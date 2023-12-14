Friday, 15 December 2023 09:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مناطق جديدة للطيور عالمياً داخل حدود محمية الملك سلمان

12/14/2023 11:27:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مناطق جديدة مهمة للطيور عالمياً داخل حدودها، لتصبح بذلك واحدة من أكبر المحميات التي تتضمن مناطق مهمة للطيور في العالم، حيث حققت الهيئة إحدى مبادراتها الإستراتيجية والمتمثلة في تسجيل منطقتي طبرجل وطريف على قائمة المناطق المهمة عالميًا للطيور، بالإضافة الى توسيع النطاق الجغرافي لموقع جبال أجا ليضم المناطق الواقعة شمال حائل (جبال حبران وعرنان والمسمى)، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للمناطق المعتمدة والمعترف بها من منظمة بيردلايف إنترناشونال (Birdlife international) كمناطق ذات أهمية عالمية لحماية الطيور داخل المحمية الملكية 5 مناطق.
وأشارت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية إلى أنها سجلت 290 نوعاً من الطيور البرية، وهذا يشكل ما نسبته 58% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المملكة، والبالغ عددها 499 نوعًا، وتُظهر هذه النسبة أهمية المحمية الملكية بشكل كبير للأنواع المقيمة والمهاجرة من الطيور البرية، ومؤكدةً على أهمية موقعها وموائلها لجذب الطيور بمختلف أنواعها.
وتقع محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على ممرات الهجرة الرئيسية للطيور في العالم، حيث تشكل الطيور المهاجرة 88% من إجمالي أنواع الطيور المسجلة في المحمية الملكية، بينما تمثل الطيور المقيمة نسبة 12%، وتعكس هذه النسب أهمية موقع المحمية الملكية كنقاط استراحة رئيسية للطيور المهاجرة بين القارات، كما يعكس هذا التوازن البيئي أهمية الحفاظ على المحمية الملكية كموقع إستراتيجي للطيور والمحافظة على التنوع الحيوي في المنطقة.
ورغم التنوع الحيوي الكبير في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، إلا أن هناك 25 نوعًا من الطيور المسجلة في المحمية، سواء كانت مقيمة أو مهاجرة، مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض عالمياً، ويُظهر هذا الرقم الحاجة الماسة للمحافظة على هذه الأنواع المهددة والإسهام في تكاثرها لخلق تنوع حيوي عالمي.

MENAFN14122023000089011017ID1107600965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث