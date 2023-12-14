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دبي ثاني أفضل وجهات السفر حول العالم

12/14/2023 11:17:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تصدرت العاصمة الفرنسية (باريس) قائمة شركة أبحاث السوق «يورومونيتور» السنوية لأفضل وجهات السفر حول العالم لهذا العام، تلتها دبي في المركز الثاني، ثم مدريد.
وظهرت العاصمة اليابانية (طوكيو) في المركز الرابع، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تنضم فيها المدينة إلى قائمة أعلى 10 مدن، بعدما احتلت المركز العشرين في تصنيف العام الماضي، وذلك بفضل التطورات المحسنة في البنية التحتية السياحية، كما أن ضعف العملة المحلية «الين» ساهم في جذب السياح للمدينة.
ويعتمد التصنيف على المقارنة بين المدن عبر 55 معيارا عبر فئات رئيسية هي: الأداء الاقتصادي وأداء الأعمال، وأداء السياحة، والبنية التحتية السياحية، وسياسة السياحة وعوامل الجذب، والصحة والأمان والاستدامة.
وهيمنت المدن الأوروبية على القائمة، إذ شكلت 7 من بين أفضل 10 مدن على مستوى العالم، كما حصدت 63 مركزا بين أفضل 100 مدينة، ويرجع التقرير ذلك إلى التوسع الحضري السريع في أوروبا والاعتماد على التكنولوجيا على نطاق واسع، لأن المسافرين يرغبون في اتصال عالي السرعة بالإنترنت، وخيارات حجز مرنة ومساحات للعمل عن بعد.
وأشار التقرير إلى أن تحسين الاستدامة وشبكات النقل والتأثير الاجتماعي يعد من الأهداف الرئيسية التي تتبناها المدن حاليا لزيادة القدرة التنافسية وتحسين عروضها السياحية، وتقديم رحلة سلسة للعملاء.

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