Friday, 15 December 2023 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنافس لجمال الخيل العربية

12/14/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تواصل منافسات العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة فعالياتها في مقر مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض. وشهد اليوم الثاني تنافساً قوياً بين الأفراس أعمار 4 إلى 6 سنوات، حيث فاز في فئة (أ) الفرس "مملكة الدهم" لمربط العريب، فيما نال المركز الثاني الفرس "أمينة غرناطة" لمربط رمز، وجاء في المركز الثالث "ار دي اس باندورا" لمربط شالي، وتوج الفائزين مستشار وزير البيئة والمياه والزراعة الدكتور منصور الحميميدي، وفي منافسات الفئة (ب)، توج رئيس المنظمة الدولية للخيل العربية الأصيلة "الواهو" بيتر جي بوند الفائزين، حيث حققت المركز الأول الفرس "رخاء عذبه" لمربط سما نجد، وجاء المركز الثاني من نصيب "نوير السيد" لمربط السيد، وجاء في المركز الثالث "سلمى شمر" لشركة مربط وإسطبل شمر".
وفي منافسات الأفراس عمر 7 إلى 9 سنوات، حصل على المركز الأول الفرس "آنا ام سي" لمربط الخشاب، وحقق مربط عذبه المركز الثاني عبر الفرس "ترفة عذبه" والمركز الثالث للفرس "دجى عذبه" لمربط وبل"، وتوج الفائزين مدير البطولة عبدالرحمن الغامدي.
وفي منافسات أفراس أعمار 10 سنوات وما فوق، حقق الفرس "ع ج رهيدا" لمربط تالا المركز الأول، ونالت المركز الثاني "مقبلة عذبه" لمربط أجمل، وجاءت في المركز الثالث "اي جي دجميلجة" لمربط هامات، وتوج الفائزين مدير الاتصال المؤسسي في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة تركي الخلطي.
وفي ختام منافسات اليوم الثاني، مهرات أعمار السنه المجموعة (أ)، حققت المهرة "نايف العريب" لمربط العريب المركز الأول، وجاءت ثانياً "زافير زكسيلسيور" لمربط الجواد، وحلت ثالثاً "سلطان دي نسما" لمربط نسما، وتوج الفائزين مدير البطولة عبدالرحمن الغامدي، وفي المجموعة (ب)، حققت المهرة "شقران العريب" لمربط العريب المركز الأول، وحلت ثانياً "فخر المنار" لمربط المنار، وجاءت ثالثاً "أكمل عذبه" لمربط عذبه، وتوج الفائزين رئيس لجنة المراسم في البطولة عبدالرحمن المطيري.
وتتواصل المنافسات غداً في يومها الثالث، بفئة الأمهار عمر السنتين ( أ ، ب )، وفئة الأمهار عمر ثلاث سنوات، وفئة الفحول أعمار 4 إلى 6 سنوات ( أ ، ب )، وفئة فحول أعمار 7 إلى 9 سنوات، وفئة فحول أعمار 10 سنوات وما فوق.

MENAFN14122023000089011017ID1107600967

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث