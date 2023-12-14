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الإبراهيم ووفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي يستعرضان التحولات الاقتصادية في المملكة

12/14/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) التقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, بوفد المجلس التنفيذي لمجموعة البنك الدولي. وتم خلال اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، منها تعزيز التعاون بين المملكة والمجموعة وتطوير الشراكة الاستراتيجية، واستعراض الإصلاحات والتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في ظل رؤية المملكة 2030، وجهودها في دعم بنوك التنمية التابعة للمجموعة، لدفع أنشطة التنمية الاقتصادية في البلدان النامية.
حضر اللقاء نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي.

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