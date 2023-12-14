3 نجوم عالميين في قائمة جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم 2023

(MENAFN
- Al Watan) وقع اختيار الفيفا على 3 نجوم كبار، وهم ميسي ومبابي وهالاند، للتنافس على جائزتها لأفضل لاعب لعام 2023. أما قائمة أفضل لاعبة، فتضم اثنتين من بطلات كأس العالم 2023 أيتانا بونماتي وجيني إيرموسو من إسبانيا إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا، واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإرلينغ هالاند ضمن قائمته النهائية لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023. وساعد النرويجي هالاند مانشستر سيتي على الفوز بثلاثة ألقاب كبرى وهي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي الموسم الماضي، فيما حصل ميسي على الجائزة في 2022 بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم. وبعد هذا النجاح، انتزع لقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان إلى جانب مبابي قبل أن ينتقل إلى فريق إنتر ميامي في الدوري الأمريكي للمحترفين.
وتضم القائمة المختصرة لأفضل لاعبة اثنتين من بطلات كأس العالم 2023 أيتانا بونماتي وجيني إيرموسو من إسبانيا إلى جانب ليندا كايسيدو التي تمثل كولومبيا.
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