدامها أو حتى تطويرها. وقد أشار السياسي الأمريكي الجمهوري جون فوستر دالاس إلى هذا الأمر باعتباره ((حساسية نووية))، وهي العبارة التي استخدمها في 1954 بعد تعرض قارب الصيد ((لاكي دراجون)) للإشعاع الناتج عن اختبار نووي حراري أمريكي في بيكيني أتول، وكان عدد الأشخاص المتضررين من ذلك ضئيلا مقارنة بآلاف القتلى في هيروشيما وناغازاكي.
مع ذلك، بدا الأمر كما لو أن كل المشاعر التي تم كبحها منذ 1945 انفجرت فجأة. ففي غضون شهر واحد، أصدر البرلمان قرارا يعارض التجارب النووية، في حين جمعت عريضة عامة توقيعات أكثر من نصف الناخبين المسجلين في البلاد، دعما للقرار. وكانت اليابان في طريقها إلى اكتساب سمعة دولية باعتبارها ((أمة السلام))، وهي التسمية التي جعلت مواطنيها يشعرون بالفخر. وفي السنوات التي تلت ذلك، قدمت اليابان عشرات القرارات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إلغاء الأسلحة النووية.
تحت الظل
ويرى الخبراء أن اليابان تجلس تحت مظلة نفاق، حيث لا تقبل الجدل بشأن معارضتها الأسلحة النووية، بينما كانت تحتمي بالمظلة النووية الأمريكية. وفي 2016، قدمت نيوزيلندا قرارا للأمم المتحدة يعلن أنه لا ينبغي أبدا استخدام الأسلحة النووية تحت أي ظرف من الظروف. وقد اجتذبت أكثر من 100 جهة راعية، بما في ذلك اليابان. في الوقت نفسه، أيدت 18 دولة بيانًا منافسًا يقول إن استخدام الأسلحة النووية قد يكون ضروريًا لأسباب تتعلق بالأمن القومي. ومن الواضح أن الإعلانين غير متوافقين، وكانت اليابان الدولة الوحيدة التي وقعت على كليهما.
لكن مثل هذه التناقضات لم تزعج عامة الناس من ذوي التوجهات السلمية، إذ كانت مناقشة الأسلحة النووية بمثابة المسار الثالث للسياسة اليابانية، وكان ((تثقيف السلام)) مطلوبا في المدارس العامة، حتى أن وزارة الخارجية مولت برامج مناهضة للأسلحة النووية، وأي زعيم يقترح تغييرا في هذه السياسة لا بد أن يدفع ثمنا سياسيا.
التهديد الصيني
وكانت أول تجربة نووية ناجحة، أجرتها الصين في 1964، لم يكن لها تأثير كبير على الرأي العام، على الرغم من أنها أوضحت للعديد من القادة السياسيين اليابانيين مدى اعتماد الأمة على أمريكا وقنابلها. ولعل غالبية الشعب الياباني تستطيع أن تحجب عينيها، وتظل راضية عن نفسها. مع ذلك، فإن المسؤولين الحكوميين المكلفين بالحفاظ على الأمن القومي لا يستطيعون تجاهل التهديد الصيني.
لقد ظهر انقسام بين رأي النخبة والمزاج الشعبي الذي لم ينمُ إلا في السنوات القادمة. ويبدو أن موقف اليابان القديم المناهض للأسلحة النووية أصبح معتمدا على أناس رفضوا التكيف مع الوضع الدولي المتغير، والذين لم يتعلموا شيئا ولم ينسوا شيئا.
وقد جسد رئيس الوزراء إيساكو ساتو هذا الانقسام. فبعد الاختبار الصيني، أعرب عن أسفه للسياسة التي عمت مواطنيه. وقال إن عامة الناس لا بد أن يتم تثقيفهم بشأن الحقائق الجديدة. وفي هذه الأثناء، سلك ساتو الطريق الوحيد المفتوح أمامه، حيث سافر إلى واشنطن، لمناشدة الرئيس ليندون جونسون إعادة تأكيد التزام أمريكا بالدفاع عن اليابان، فالتحالف بين الولايات المتحدة واليابان لم يكن قط متساويا، ولكنه كان يحمل في جعبته ورقة رابحة واحدة.
وحذر من أنه إذا لم يقدم جونسون التطمينات اللازمة، فسيتعين على اليابان أن تفكر في تطوير أسلحة نووية خاصة بها. وفي 1964، لم يكن الرأي العام ليؤيد ذلك، ولا شك أن ساتو كان يعلم ذلك. مع ذلك، كان التهديد مقنعًا ومزعجًا بدرجة كافية لجذب انتباه جونسون، الذي أصدر بيانا في 1967 أكد فيه مجددا أن الولايات المتحدة مستعدة لمنع الصين من استخدام الأسلحة النووية.
احتمالات المخاطرة
وكانت موثوقية واشنطن ومظلتها النووية دائمًا في قلب سياسة طوكيو الأمنية. والسؤال المطروح بأبسط العبارات هو: هل ستكون أمريكا على استعداد للمخاطرة بتدمير لوس أنجلوس من أجل حماية طوكيو؟، فمع توسيع الصين والكوريين الشماليين قدراتهما النووية، اكتسبت هذه المسألة أهمية قاتلة.
ومع تزايد أهمية هذا السؤال بالنسبة لمستقبل اليابان، يضطر المرء إلى النظر إلى التحالف بين الولايات المتحدة واليابان، ويتساءل عن مدى قوته في أي وقت مضى. لقد كانت اليابان دائمًا الشريك الأصغر، فواشنطن تتخذ القرار، وطوكيو تتكيف وتتكيف. لكن هل يجب أن تكون راضية بالبقاء شريكًا صغيرًا؟.
شكوك ومخاوف
كانت الشكوك اليابانية ذات حدين، ويرى الخبراء أنه إذا كانت لديهم مخاوف جدية بشأن قيام الولايات المتحدة بأقل مما ينبغي، فإنهم يشعرون بالقلق أيضا بشأن قيامها بما هو أكثر من اللازم. ففي السنوات التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي، أثبتت الولايات المتحدة أنها متهورة ومتغطرسة، حيث ألغت الاتفاقيات مع روسيا، وغزت العراق وأفغانستان، وتدخلت في ليبيا دون أي اعتبار يذكر للعواقب الطويلة الأجل. ومن خلال ربط أمنهم بقرارات القادة المتهورين وغير الجديرين بالثقة في واشنطن، فإن اليابانيين يسمحون لأنفسهم بالتعرض للهزيمة، وهذا ليس شرطا ينبغي لأي دولة أن تتعايش معه، وبالتأكيد ليست دولة قوية مثل اليابان.
وفي النهاية، فإن مسألتي كوريا الجنوبية والانتشار النووي تضعان اليابان أمام تحديات تمس جوهر أمنها القومي، فهل يتعين على اليابان أن تستمر على المسار المثالي الذي لم يكن ممكنا لولا تدابير الحماية التي توفرها أمريكا أم ينبغي لها أن تتقبل حقيقة الوضع العالمي المتغير بشكل عميق، حيث لا يمكنها الاعتماد على أحد غير نفسها؟! حتى أكثر اليابانيين تفاؤلا وسلاما قد يدركون أن هناك إجابة واحدة فقط عن هذه الأسئلة.. يجب على اليابان أن تطور أسلحة

تهديد يلاحق اليابان:
قوة الصين النووية المتزايدة
كوريا الشمالية التي لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها
الولايات المتحدة المتعثرة

MENAFN14122023000089011017ID1107600979

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