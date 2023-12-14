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الإبداع وصناعة المستقبل تقديم المُدهِشَ بإطلاق طاقات الحياة

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يَعُد الإبداعُ عملا نخبويّا يقتصر على القلّة المُبدِعة في مختلف المجالات. كما أنّه لم يعُد تَرفا للخاصّة، بل أصبح هو المحدِّد لمصائر الأُمم ومكانتها، وآخره الإبداعات المُتسارِعة والمُتلاحِقة في التقنيّات الرقميّة التي هي بصدد تغيير الحياة على كوكبنا في نَوعٍ من القطيعة التطويريّة غير المسبوقة، التي تَطرح سؤالَ أيّ بشر سنكون؟. تكفي الإشارة إلى تقنيّات وسائط التواصُل الاجتماعي، وكيفيّة تغييرها أنماط حياتنا، وآخرها الذكاء الاصطناعيّ الذي أَخذ يُصدِّع دعائم نظام العالَم القائم، ويُثير من التساؤلات والمَخاوف بقدر ما يُثير من الحماسة، وهو على كلّ حال لا يزال في بداياته الأولى، وتطوُّره مفتوح الأُفق.
بِتنا نروم من العقول الشابّة أن تأتينا بـ((أكثر الأفكار جنونا))، لتحويلها إلى تقنياتٍ رياديّة تَضمن قصب السبق في الإنتاج والتحكُّم. ذلك ما تبحث عنه كُبريات الشركات الرائدة في مختلف مجالات الإنتاج، حيث تُحاول رصْدَ الأدمغة الأكثر نخبويّة بين طلّاب الجامعات الرائدة، فتَستقطبها وتَحتضنها، وتوفِّر لها كلّ إمكانات العطاء المُبدِع وغير المسبوق، ما يدرّ الأرباح غير المسبوقة حين تحوَّل أفكارها المبدعة إلى صناعاتٍ رائدة.
ويتمثّل المظهر الثاني من الإبداع في التحوُّل من الإبداع الفردي النخبوي إلى الإبداع الجماعي من قِبَلِ فِرَقِ العمل المُختصّة. أبرز الأمثلة على ذلك جوائز نوبل في مختلف العلوم، التي يتقاسَم كلّا منها أكثر من باحث من أكثر من جامعة أو بلدٍ يشكّلون فِرقا بحثيّة في مجال بعينه. وفي ما هو دون ذلك، فإنّ الإبداع أَصبح نِتاج الفِرَق الإنتاجيّة، كل في مجالها الخاص. تَجتمع كلٌّ من هذه الفِرق دوريّا، وتُمارِس ما يسمّى في الإبداع ((العصف الذهني)) أو توليد الأفكار، حيث يعلق النقد، وتجهد الجماعة، للإتيان بجاروفة أفكار، فيها الغثّ والسمين، ثمّ تُدرس هذه الحصيلة، ويتمّ اختيار الأفكار القابلة للتطوير إلى أفكارٍ إبداعيّة تُعطي غير المسبوق من التقنيّات أو أساليب العمل. أوَليستِ الحضارةُ الرقميّة وتقنيّاتها المُذهلة مجرّد عمليّة إبداعيّة يصنعها ويقودها الشبابُ أساسا؟.
لا بدّ بعد هذا التمهيد من التحوُّل إلى صلب الموضوع، فنَعرض لتعريف الإبداع ومكوّناته، وشروطه، وعمليّاته، ومن ثمّ معوّقاته، كي ننهي هذه العجالة بمشروع تربية الإبداع.
يَرِدُ في قاموس ((محيط المحيط)) بدع الشيء وابتدعه، أي خلقه على غير ذي مثال. وفي الآية الكريمة من سورة البقرة ((الله بديع السماوات والأرض))، أي خالقها على غير ذي مثال سبقه، فالإبداع تعريفا هو السبق والأصالة والخروج عن المألوف على شكلِ أفكارٍ ومُنتجاتٍ رياديّة، وهو دنيا النهايات المفتوحة، وتجاوُز الحدود وكسْر قيودها، والتجرّؤ على ولوج المجهول، للخروج بالرائد غير المسبوق، وذلك على النقيض من العرف والعادة والتكرار والنمطيّة، والتمسُّك بما دَرَجَ عليه الأوّلون.
وتتعدَّد أشكالُ الإبداع، فمنها مَزْجٌ فريد للأفكار في صيَغٍ جديدة، وإدراك علاقات جديدة بين مكوّنات وضعيّةٍ ما، وإعادة ترتيب غير مسبوقة للعلاقات بين عناصر موقف ما، والتفكير المُفارِق DIVERGENT بمعنى الخروج عن الشائع والدروب المُمهَّدة، وإيجاد دروبٍ جديدة وغير مألوفة للتعامل مع القضايا، وذلك على عكس التفكير المُقارِب Convergent الذي يتمسَّك بالشائع والعرف والعادة، وهو ما قال به ((جول بول جيلفورد)) عالِم النَّفس الأميركي الشهير.
أمّا مكوّنات العمليّة الإبداعيّة فهي متعدّدة بدَورها، وتتكامل فيما بينها، كي تُشكِّل التفكير المُبدِع في صيغته النهائيّة. يتمثَّل أوّلها في رصيدٍ مَعرفيّ يتّصف بالغنى والعُمق والشمول في مجالِ الاختصاص، فالشاعر المُبدع، وكذلك العالِم المُبدع، لا بدّ لكلٍّ منهما من التبحُّر في مجال اختصاصه والإحاطة به، بحيث تختمر هذه الحصيلة المعرفيّة، ويُصبح بالإمكان تصوُّر علاقاتٍ غير مسبوقة بين عناصرها ورؤىً تَخرج عن المألوف. ويتمثّل العنصر المكمِّل للأوّل في الذكاء بالمجال تبعا لنظريّة الذكاءات المتعدّدة التي طوَّرها ((هوارد غاردنر))، أستاذ علم النَّفس في جامعة هارفرد. ويتكامل هذان المقوِّمان معا، كي يُشكِّلا مَنجمَ الإبداع وشطحات إلهامه غير المسبوقة، فالشاعر يجب أن يتمتّع بكلٍّ من الذكاء اللّفظي والانفعالي، والمُهندس المعماري يتعيَّن أن يتمتّع بالذكاء الفضائي والمكاني.. وهكذا. وتشكِّل الحريّة الجوّانيّة والمرونة والطلاقة الذهنيّة التي تُتيح الانطلاق، وكسْر التقليد، والخروج عن الدروب المُمهِّدة الركنَ الثالث لأساسيّات التفكير الإبداعي، وتُتمِّمها الدافعيّة الجوّانيّة النّابعة من الذّات التي تَدفع إلى خَوْضِ غمارِ غير المألوف، بحيث يَنغمس المرء في العمليّة الإبداعيّة، ويَستغرق فيها بنَوعٍ من الفرح، مُتناسيا ذاته وما حوله. ويتوّج هذه المقوّمات الشخصيّة المناخ الاجتماعي والمؤسّسي المُهيِّئ للفُرص، والمُشجِّع على الإبداع ورعايته، الذي يوفِّر لها كلّ المتطلّبات الضروريّة، وهنا تحتلّ الحاجة إلى الإبداع مكانتها. ومن أبرز الأمثلة على الحاجة إلى الإبداع ما نشهده حاليّاً في المُقاومة في غزّة، وكيف تمَّ تحويل المظلّات الشراعيّة المُستخدَمة في الرياضة إلى أداةِ هجومٍ وقِتال، وقبلها البالونات الحارقة ومقلاع الراعي، وغيرها الكثير مّا لا يتيح المجال المحدود لهذه المقالة استعراضه، فالقول ((إنّ الحاجة أمّ الاختراع)) يَجِدُ التجسيدَ الحيّ له في هذه المُقاومة وفنونها، وما تُبدعه من أساليب غير مسبوقة.
وتتكامل هذه النقاط في العمليّة التالية: رصيدٌ معرفيّ وذكاءٌ نَوعيّ في المجال يولِّد شطحات إلهام، ومن ثمّ الشغل على هذه الشطحات وصقْلها، وصولاً إلى درجة الإتقان، ومنها يتولّد العمل الإبداعي. فالإلهام والإتقان يشكّلان الثنائي المولِّد للإبداع، فعمليّة الإتقان فائقة الأهميّة، ولا يتمّ إبداعٌ من دونها. ويُقال في هذا الصدد أنّ بيتهوفن قد مزَّق ما يقرب من 5000 ورقة نوتة موسيقيّة خلال شغله على السيمفونيّة الخامسة، كي تأتي في قمّة إبداعها المعروف، فبعد الإلهام يأتي الشغل الدؤوب على هذه الفكرة، كي تصل إلى شكلها النهائي الإبداعي، وذلك في مختلف المجالات، سواء الشعريّة والأدبيّة منها أم العلميّة أم الصناعيّة.
ولكي نوضح العلاقة بين الإلهام والإتقان في العمل الإبداعي نضرب مثل منجم استخراج الألماس، فكلٌّ من الاختصاص والتبحُّر فيه والذكاء النَّوعي في المجال يشكّلان المنجم، والماسة الخامّ تشكِّل الإلهام، وبعدها تأتي عمليّة الصقل المُتقن، لتحويل الماسّة الخامّ إلى جوهرة فنيّة فائقة الجمال.
هذا الصقل المتخصِّص يشكِّل الإتقان. أمّا الدافعيّة الجوّانيّة فهي تتكامل مع الحاجة البرّانيّة المؤسّسيّة، وهُما بدورهما لا غنىً عنهما لإنتاج العمل الإبداعي. بذلك، يكون لدينا مثلّث الإبداع المتمثّل في كلٍّ من الطلاقة الذهنيّة والدافعيّة والحريّة الجوانيّة من ناحية، والحاجة البرّانيّة من الناحية الثانية، ويُتوَّجان بكلٍّ من الاستعداد الإبداعي والمُمارَسة.
كلّ ما يعيق نموّ مكوّنات الإبداع ونشاط عمليّاته يشكِّل عنصرا معوِّقاً للإبداع، سواء على الصعيد الفردي أم الجماعي أم الاجتماعي، وهذا الأخير هو الأكثر خطورة، مّا يجب العمل على علاجه، ومنه في عالَمنا سيادة المرجعيّة الماضويّة، وتكريس العادة والاستقرار، والسَّير على خطى الأوّلين. كذلك ثلاثيّة العصبيّات والفقه السلفي والاستبداد، وآليّة اشتغالها المُتمثّلة في كلٍّ من التأثيم، والتحريم الفقهي، والتجريم الأمني، وهي ثلاثيّة تختم على العقول والنفوس، وتمنع انطلاقة جذوة الحياة، بحيث لا تترك من مجالٍ سوى للتبعيّة الفكريّة والنفسيّة، والانقياد إلى نظامٍ من المرجعيّة الفوقيّة الذي يُعمَّم على مختلف مجالات النشاط والعلاقات. معوّقات الإبداع هذه هي من العوامل الأساس المسؤولة عن تأخُّر الشعوب وتخلُّفها عن الركب، وبالتالي تبعيّتها، ويتلازم معها تدنّي الحاجة إلى الإبداع الريادي، والانغماس في فرطِ استهلاك ما أبدعه الآخرون من صناعاتٍ رائدة، والتباهي والتنافُس في هذا الاستهلاك.
تُشكِّل تربيةُ الإبداع المشروعَ النقيض لمشروع القمع وقمْقَمة الطّاقات والاتباع والمرجعيّة الفوقيّة البرّانيّة. تربية الإبداع مشروعٌ وطني مستقبلي أصبح ملزما لكلّ وطنٍ يريد أن يحتلّ مكانةً ودَورا على الساحة العالَميّة مُتسارعة الديناميّة والتغيير، وهي مشروع طويل النَّفَس، ومتعدّد الأبعاد والمرجعيّات، بدءا من البيت والمدرسة وبقيّة مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّة، والعمل والنشاط العامّ من بعدهما، وهي تتطلّب إعداد القوّة التغييريّة اللّازمة لها، أي وضع إستراتيجيّة وطنية لتنمية الإبداع، وإطلاق العنان لمُختلف مجالاته.
تبدأ تربيةُ الإبداع من البيت، ومنذ سنوات الحياة الأولى، وذلك من خلال العمل على إطلاق طاقات الطفل الحيّة، وتشجيعه على التعبير، والتساؤل، والمُبادرة الذاتيّة. جلّ الأطفال مُبدعون بشكلٍ ما تلقائيّا، ويكفي التأمُّل في إبداعات اللّعب الإيهامي، وما فيه من طلاقة ومرونة ذهنيّة وخيال إبداعي. كذلك تنمية الدافعيّة الجوّانيّة والمُبادرة والأصالة، وهو ما يتطلَّب توافُر الوالديّة الراعية والمُتسامحة التي تَعترف بكيان الطفل وطاقاته وتجلّيها، وذلك على نقيض الوالديّة المتسلّطة القمعيّة والمبخِّسة للطفل ومُبادراته وإمكاناته. ينطبق الأمر نفسه على المدرسة، ونُظم التعليم فيها، والعلاقات الصفيّة والمناخ المؤسّسي. كذلك تشجيع الحوار والمُبادرات والمشروعات المُشترَكة ذات الصيغة الإبداعيّة، وإطلاق العنان للحلول غير المألوفة للمشكلات، وتنمية الطلاقة الذهنيّة والدّوافع الجوّانيّة. ويُكمّلها مشروع تنمية الذكاءات المتعدّدة التي تشكِّل أساسَ الدّافعيّة الجوّانيّة نقيض أحاديّة المهارة المَعرفيّة، والجواب الواحد الصحيح المعمَّم على الجميع، الذي يَمنع التفكير المُفارَق.
وفي ما يتجاوَز البيت والمدرسة، ثمّة الأُطر المؤسّسيّة النّاظمة للمُجتمع والإنتاج وعلاقاته، التي يجب أن تنخرط في المشروع الإنتاجي الوطني الإبداعي، لتكون بمثابة إستراتيجيّة تنمويّة كبرى تقوم على إعداد قدرات العطاء، وإطلاق طاقاته المُنتِجة. بذلك وحده تتوافَّر فُرص النماء للإنسان والكيان، وكلمة السرّ المفتاحيّة في هذه الإستراتيجيّة تكمن في الرهان على الشباب والجيل الطالَع، فهُم يشكّلون مَنجم الإبداع من خلال طاقاتهم الوثّابة، ودافعيّتهم للعطاء، وكيانهم المتوجِّه نحو المُستقبل. فإذا أُطلقت طاقات الحياة المعطاءة هذه فسوف تقدِّم المُدهِشَ الذي يخرج عن الدروب الممهَّدة والمعهودة، وبذلك يُصنع المستقبل في عالَمٍ مُتسارع التغيير، اللّاهِث وراء الجديد.
الذكاءات المتعدّدة تشكِّل أساسَ الدّافعيّة الجوّانيّة نقيض أحاديّة المهارة المَعرفيّة والجواب الواحد المعمَّم على الجميع الذي يَمنع التفكير المُفارَق.
*أكاديمي من لبنان
* ينشر بالتزامن مع دورية ((أفق))

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