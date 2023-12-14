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موجة باردة تضرب الشرقية فجرا

12/14/2023 11:27:59 PM
(MENAFN- Al Watan) يترقب سكان المنطقة الشرقية خلال الأيام المقبلة، انخفاضًا في درجات الحرارة، يشمل جميع المدن فيها، خاصة الساحلية منها، وذلك نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًا من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، صوب المملكة، تعمل على برودة الأجواء في المنطقة، خاصة في ساعات الفجر، قبل عودة الدفء إليها في ساعات النهار.
تراجع درجات الحرارة
أظهرت درجات الحرارة في الشرقية اليوم الخميس، تراجعًا، حيث وصلت 24 درجة مئوية للكبرى، و19 درجة للصغرى، مع وجود رطوبة بلغت نسبتها 80%. ويأتي التراجع في درجات الحرارة، نتيجة اندفاع كتلة هوائية باردة نسبيًا من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ولن يقتصر على الشرقية دون سواها، وإنما سيشمل مناطق أخرى في المملكة، بحسب أحدث الخرائط الجوية الصادرة من مركز طقس العرب الإقليمي، الذي توقع أن تشمل البرودة أيضًا مناطق حائل، والقصيم، والرياض، التي تتمتع بأجواء باردة حاليًا، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى فيها فجرًا من 5 إلى 12 درجة مئوية، في حين تكون الأجواء باردة نسبيًا نهارًا في المناطق الشمالية، وصولًا إلى منطقة حائل.
موجة باردة
من جانبه، يشير تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس اليوم، بالموجة الباردة، مؤكدًا استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.
وكشف المركز عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت القنفذة وجدة أعلى درجة حرارة (32 مئوية) فيما سجلت السودة أقل درجة (4 درجات فقط).
تجمد المياه
وحذر خبير الأرصاد الدكتور خالد الزعاق من برودة شهر جمادى الآخرة، الذي بدأ اليوم، وقال: ((جمادى الآخرة سُمي بهذا الاسم، لأن الماء يتجمد فيه من شدة البرد)). وتابع الزعاق عبر حسابه في منصة ((إكس)): في وقت سابق، كانت الشهور العربية تتواءم مع مسمياتها، ربيع أول وثانٍ؛ دلالة على الربيع، وجمادى الأولى والثانية دلالة على البرد، ورمضان من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها، بيد أن الأمر تغير في السنوات الأخيرة، وخرجت هذه الشهور عن مسمياتها؛ فأصبحت تطوف على الفصول الأربعة كل 33 سنة. وتابع: شهرا جمادى الآخرة ورجب، سيكونان أبرد شهور السنة الهجرية لهذا العام، وليالي شهر جمادى الحالي هي الأطول.

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