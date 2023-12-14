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مقامات الحريري والتنطع

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يكاد يحصر عدد غير قليل من دارسي الأدب العربي، من عرب ومستشرقين، بداية نشوء أدب المقامات بمقامات بديع الزمان الهمذاني، الذي عاش في القرن الرابع للهجرة، بينما يذهب بعضهم، ومنهم الدكتور زكي مبارك، إلى بدايته في القرن الثالث للهجرة، ناسبا إلى ابن دريد أنه أول عمل من هذا الضرب من ضروب الأدب. كما عثر على ذلك في بعض كتب الأدب العربي القديم. ومن الكتاب المتأخرين ممن مارسوا الكتابة في أدب المقامة الشيخ ناصيف اليازجي، الذي ولد 1800م وتوفي في 1871م، وكان في أسلوبه ملتزما بما ورث عن الهمذاني والحريري من نسج أدائي في رواية الأحداث وبناء الجمل، حتى رسم شخصية البطل.
وتكاد المقامة أن تكون لونا من ألوان القصة لولا أن كاتبها لا يولي اهتماما لتطوير الحدث على ما هو مألوف في أدب القصة، ولولا جنوحه إلى اصطناع البراعة اللغوية، وإبراز تمكنه من أدائيته البيانية إلى حد يضيع فيهما أحيانا وضوح القصد من الحدث، وكأن الغاية ليست أكثر من تأكيد تلك البراعة والأسلوب البياني المملوء بالزخرفة اللفظية.
وهناك شخصيتان في الأدب العربي احتكرتا الأهمية المتزايدة في هذا المجال الأدبي، وهما الهمذاني والحريري. وقد ولد الأخير في البصرة 1054م وتوفي فيها 1122م، ويعد من أعلام مدرسة البصرة ومن كتابها المقلدين، وكان موضع احترام أهلها، لفرط ذكائه وفطنته وفصاحة لغته.
وعلى الرغم من أن أبا القاسم بن علي الحريري قد ترك تصانيف أدبية عديدة، فإنه لم يشتهر إلا بمقاماته التي لا تزال تتناقلها كتب الأدب العربي، وهو ينسج في مقاماته على منوال الهمذاني، معتمدا شخصية الراوي، واسمه في مقاماته ((الحارث بن همام))، الذي أوكل إليه القيام بسرد مغامرات بطل المقامات ((أبو زيد السروجي))، وهو كبطل مقامات الهمذاني ممن يحترفون الكدية، فيصور لنا عبر خمسين مقامة صورا مختلفة للظروف التي مر بها بطل المقامات بأسلوب ساخر حينا وجاد حينا آخر. إلا أن طغيان التكلف على مقامات الحريري قد ذهب ببعض رونقها، وكذلك ميله الشديد إلى الزخرفة اللفظية والتنطع في إقامة جملة، وتأكيد الصناعة تأكيدا مبالغا فيه.
1995*
* شاعر وكاتب عراقي ((1926 - 1996))

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