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3 نجوم عالميين في قائمة جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم 2023

12/14/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) وقع اختيار الفيفا على 3 نجوم كبار، وهم ميسي ومبابي وهالاند، للتنافس على جائزتها لأفضل لاعب لعام 2023. أما قائمة أفضل لاعبة، فتضم اثنتين من بطلات كأس العالم 2023 أيتانا بونماتي وجيني إيرموسو من إسبانيا إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا، واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينغ هالاند ضمن قائمته النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023. وساعد النرويجي هالاند مانشستر سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب كبرى وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي، فيما حصل ميسي على الجائزة في 2022 بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم. وبعد هذا النجاح، انتزع لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان إلى جانب مبابي قبل أن ينتقل إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين.
وتضم القائمة المختصرة لأفضل لاعبة اثنتين من بطلات كأس العالم 2023 أيتانا بونماتي وجيني إيرموسو من إسبانيا إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا.

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