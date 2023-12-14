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جدل بعد نشر صور اعتقال فلسطينيين عراة في غزة

12/14/2023 11:27:58 PM
(MENAFN- Al Watan) كانت الولايات المتحدة أعربت علناً عن“قلقها” إزاء نشر هذه الصور، وأشارت إلى أنّها طلبت توضيحات من السلطات الإسرائيلية. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أنّ إسرائيل أقرّت بأنّ التقاط ونشر صور لعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة مجرّدين من ملابسهم كان غير مناسب وتعهّدت التخلّي عن هذه الممارسة. وبثت قنوات إسرائيلية الأسبوع الماضي، مقاطع فيديو تظهر عشرات الفلسطينيين بملابسهم الداخلية، معصوبي الأعين، تحت حراسة جنود إسرائيليين في قطاع غزة، ما أثار جدلاً على شبكات التواصل الاجتماعي وقلقاً في العديد من العواصم.
الأمر متروك لإسرائيل
وقال المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّ الإسرائيليين“أوضحوا لنا أنّه لم يكن ينبغي التقاط هذه الصور، ولم يكن ينبغي بثّها، وأوضحوا أنّ تلك لن تكون من ممارساتهم في المستقبل، وأنهم إذا قاموا بتفتيش معتقلين سيعيدون إليهم ملابسهم على الفور”، وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل تعتبر بثّ هذه الصور فقط أمراً غير لائق أم عمليات تجريد المعتقلين من ملابسهم أيضاً، برر ميلر ذلك إلى أنّ الإسرائيليين تعرّضوا لعدد من الهجمات الانتحارية في الماضي، وأضاف:“الأمر متروك لإسرائيل لتقرّر ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتفتيش المعتقلين. لكن إذا اتّخذت إجراءات لخلع ملابس المعتقلين، فالمهمّ هو أن يعيدوا إليهم ملابسهم على الفور وأن يتصرفوا بطريقة تتماشى مع المعاملة الإنسانية للمحتجزين”.
وفي مقاطع الفيديو والصور التي بثّت الخميس الماضي في وقت الذروة على شاشة التلفزيون الإسرائيلي، ظهر رجال يصطفون جاثين على ركبهم مطأطئي الرؤوس، وجميعهم يرتدون فقط ملابس داخلية وسط منطقة سكنية، والتقطت الصور في منطقة بيت لاهيا في شمال غزة.

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