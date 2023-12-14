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أدب المقاومة في فلسطين المحتلة

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) حين وقعت كارثة فلسطين عام 1948 لم تخلف تغييرًا جذريًا في المجتمع العربي هناك من حيث العدد فقط، ولكنها أحدثت أيضا هزة جوهرية في التركيب الاجتماعي لعرب فلسطين المحتلة.
فأكثر من ثلاثة أرباع الـ200 ألف عربي الذين بقوا يومذاك في فلسطين بعد الاحتلال الصهيوني، كانوا من سكان القرى، أما سكان المدن فقد هجرت الغالبية الساحقة منهم فلسطين إبان حرب الـ1948 أو بعدها بقليل، وأحدث هذا الواقع اعتزازًا صاخبًا في جوهر المجتمع العربي هنالك، ذلك أن المدن لم تكن فقط مركز القيادة السياسية، ولكن أيضًا، كما في معظم الأحوال، مركز القيادة الفكرية الأساسي.. وهكذا، فحين أحكم الاغتصاب الإسرائيلي طوق الحكم العسكري والحصار والقوانين القمعية على التجمعات العربية في الريف، خصوصًا في الجليل والمثلث والنقب، كان الجو مهيأ له تمامًا، ليس لتحقيق عملية کبح خطيرة لأي تيار سياسي أو أدبي ينبثق من هناك فقط، ولكن أيضًا لزرع بذور في تلك التربة البكر لتيارات مشبوهة تدخل ضمن الحياة الصهيونية الأدبية والسياسية في الأرض المحتلة.
قبل كارثة 1918 كان الأدب العربي في فلسطين يشكل رافدًا له قيمته في ذلك التيار الذي شغل النصف الأول من هذا القرن، متخذًا من القاهرة بالذات مركزًا لانطلاقه ولانصبابه، متأثرًا بالأفلام المصرية واللبنانية والسورية التي كانت في ذلك الحين رائدة ثورية لمرحلة جديدة خاضها الأدب العربي بعد نوم طويل، وحتى الأدباء الفلسطينيون البارزون ظلوا لفترة طويلة يدينون بشهرتهم إلى العواصم العربية التي كانت تفتح لهم صدورها وتتبناهم، لقد أسهمت عوامل كثيرة ليس هنا مجال تعدادها في حرمان فلسطين أدبيًا من المركز الذي كانت تتمتع به سیاسیة، ورغم ذلك فقد حقق الأدب العربي هناك، والذي ثبت فيما بعد أنه كان رائدًا قوميًا من الطراز الأول، ازدهاره اللائق.
وبعد النكبة لعبت الطلائع الفلسطينية المثففة دورًا بارزًا في منافيها، ونجحت رغم كل ما يقال في وضع أسس عريضة، وفي وقت قصير نسبيًا، لأدب عربي يمكن وصفه بأدب المنفى أكثر مما ينطبق عليه وصف الأدب الفلسطيني أو أدب اللجوء، وكان الشعر بالذات هو الرائد في هذا المجال، وخلال سنوات المنفي الماضية حدث تطور نوعي بارز في طبيعة ذلك الأدب، فبعد النكبة مباشرة، كما هو متوقع، خيم الصمت أولا كأنما هو نتيجة الذهول، ثم انفجر شعر حماسي صاخبًا کأنه يتجاوب مع الضمير الشعبي الذي إذ صحا من الذهول، لجأ إلى عدم التصديق.
ولكن هذا الأدب الذي كان يكتب في المنفى لم يكن يخضع لهذا النوع من التأثر فقط -نعني التأثر بالضمير الشعبي- ولكنه كان يخضع أيضا للتيارات الأدبية العربية والأجنبية التي كانت تفعل فعلها العميق والسريع في طبيعة حياتنا الأدبية، ونتيجة لهذا التأثر المزدوج خضع أدب المنفي لتغير نوعي في المضمون والشكل، فرضت التيارات الحديثة شخصيتها على التكتيك الأدبي، وفرضت المرحلة التي اجتازها الضمير الشعبي نفسها على المضمون.
1966*
* كاتب وروائي فلسطيني ((1936 - 1972))

MENAFN14122023000089011017ID1107600976

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