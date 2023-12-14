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بلاد قبيلة الحجر وفروعها

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) منذ ما يقرب من عشر سنوات وأنا ألفت نظر مثقفي بلادنا إلى شدة الحاجة إلى وجود مؤلف جغرافي يتضمن جميع أسماء المدن والقرى ومناهل البادية، والمواضع التاريخية المشهورة من أودية وأمكنة مسكونة أو مواضع أثرية، ولقد استجاب عدد من أبناء هذه البلاد فاتجهوا لتأليف كتب كل عن منطقته، مما يبعث الأمل بأن الرجاء قد تحقق، وأن القارئ سيجد بين يديه نواة صالحة لتكون أساس هذا المعجم الجغراق الكامل.
فقد كتب الأستاذ محمد بن أحمد العقيلي عن منطقة جيزان، وكتب الأستاذ علي بن صالح الزهراني، عن بلاد غامد وزهران،
وقام الأستاذ الشيخ محمد العبودي، بكتابة مؤلف عن ((بلاد القصيم))، وكتب الأستاذ عبد الله بن محمد بن خميس، عن ((بلاد اليمامة))، إمارة الرياض التي تشمل وسط المنطقة الوسطى من المملكة، وقد نشرت ((العرب)) بعض مباحثه.. ومثله كتاب الأستاذ سعد بن عبد الله بن جنيدل، عن ((عالية نجد))، وكتاب كاتب هذه السطور عن شمال المملكة.
وها هو ذا الابن الكريم، الأستاذ عمر العمروي، يكتب عن قبيلة الحجر بلادها ونسبها، مما يدخل ضمن المؤلف الجغرافي،
والحق أن معرفة البلاد وأحوال سكانها لن تكون تامة ما لم يتصد لتدوينها أناس من أبنائها ممن تأهل للكتابة وقديمًا قيل: ((أهل مكة أدرى بشعابها))، والذين كتبوا عن بلادنا قديمًا وحديثًا كثيرون، ومع ما للمتقدمين من فضل السبق وتدوين معلومات تعتبر الأسس القوية بكل ما يتعلق ببلادنا من النواحي التاريخية أو الجغرافية أو غيرهما إلا أن جميع الكتابات بحاجة إلى إعادة النظر بالتصحيح والزيادة ومواصلة البحث، فالعلم يتجدد بتجدد الزمن، والحياة بحاجة إلى أن يتلاءم وصفها بحسب تغيرها، ولا يتسع المقام لإيراد شواهد مما كتب عن بلادنا، فجاء مخالفًا للحقيقة، وليس معنى هذا أن كل ما يكتب أبناؤها يكون قائمًا على أساس الصحة من جميع الوجوه، فمقدرة الإنسان محدودة، وصدق الله العظيم حيث يقول: ((ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا)).
ولن نفوت المناسبة عند ذكر القدماء بأن نشير إلى عالم جليل، سجل جانبًا من المعلومات القيمة عن الجزيرة وعن سكانها، ومنهم قبيلة الحجر التي كتب عنها الأستاذ العمروي مؤلفه هذا، لقد أورد العالم النسابة أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني في كتابيه ((الإكليل)) و((صفة جزيرة العرب))، أسماء كثير من فروع قبيلة الحجر -أوردها استطرادًا، وهو يتحدث عن بلادهم، ومن تلك الفروع على سبيل التمثيل لا الحصر- فهو قد ترك فروعًا كثيرة.
1 - بنو أثلة من بني نصر بن ربيعة بن شهر، هم رؤوس بني نصر، وهم أصحاب مدينة الجهوة أكبر مدينة في السراة.
2 - بنو الأسمر من شهر.
3 - بنو الأصبغ من الحجر أصحاب قرية نضة تلي ببيشة بجانب السراة.
4 - بنو ثعلبة من بني مالك بن شهر.
5 - بنو ثور بن شهر -ذكرهم الهمداني في كتاب ((الإكليل)).
6 - الحارث بن ربيعة بن شهر بن الحجر، وسماهم الهمداني أيضا، ((بالحارث بن شهر))، وذكر أنهم في أعلى وادي تنومة.
7 - ربيعة بن الحجر.
8 - بنو عامر بن الحجر، كذا سماهم الهمداني، ولا أستبعد أن يكونوا المعروفين الآن باسم ((بني عمرو)).
9 - بنو عبد من بني عامر من الحجر، أهل قرية الأشجان.
10 - بنو الغمدة.. ذكر الهمداني أن قريتي الباحة والخضراء لبني مالك ابن شهر، وبني الغمدة، ولكنه لم يذكر إلى من ينسب هؤلاء.
11 - بنو قاعد من العذمة من بني شهر وورد في المطبوعة ((العدمين))، ولا شك أنه تحريف.
12 - بنو مالك بن شهر.
13 - بنو مروان من بني مالك بن شهر.
14 - بنو نازلة من بني مالك بن شهر.
15 - بنو نصر بن ربيعة بن شهر.
16– بنو يسار في أسفل تنومة، كذا ذكر.
ولقد ذكر العلامة الهمداني في كتاب ((صفة جزيرة العرب بلاد قبيلة الحجر، وعدد كثيرًا من مواضعها، وذلك في أول القرن الرابع الهجري، ومع مرور أكثر من ألف عام لا يزال كثير من الموضوعات التي ذكرها معروفة، ولقد شاركت قبيلة الحجر في الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام، فاستوطن بعض الحجريين خارج الجزيرة، ومن مشاهير من عرف منهم ممن استوطن مصر.
الصحابي الجليل: جنادة بن عبدالله بن قيس الحجري، من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقد شهد فتح مصر، واختط بها خطة، وخطته في الحيزة، وقد ولي البحر في عهد معاوية بن أبي سفيان.
الطحاوي: الإمام المحدث الفقيه أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ( 239/ 321هـ)، الذي انتهت إليه رياسة الحنفية في مصر، وصاحب المؤلفات المعروفة في الفقه والحديث وغيرهما.
الشيخ سعيد بن علي الحجري الفرضي، له في الفرائض مصنفات.
الشيخ عبدالغني بن سعيد بن علي الحجري، الإمام الحافظ المحدث شيخ علماء الحديث في مصر في عهده والنسابة المعروف، ومن مؤلفاته ((مشتبه النسبة)) مصر و((المؤتلف والمختلف)).
ومن شعراء الحجر الشنفري الشاعر الجاهلي المشهور، صاحب لامية العرب، وهو من بني سلامان من بني شهر.
1977*
* باحث وكاتب وصحافي سعودي ((1910 - 2000))

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