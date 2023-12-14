الجزيرة تطلق برنامج العضوية الجديد الجزيرة سيفرز

يُوفِّر مجموعة من الخصومات والمزايا الحصرية



أطلقت «طيران الجزيرة» برنامج عضويتها الجديد للمسافرين المعتادين «الجزيرة سيفرز» الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط ليوفر مجموعة من الخصومات والمزايا الحصرية لركابها.

ويعتمد برنامج «الجزيرة سيفرز» على توفير أكثر عند السفر أكثر، حيث يحصل أعضاء هذا البرنامج على مزايا تشمل:

- خصم 10% على السعر الأساسي لتذاكر السفر.

- خدمة اختيار المقعد المفضل مجانا.

- خدمة تسجيل الدخول والحقائب المبكر مجانا.

- كاونتر تسجيل خاص للأعضاء في الكويت.

- خصم 50% عند شراء وزن 10 كيلو غرامات إضافية.

- خصم 20% على الطلب المسبق من متجر J9 Shop وقائمة J Café (لا يشمل السوق الحرة).

ويوفر هذا البرنامج أربع باقات من العضوية لتتناسب مع مختلف فئات الركاب واحتياجاتهم، أولها الباقة الفردية للمسافرين المنفردين، والباقة الثنائية للمسافرين معا، وباقتين للعائلات وهي واحدة تشمل لغاية 5 أعضاء وهي مثالية لعائلة صغيرة، وأخرى تشمل لغاية 8 أعضاء وتخدم العائلات الأكبر حجما بما فيها العمالة المنزلية التي تسافر معها، حيث ستوفر العائلات التي تسافر معا بشكل أكثر مع برنامج «الجزيرة سيفرز».

وتتراوح رسوم العضوية السنوية من 35 دينارا للباقة الفردية، و55 دينارا للباقة الثنائية، و99 دينارا للباقة العائلية التي تشمل خمسة أعضاء، و129 دينارا للباقة العائلية التي تشمل ثمانية أعضاء، وهذه الرسوم تمهيدية وحصرية لإطلاق البرنامج. ويمكن هذا البرنامج الأعضاء من التوفير في كل مرة يسافرون فيها مع طيران الجزيرة.

وعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة رحلة الذهاب والعودة لزوجين يسافران إلى دبي في شهر ديسمبر خلال ذروة موسم العطلات، عادة نحو 256 دينارا بالإضافة إلى اختيار المقعد المفضل وتسجيل الدخول والحقائب المبكر وشراء 10 كيلو غرامات وزنا إضافيا للحقائب، وكذلك طلب وجبة مسبقا من قائمة J Café.

أما مع عضوية الباقة الثنائية، فتنخفض التكلفة للزوجين إلى 164 دينارا فقط، لتكون القيمة التي قاما بتوفيرها تعادل ما يقارب 36% من القيمة الاعتيادية على الرحلة الواحدة.وبالمثل، يمكن أن توفر عائلة مكونة من خمسة أفراد تسافر مرتين في السنة أكثر من 350 دينارا سنويا. يمكن للمسافرين المعتادين مع طيران الجزيرة الاستفادة من هذه الخصومات والمزايا عبر الانضمام للعضوية في برنامج «الجزيرة سيفرز» بالتسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني لطيران الجزيرة: