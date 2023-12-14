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الإسلام السياسي علاقات التضاد والتطرف

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) على الرغم من أنني من أوائل الذين أشاروا إلى أن الفرق بين الاعتدال والتطرف في تيار الإسلام السياسي فارق في الدرجة لا النوع، فإنني تحاشيت المشاركة في زحام الكتابة عن الإرهاب والتطرف، لأسباب موضوعية ليس هنا مجال الإشارة إليها.
والذي يحفزني اليوم إلى الكتابة ليس تناول الأستاذ فهمي هويدي مقدمتي المترجمة للعربية لكتاب المؤلف الغربي فرنسوا بورجا عن الإسلام السياسي، وإنما ما يتضمن هذا النقد من آليات خطابية تتسم بالعنف، وتفضي إلى الإرهاب الفكري، وتلك الآليات تحديدا ستكون محورا تحليليا لا ردا على فهمى هويدي فقط، بل كشفا لآليات الخطاب الذي يحرص على التخفى تحت قناع الاعتدال في حين أنه يخوض حتى الأذقان في التطرف والعنف والإرهاب، وليس الحديث عن الخطاب التسلطي القمعي الإرهابي حديثا جديدا ابتدئه من عندي، أي أنه ليس بدعة تستوجب التكفير، بل هو نهج في الكشف عن آليات الخطاب الخفية استقر علميا في مناهج تحليل الخطاب في الفكر الفلسفي والنقدي المعاصر.
ومن حسن حظ الأستاذ فهمي هويدي والخطاب الذي يعد خطابه نموذجا له أن موضوع التحليل سيكون ما كتبه تعليقا على مقدمتي للكتاب، وهي لا تتجاوز الصفحات العشر، ومعنى ذلك أن مادة التحليل مادة محددة كميا، وهو أمر يساعد المحلل في إنتاج تحليل عميق كاشف في هذه المساحة المتاحة للنشر، ولعل هذا التحليل الذي سأقدمه لآليات الخطاب أن يضيف آليات جديدة لتلك الآليات التي سبق أن رصدتها في دراسة سابقة بعنوان ((الخطاب الديني المعاصر: آلياته ومنطلقاته الفكرية)). من هذه الزاوية أشكر له أنه أتاح لي تلك الفرصة المزدوجة أن أشارك في الإسهام في تحليل أسباب العنف والإرهاب ولو على مستوى الخطاب من جهة، وأن أضيف إلى ما سبق أن كتبته إضافات جديدة من جهة أخرى.
التطرف في معناه اللغوي هو لزوم طرف في مواجهة طرف آخر، فالمتطرف يلزم اتجاها معاكسا نقيضا لخصم حقيقي أو متوهم واقعي أو متخيل، وهو لا يكتفي بذلك فحسب، بل لا يدرك الظواهر إلا في سياق تطرف، أي يدركها في علاقاتها التطرفية أو المتطرفة. لذلك يحرص الخطاب الديني للإسلام السياسي - مثلا - أن يضع نفسه في الطرف المقابل والنقيض للخطاب القومي الذي يصر على وصفه بأنه علماني، حرصا على تأكيد علاقة التضاد والتنافر بين الطرفين.
وفي افتتاحية المقال المذكور لفهمي هويدي نلاحظ علاقات التضاد والتطرف التي ينشئها بين الكتابات الغربية عن ظاهرة الإسلام السياسي، وبين هذه الكتابات التي يصفها بأنها مدهشة، فالخطاب الغربي الذي يتناول ظاهرة الإسلام السياسي يتسم عموما بعدم التجرد والإنصاف، وبانتفاء الموضوعية والنزاهة عن منظوراته، لذلك يندهش الكاتب، والدهشة تعبير عن خروج الشيء من غير معدنه وأصله، من وجود الكتابات الموضوعية المنصفة، إذ يقول فهمي هويدي: ((من حين لآخر يفاجئنا بعض الباحثين الغربيين بكتابات عن الظاهرة الإسلامية تدهشنا في مدى إنصافها وموضوعيتها)).
نحن إزاء عناصر: المفاجاة التي تفضي إلى الاندهاش، ثم وجود كتابات غربية محايدة منصفة يضعها في خانتين، كل واحدة منهما في طرف مقابل للطرف الآخر، ولسنا هنا بصدد مناقشة المنصف المحايد الذي لا يرضى عنصرية المتطرف، فلا يرى في الكتاب إلا الحقيقة، ولا يرى في المقدمة إلا الخطأ.
ومن الإيجابيات التي أبرزتها المقدمة للكتاب، وتحدث عنها فهمي هويدي كذلك، أن الكتاب، وإن كان يناقش الظاهرة في بلاد المغرب العربي، فإن النتائج تنسحب على الظاهرة في مجملها في العالم العربي، ومن تلك الإيجابيات الاعتماد على الشهادات ذات الصفة الوثائقية، وكذلك النظر إلى الظاهرة في صيرورتها الاجتماعية والتاريخية، ما ينفي عن الظاهرة الوصف الذي دأب عليه الإعلام العربي والغربي بأنها ((نبت دخيل)).
ومن الإيجابيات التي رصدتها المقدمة، بالإضافة إلى ما سبق ذلك كله، إدراك المؤلف تعددية الظاهرة من جهة، وأسباب العنف الحقيقية من جهة أخرى، وهي الأسباب التي تجعل منه ظاهرة اجتماعية سياسية، وليست صفة تتوحد بالإسلام السياسي.
لم يأت فهمي هويدي في الإيجابيات التي رصدها للكتاب بإيجابية واحدة لم يرصدها التقديم الذي وضعه في خانة العداء والهجوم والاتهام للكتاب وصاحبه. إن مشكلة فهمي هويدي ومشكلة الخطاب الذي يمثله أنه لا يقبل أقل من الاتفاق التام والتسليم المذعن لأطروحاته دون نقاش.
1993*
* باحث وأكاديمي مصري ((1943 - 2010)).

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