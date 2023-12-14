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المونديالي والشياطين الحمر من يعبر ؟

12/14/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى مواصلة عزفه الجميل في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة، وانطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر إلى الـ22 من ديسمبر الجاري، وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وعبر البوابة نفسها، عندما يواجه على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة العالمية. وفي مواجهة ثانية يبدأ فريقا ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني مشوارهما في المونديال بلقائهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب ربع النهائي

إنجاز أفضل
كان الاتحاد ضرب موعدًا مع الأهلي المصري في ربع النهائي 2023، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، في افتتاح مباريات المونديال.
وتعتبر المواجهة هي الرابعة تاريخيًا بين الفريقين، ويتفوق المونديالي على القلعة الحمراء في الموجهات الثلاث.
وجاءت مشاركة العميد في المونديال بصفته ممثلا للمملكة بصفتها البلد المستضيف، بعد تتويجه بطلا لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ويأمل النمور في تكرار التفوق على القلعة الحمراء وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية بعد التواجد الأول في نسخة 2005، الذي بلغه العميد حينها بتجاوز عقبة الأهلي المصري أيضا في ربع النهائي من تلك النسخة بهدف محمد نور، قبل الخسارة أمام ساو باولو البرازيلي الذي توج بطلا لتلك النسخة المونديالية، وحل المونديالي رابعا في 2005، بعدما خسر مواجهة المركز الثالث أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ويطمح العميد إلى تسجيل حدث جديد وإنجاز جديد ببلوغ نصف النهائي ومواجهة فلومينينسي البرازيلي.
مشاركات بالجملة
تعد المشاركة الحالية هي التاسعة للأهلي المصري في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ويعد المركز الثالث الذي حققه في نسخ 2006 و 2020 و 2021، ويمني النفس في أن يتمكن من رد الدين للعميد أولا ومواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث.
تفوق النمور
بالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين نجد أن هناك تفوقًا كاسحًا للنمور على الشياطين الحمر، وهو ما يعد بمثابة عقدة للأهلي، إذ تقابل الفريقان الكبيران تاريخيًا في 3 مباريات، شهدت الغلبة للعميد في الفوز بكل المباريات، إذ كانت المواجهة الأولى بين العملاقين العربيين في 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت على أراضي المملكة، وشهدت فوز الاتحاد 1/صفر، بينما كانت المواجهة الثانية في السوبر المصري السعودي 2001، الذي أقيم في مصر وانتهت المباراة بفوز الاتحاد 2/3، وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في 2005 بمونديال الأندية، انتصر النمور على 1/صفر.
حضور أول
في مواجهة ربع النهائي الثاني يتواجه على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بطل الكونكاف ليون المكسيكي، الذي يظهر للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وبطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي تعتبر مشاركته في البطولة هي الثالثة بالنسبة له بعد أن شارك في نسخ 2007 والتي حقق خلالها المركز الثالث، وكانت ثاني المشاركات في نسخة 2017 وحينها خرج من الدور الثاني على يد الجزيرة الإماراتي، وسيعبر المنتصر من الفريقين إلى نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.

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