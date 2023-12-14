المونديالي والشياطين الحمر من يعبر ؟

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع الاتحاد إلى مواصلة عزفه الجميل في كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة بمحافظة جدة، وانطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر إلى الـ22 من ديسمبر الجاري، وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وعبر البوابة نفسها، عندما يواجه على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نظيره الأهلي المصري في ربع نهائي البطولة العالمية. وفي مواجهة ثانية يبدأ فريقا ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني مشوارهما في المونديال بلقائهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لحساب ربع النهائي
إنجاز أفضل
كان الاتحاد ضرب موعدًا مع الأهلي المصري في ربع النهائي 2023، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما الثلاثاء الماضي، في افتتاح مباريات المونديال.
وتعتبر المواجهة هي الرابعة تاريخيًا بين الفريقين، ويتفوق المونديالي على القلعة الحمراء في الموجهات الثلاث.
وجاءت مشاركة العميد في المونديال بصفته ممثلا للمملكة بصفتها البلد المستضيف، بعد تتويجه بطلا لدوري روشن السعودي للمحترفين في الموسم الماضي، ويأمل النمور في تكرار التفوق على القلعة الحمراء وبلوغ نصف النهائي للمرة الثانية بعد التواجد الأول في نسخة 2005، الذي بلغه العميد حينها بتجاوز عقبة الأهلي المصري أيضا في ربع النهائي من تلك النسخة بهدف محمد نور، قبل الخسارة أمام ساو باولو البرازيلي الذي توج بطلا لتلك النسخة المونديالية، وحل المونديالي رابعا في 2005، بعدما خسر مواجهة المركز الثالث أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي، ويطمح العميد إلى تسجيل حدث جديد وإنجاز جديد ببلوغ نصف النهائي ومواجهة فلومينينسي البرازيلي.
مشاركات بالجملة
تعد المشاركة الحالية هي التاسعة للأهلي المصري في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، ويعد المركز الثالث الذي حققه في نسخ 2006 و 2020 و 2021، ويمني النفس في أن يتمكن من رد الدين للعميد أولا ومواصلة مشواره نحو تحقيق إنجاز أفضل من المركز الثالث.
تفوق النمور
بالنظر إلى تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين نجد أن هناك تفوقًا كاسحًا للنمور على الشياطين الحمر، وهو ما يعد بمثابة عقدة للأهلي، إذ تقابل الفريقان الكبيران تاريخيًا في 3 مباريات، شهدت الغلبة للعميد في الفوز بكل المباريات، إذ كانت المواجهة الأولى بين العملاقين العربيين في 1995 بالبطولة العربية، والتي أقيمت على أراضي المملكة، وشهدت فوز الاتحاد 1/صفر، بينما كانت المواجهة الثانية في السوبر المصري السعودي 2001، الذي أقيم في مصر وانتهت المباراة بفوز الاتحاد 2/3، وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين في 2005 بمونديال الأندية، انتصر النمور على 1/صفر.
حضور أول
في مواجهة ربع النهائي الثاني يتواجه على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بطل الكونكاف ليون المكسيكي، الذي يظهر للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وبطل آسيا أوراوا ريد دياموندز الياباني، الذي تعتبر مشاركته في البطولة هي الثالثة بالنسبة له بعد أن شارك في نسخ 2007 والتي حقق خلالها المركز الثالث، وكانت ثاني المشاركات في نسخة 2017 وحينها خرج من الدور الثاني على يد الجزيرة الإماراتي، وسيعبر المنتصر من الفريقين إلى نصف النهائي لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي.
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