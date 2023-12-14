تنافس لجمال الخيل العربية

(MENAFN
- Al Watan) تواصل منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة فعالياتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض. وشهد اليوم الثاني تنافساً قوياً بين الأفراس أعمار 4 إلى 6 سنوات، حيث فاز في فئة (أ) الفرس "مملكة الدهم" لمربط العريب، فيما نال المركز الثاني الفرس "أمينة غرناطة" لمربط رمز، وجاء في المركز الثالث "ار دي اس باندورا" لمربط شالي، وتوج الفائزين مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور منصور الحميميدي، وفي منافسات الفئة (ب)، توج رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة "الواهو" بيتر جي بوند الفائزين، حيث حققت المركز الأول الفرس "رخاء عذبه" لمربط سما نجد، وجاء المركز الثاني من نصيب "نوير السيد" لمربط السيد، وجاء في المركز الثالث "سلمى شمر" لشركة مربط وإسطبل شمر".
وفي منافسات الأفراس عمر 7 إلى 9 سنوات، حصل على المركز الأول الفرس "آنا ام سي" لمربط الخشاب، وحقق مربط عذبه المركز الثاني عبر الفرس "ترفة عذبه" والمركز الثالث للفرس "دجى عذبه" لمربط وبل"، وتوج الفائزين مدير البطولة عبدالرحمن الغامدي.
وفي منافسات أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، حقق الفرس "ع ج رهيدا" لمربط تالا المركز الأول، ونالت المركز الثاني "مقبلة عذبه" لمربط أجمل، وجاءت في المركز الثالث "اي جي دجميلجة" لمربط هامات، وتوج الفائزين مدير الاتصال المؤسسي في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تركي الخلطي.
وفي ختام منافسات اليوم الثاني، مهرات أعمار السنه المجموعة (أ)، حققت المهرة "نايف العريب" لمربط العريب المركز الأول، وجاءت ثانياً "زافير زكسيلسيور" لمربط الجواد، وحلت ثالثاً "سلطان دي نسما" لمربط نسما، وتوج الفائزين مدير البطولة عبدالرحمن الغامدي، وفي المجموعة (ب)، حققت المهرة "شقران العريب" لمربط العريب المركز الأول، وحلت ثانياً "فخر المنار" لمربط المنار، وجاءت ثالثاً "أكمل عذبه" لمربط عذبه، وتوج الفائزين رئيس لجنة المراسم في البطولة عبدالرحمن المطيري.
وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثالث، بفئة الأمهار عمر السنتين ( أ ، ب )، وفئة الأمهار عمر ثلاث سنوات، وفئة الفحول أعمار 4 إلى 6 سنوات ( أ ، ب )، وفئة فحول أعمار 7 إلى 9 سنوات، وفئة فحول أعمار 10 سنوات وما فوق.
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