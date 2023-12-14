مشعل الشايع جهود بيتك في الاستدامة محل تقدير عالمي



مشاركة «بيتك» في مؤتمر COP28 تؤكد أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة

الفارس: شراكة إستراتيجية مع برنامج «UNDP» لدعم جهود الاستدامة بمختلف الأنشطة

العربيد: الاستخدام العادل للموارد الطبيعية في المباني الصديقة للبيئة هدف حققه KFH Auto الرخيص: صكوك الاستدامة تتماشى مع توجهات ورؤية الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي

اختتم بيت التمويل الكويتي (بيتك) مشاركته الفاعلة في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 للأمم المتحدة التي استضافتها دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر.وجاءت مشاركة «بيتك» ضمن إطار التزامه بدعم المبادرات الخاصة بالاستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي وتعزيز دور التمويل الأخضر.وشهدت القمة التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي مشاركة عدد من رؤساء وقادة الدول، بالإضافة إلى كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص للمشاركة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP للمساهمة في خلق فرص للتحولات الخضراء والمستدامة.وتواجد «بيتك» في المنطقة الخضراء من خلال جناح خاص نظم فيه وفد البنك المشارك العديد من الفعاليات للزوار لتعريفهم بدور «بيتك» في الاستدامة ودعمه للمبادرات المحلية والعالمية التي تشجع على الاستدامة والمحافظة على البيئة بالاضافة إلى دوره في منح التمويلات الخضراء.كما استضاف جناح «بيتك» عددا من المسؤولين على المستويين المحلي والعالمي، حيث اطلع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي للدول العربية د.عبدالله الدردري على دور «بيتك» في الاستدامة، وأشاد بمساهمات «بيتك» ودوره في دعم التنمية المستدامة ضمن برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) وتطلعه لاستمرار الشراكة الاستراتيجية مع «بيتك».والتقى وفد «بيتك» مع وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير المالية فهد الجارلله، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم الاستاد، وأمين عام اتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي الذين أشادوا بما يقدمه «بيتك» على مستوى دعم المبادرات البيئية والاستدامة وحرصه على وضع استراتيجية واضحة من شأنها أن توعي أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاستدامة.ونظم «بيتك» في جناحه سلسلة من اللقاءات والندوات تحت عنوان (COP-Talk) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والجهود التعاونية بشأن تغير الماخ والتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، مع التركيز بشكل أكبر على دور القطاع الخاص والتمويل الأخضر في دعم أجندة الأمم المتحدة 2030.دعم الاستدامةمن جهته، أعرب نائب المدير العام للالتزام الرقابي والحوكمة للمجموعة في «بيتك» مشعل الشايع، عن فخره بمشاركة «بيتك» في مثل هذه الفعاليات المهمة على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تحافظ على البيئة وتدعم الاستدامة.وأوضح الشايع أن مشاركة «بيتك» في مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 تؤكد أهمية دور صناعة التمويل الإسلامي في الاستدامة، مبينا أن التمويل المستدام يعطي الأولوية للأعمال التي تساعد البيئة، مع مراعاة المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، مشيرا الى ان المبادرات التي ينفذها البنك تتماشى مع معايير الـESG واهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة SDGs.ولفت الشايع الى أن «بيتك» يمضي قدما في دمج عناصر الاستدامة في مختلف اعماله التشغيلية، مؤكدا ان الاستدامة باتت أساسية في مختلف عناصر استراتيجية «بيتك».ولفت الى أن جهود «بيتك» في الاستدامة كانت محل تقدر عالمي، حيث نجح خلال عام 2023 في الحصول على جوائز عالمية من جهات مرموقة مثل جائزة الاستدامة على مستوى الشرق الأوسط من مجلة «إيما فاينانس»، وجائزة أفضل بنك في الكويت للتمويل المستدام من المجلة العالمية «غلوبل فاينانس».مبادرات «بيتك»وعلى الجانب الآخر، شارك «بيتك» في ندوة أقيمت في جناح دولة الكويت بالمنطقة الزرقاء، حيث تحدث المدير التنفيذي للحوكمة والاستدامة في «بيتك» محمد العربيد، بشكل تفصيلي عن أهم ما قام به «بيتك» نحو الاستدامة من مبادرات ومنتجات وخدمات تصب في صالح المحافظة على البيئة ونشر ثقافة الاستدامة في المجتمعين المحلي والدولي.واستعرض العربيد المبادرات التي تندرج تحت مظلة مبادرة (Keep It Green) ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة، كما أشار إلى ان البطاقات المصرفية التي أطلقها «بيتك» مصنوعة من مواد معاد تدويرها. كما استعرض العديد من الخدمات والمنتجات التي طرحها البنك مؤخرا كمنصة «زاهب» التي توفر حلول الدفع للمشاريع، وتخلق علاقة مصرفية آمنة بين الشركات وعملائهم.ونوه بالأصداء الإيجابية التي صاحبت إطلاق بنك «تم» الرقمي، أول بنك رقمي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. حيث أكد أن «بيتك» حرص على توفير كل ما يحتاج اليه الشباب من خلال هذا البنك الذي يتماشى مع نمط حياتهم السريع، ويقدم لهم أكبر التسهيلات من خلال فتح الحساب، والتحكم في المصاريف، واكتساب نقاط ومكافآت مقابل كل عملية شراء. وختم السعد حديثه بالتأكيد على أهمية الثقافة المالية ونشرها، وهي التي ستسهم في خلق جيل واع على الصعيد المالي.وأوضح العربيد أهمية الاستخدام العادل للموارد الطبيعية في المباني الصديقة للبيئة، وهو أحد الأهداف المهمة التي حققها «بيتك» من خلال مبنى KFH Auto الذي حصل مؤخرا على شهادة تقييم الاستدامة GSAS المستوى الذهبي والتي تمنح للمشاريع المتوافقة مع معايير الاستدامة البيئية الصارمة.وفي ما يخص التمويلات المستدامة، قال العربيد إن «بيتك» اطلق منتج التمويل الأخضر المستدام للمنتجات الاسكانية من خلال تمويل عملائه للحصول على منتجات تسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية وخفض استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المياه في السكن الخاص للمواطنين ما يسهم في دعم جهود الدولة في هذا المجال للوصول الى الحياد الكربوني في العام 2060.شراكات استراتيجيةبدوره، أكد المدير التنفيذي للإعلام والعلاقات الحكومية في «بيتك» محمد الفارس، أهمية مبادرة Keep it Green والشراكات الاستراتيجية التي وقعها «بيتك» مع الشباب من أصحاب المشاريع، والمبادرين، لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة والاستدامة.وذكر الفارس أن «بيتك» قد وقع شراكات استراتيجية مع جهات عدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم جهود الاستدامة في مختلف الأنشطة، وتعاون «بيتك» أيضا مع الهيئة العامة للبيئة في الكويت في الحملات البيئية والمستدامة.وذكر ان «بيتك» وقع شراكة استراتيجية مع المركز العلمي، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للتعاون في مجال المحافظة على البيئة والاستدامة، وأطلق كذلك أكاديمية رقمية متخصصة في مجال البيئة والاستدامة، بشراكة استراتيجية مع (SEEDS).الصكوك الخضراءمن جانبه، شارك المدير التنفيذي لأسواق رأس المال في «بيتك» خالد الرخيص في ندوة تحدث فيها عن أسواق الصكوك بشكل عام، والصكوك الخضراء وصكوك الاستدامة بشكل خاص، ومدى التطور التي وصلت له الصكوك الخضراء مقارنة بالفترة السابقة.وقال الرخيص انه من المرجح ان يزيد الطلب على الصكوك الخضراء التي تحمل العديد من المزايا فيما يخص القضايا البيئية والمجتمعية، مبينا أن صكوك الاستدامة تتماشى مع توجهات ورؤية دولة الكويت وجميع دول مجلس التعاون الخليجي.جدير بالذكر أن قمة COP28 شهدت حضور 70 ألف شخص من 198 دولة لمتابعة أهم القضايا في العالم على مستوى التغير المناخي والاستدامة.