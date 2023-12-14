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دعم أوكرانيا ومشكلة المهاجرين.. أسلحة نزاع الجمهوريين والديمقراطيين

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) وصل الأمر بأوكرانيا حد استجداء الدعم والمساعدات، خصوصا أن المساعدات الأمريكية التي كان ينتظر أن تقر وتصل بحلول نهاية العام باتت بعيدة المنال بشكل متزايد، حيث يربطها الحزب الجمهوري بأمن الحدود.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الكونجرس إلى تمرير عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، محذرًا من عواقب وخيمة إذا لم يتحرك المشرعون، لكن المأزق يتفاقم في الكونجرس الأمريكي، حيث يصر الجمهوريون على ربط المساعدات بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية.
انهيار حجر الزاوية
يواجه بايدن احتمال انهيار حجر الزاوية في سياسته الخارجية - وهو صد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيطرة على أوكرانيا - مع تراجع الدعم الأمريكي لتمويل الحرب، خاصة بين الجمهوريين. ويقول البيت الأبيض إن الفشل في الموافقة على مزيد من المساعدات بحلول نهاية العام قد تكون له عواقب كارثية على أوكرانيا وقدرتها على القتال.
وللحفاظ على الدعم الأمريكي، انخرطت إدارة بايدن بهدوء في محادثات مجلس الشيوخ حول سياسة الحدود في الأسابيع الأخيرة.
ويحاول الرئيس تلبية مطالب الحزب الجمهوري بتقليل العدد التاريخي للمهاجرين الذين يصلون إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مع تخفيف مخاوف الديمقراطيين من خنق الهجرة القانونية بإجراءات جذرية.
نفاد الوقت
مع استئناف المحادثات أخيرا، حذر الديمقراطيون الجمهوريين من أن الوقت للتوصل إلى اتفاق بدأ ينفد. ومن المقرر أن يغادر الكونجرس واشنطن اليوم لقضاء عطلة.
ويدعو الحزب الجمهوري إلى إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن للفئات الحالية من المهاجرين - الأوكرانيين والأفغان والكوبيين والفنزويليين والنيكاراجويين والهايتيين.
إضافة إلى ذلك، لن يُسمح لتلك المجموعات من المهاجرين بالإفراج المشروط مرة أخرى إذا انتهت شروط إقامتهم قبل الفصل في قضاياهم في إجراءات الهجرة.
أنظمة مراقبة
اقترح أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص، بما في ذلك الأطفال، المحتجزون على الحدود وينتظرون الإفراج المشروط.
يريد الجمهوريون منع الأشخاص من التقدم بطلب اللجوء إذا مروا عبر دولة مختلفة حيث كان من الممكن أن يطلبوا اللجوء بدلًا من ذلك.
علاوة على ذلك، بعد أن وصلت مقابلات المهاجرين على الحدود مؤخرًا إلى أرقام تاريخية، فإن اقتراح الحزب الجمهوري سيضع مبادئ توجيهية جديدة تتطلب إغلاق الحدود بشكل أساسي إذا وصلت المعابر غير القانونية إلى حد معين.
ويرى مفاوضون أنه لا يمكن تجاهل العدد التاريخي للمهاجرين على الحدود، وأن العدد الهائل من الأشخاص الذين يصلون إلى الحدود أغرق نظام اللجوء، مما يجعل من المستحيل على السلطات فحص الأشخاص الذين تسمح لهم بالدخول بشكل مناسب.
انزعاج في الكونجرس
انزعج المدافعون عن الهجرة، والتقدميون في الكونجرس من الاتجاه الذي تسلكه المحادثات، خاصة أنها لم تتضمن تغييرات تهدف إلى توسيع الهجرة القانونية، ووصفت روبين بارنارد، مديرة الدفاع عن اللاجئين في منظمة حقوق الإنسان الوضع الحالي للمفاوضات بأنه ((لحظة أزمة مطلقة))، وحذرت من توسيع سلطة الترحيل السريع إذ يمكن أن يؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين في جميع أنحاء البلاد وقارنتها بالوضع خلال إدارة ترمب. وقالت ((ستعيش المجتمعات في جميع أنحاء البلاد في خوف)).
لكن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين شعروا بأن بايدن، الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية ثانية، يريد معالجة العدد التاريخي للأشخاص القادمين إلى الحدود، اتخذوا موقفا عدوانيا وحاولوا جذب الرئيس مباشرة إلى المفاوضات.
قال السيناتور جون ثون، R.D ((سيتعين على البيت الأبيض أن يشارك بشكل خاص إذا كان الديمقراطيون في مجلس الشيوخ غير راغبين في القيام بما نقترح القيام به)).
ويرفض البيت الأبيض حتى الآن القيام بدور قيادي في المفاوضات. وقال الديمقراطيون إنهم يريدون التوصل إلى تسوية.
وبعد أن صوّت كل عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الأسبوع الماضي على عدم المضي قدمًا في التشريع الذي من شأنه أن يوفر عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا، أصبح كثيرون في المجلس في مزاج سيئ. وحتى أولئك الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق اعترفوا بأنه سيكون من الصعب تمرير الحزمة عبر مجلس الشيوخ في هذه المرحلة المتأخرة.
عقبات أخرى
حتى لو توصل أعضاء مجلس الشيوخ إلى اتفاق، فإن العقبات تبقى كبيرة في مجلس النواب، حيث أشار رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس، إلى أنه سيناضل من أجل إجراء تغييرات شاملة في سياسة الهجرة تتجاوز ما تتم مناقشته في مجلس الشيوخ. كما أن الدعم الواسع من الديمقراطيين في مجلس النواب ليس مضمونًا على الإطلاق، حيث أثار التقدميون والمشرعون من أصل إسباني ناقوس الخطر بشأن الحد من الوصول إلى اللجوء.
((إن مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقيًا وغير مسؤول))، هذا ما نشرته النائبة ديليا راميريز، ديمقراطية من ولاية إلينوي، على موقع X.
طلبات الجمهوريين
ربط المساعدات لأوكرانيا بتغييرات في سياسات الهجرة والحدود الأمريكية
تقليل المهاجرين على الحدود مع المكسيك
إنهاء برنامج الإفراج المشروط الإنساني المطبق الآن على فئات محددة من المهاجرين
اعتماد أنظمة مراقبة مثل أساور الكاحل للأشخاص المهاجرين
منع الأشخاص من التقدم بطلب اللجوء إذا مروا عبر دولة مختلفة
إغلاق الحدود إذا وصلت المعابر غير القانونية إلى حد معين
طلبات المدافعين عن الهجرة
يجب أن يكون هناك توسيع للهجرة القانونية
توسيع سلطة الترحيل السريع يمكن أن تؤدي إلى اعتقال جماعي للمهاجرين
الترحيل السريع يجعل المجتمعات في جميع أنحاء البلاد تعيش في خوف
مقايضة حياة الأوكرانيين بحياة طالبي اللجوء هو أمر مفلس أخلاقيا وغير مسؤول

MENAFN14122023000089011017ID1107600978

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