دعم أوكرانيا ومشكلة المهاجرين.. أسلحة نزاع الجمهوريين والديمقراطيين

(MENAFN
- Al Watan) وصل الأمر بأوكرانيا حد استجداء الدعم والمساعدات، خصوصا أن المساعدات الأمريكية التي كان ينتظر أن تقر وتصل بحلول نهاية العام باتت بعيدة المنال بشكل متزايد، حيث يربطها الحزب الجمهوري بأمن الحدود.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونجرس إلى تمرير عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم يتحرك المشرعون، لكن المأزق يتفاقم في الكونجرس الأمريكي، حيث يصر الجمهوريون على ربط المساعدات بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية.
انهيار حجر الزاوية
يواجه بايدن احتمال انهيار حجر الزاوية في سياسته الخارجية - وهو صد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيطرة على أوكرانيا - مع تراجع الدعم الأمريكي لتمويل الحرب، خاصة بين الجمهوريين. ويقول البيت الأبيض إن الفشل في الموافقة على مزيد من المساعدات بحلول نهاية العام قد تكون له عواقب كارثية على أوكرانيا وقدرتها على القتال.
وللحفاظ على الدعم الأمريكي، انخرطت إدارة بايدن بهدوء في محادثات مجلس الشيوخ حول سياسة الحدود في الأسابيع الأخيرة.
ويحاول الرئيس تلبية مطالب الحزب الجمهوري بتقليل العدد التاريخي للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع تخفيف مخاوف الديمقراطيين من خنق الهجرة القانونية بإجراءات جذرية.
نفاد الوقت
مع استئناف المحادثات أخيرا، حذر الديمقراطيون الجمهوريين من أن الوقت للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد. ومن المقرر أن يغادر الكونجرس واشنطن اليوم لقضاء عطلة.
ويدعو الحزب الجمهوري إلى إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن للفئات الحالية من المهاجرين - الأوكرانيين والأفغان والكوبيين والفنزويليين والنيكاراجويين والهايتيين.
إضافة إلى ذلك، لن يُسمح لتلك المجموعات من المهاجرين بالإفراج المشروط مرة أخرى إذا انتهت شروط إقامتهم قبل الفصل في قضاياهم في إجراءات الهجرة.
أنظمة مراقبة
اقترح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص، بما في ذلك الأطفال، المحتجزون على الحدود وينتظرون الإفراج المشروط.
يريد الجمهوريون منع الأشخاص من التقدم بطلب اللجوء إذا مروا عبر دولة مختلفة حيث كان من الممكن أن يطلبوا اللجوء بدلًا من ذلك.
علاوة على ذلك، بعد أن وصلت مقابلات المهاجرين على الحدود مؤخرًا إلى أرقام تاريخية، فإن اقتراح الحزب الجمهوري سيضع مبادئ توجيهية جديدة تتطلب إغلاق الحدود بشكل أساسي إذا وصلت المعابر غير القانونية إلى حد معين.
ويرى مفاوضون أنه لا يمكن تجاهل العدد التاريخي للمهاجرين على الحدود، وأن العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود أغرق نظام اللجوء، مما يجعل من المستحيل على السلطات فحص الأشخاص الذين تسمح لهم بالدخول بشكل مناسب.
انزعاج في الكونجرس
انزعج المدافعون عن الهجرة، والتقدميون في الكونجرس من الاتجاه الذي تسلكه المحادثات، خاصة أنها لم تتضمن تغييرات تهدف إلى توسيع الهجرة القانونية، ووصفت روبين بارنارد، مديرة الدفاع عن اللاجئين في منظمة حقوق الإنسان الوضع الحالي للمفاوضات بأنه ((لحظة أزمة مطلقة))، وحذرت من توسيع سلطة الترحيل السريع إذ يمكن أن يؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد وقارنتها بالوضع خلال إدارة ترمب. وقالت ((ستعيش المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في خوف)).
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين شعروا بأن بايدن، الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية ثانية، يريد معالجة العدد التاريخي للأشخاص القادمين إلى الحدود، اتخذوا موقفا عدوانيا وحاولوا جذب الرئيس مباشرة إلى المفاوضات.
قال السيناتور جون ثون، R.D ((سيتعين على البيت الأبيض أن يشارك بشكل خاص إذا كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ غير راغبين في القيام بما نقترح القيام به)).
ويرفض البيت الأبيض حتى الآن القيام بدور قيادي في المفاوضات. وقال الديمقراطيون إنهم يريدون التوصل إلى تسوية.
وبعد أن صوّت كل عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي على عدم المضي قدمًا في التشريع الذي من شأنه أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، أصبح كثيرون في المجلس في مزاج سيئ. وحتى أولئك الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق اعترفوا بأنه سيكون من الصعب تمرير الحزمة عبر مجلس الشيوخ في هذه المرحلة المتأخرة.
عقبات أخرى
حتى لو توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق، فإن العقبات تبقى كبيرة في مجلس النواب، حيث أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إلى أنه سيناضل من أجل إجراء تغييرات شاملة في سياسة الهجرة تتجاوز ما تتم مناقشته في مجلس الشيوخ. كما أن الدعم الواسع من الديمقراطيين في مجلس النواب ليس مضمونًا على الإطلاق، حيث أثار التقدميون والمشرعون من أصل إسباني ناقوس الخطر بشأن الحد من الوصول إلى اللجوء.
((إن مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقيًا وغير مسؤول))، هذا ما نشرته النائبة ديليا راميريز، ديمقراطية من ولاية إلينوي، على موقع X.
طلبات الجمهوريين
ربط المساعدات لأوكرانيا بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية
تقليل المهاجرين على الحدود مع المكسيك
إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن على فئات محددة من المهاجرين
اعتماد أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص المهاجرين
منع الأشخاص من التقدم بطلب اللجوء إذا مروا عبر دولة مختلفة
إغلاق الحدود إذا وصلت المعابر غير القانونية إلى حد معين
طلبات المدافعين عن الهجرة
يجب أن يكون هناك توسيع للهجرة القانونية
توسيع سلطة الترحيل السريع يمكن أن تؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين
الترحيل السريع يجعل المجتمعات في جميع أنحاء البلاد تعيش في خوف
مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقيا وغير مسؤول
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