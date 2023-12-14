الإبراهيم ووفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي يستعرضان التحولات الاقتصادية في المملكة

(MENAFN
- Al Watan) التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي. وتم خلال اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير الشراكة الاستراتيجية، واستعراض الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وجهودها في دعم بنوك التنمية التابعة للمجموعة، لدفع أنشطة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
حضر اللقاء نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.
MENAFN14122023000089011017ID1107600966
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.