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الفيدرالي الأميركي ينهي التشديد التاريخي لسياسته النقدية ويبدأ التفكير في خفض الفائدة

12/14/2023 11:17:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير أول من أمس، حيث قال رئيس البنك جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية انتهى على الأرجح وإن النقاش حول خفض تكاليف الاقتراض «محل نظر». وتأتي تعليقات باول متوافقة مع توقعات أظهرت إجماعا شبه تام على أن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث قال: «ترون أن الناس لا يقومون برفع أسعار الفائدة، ذلك لأننا نعتقد أننا فعلنا ما يكفي، وأصبح الآن توقيت تخفيض الفائدة هو في الحقيقة السؤال المقبل، فهذا ما يفكر فيه الناس ويتحدثون عنه».
وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولا بـ«المركزي الأميركي» أن تنخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية 2024 عما هي عليه الآن، ويشير متوسط التوقعات الحالي إلى تراجع أسعار الفائدة 0.75 نقطة مئوية عن 5.25 و5.50% حاليا.
ومن المتوقع أن ينهي التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي عام 2023 عند 2.8% ثم ينخفض بصورة أكبر إلى 2.4% بحلول نهاية العام المقبل ليقترب أكثر من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي عند 2%.
ورفع المركزي الأميركي الفائدة 5.25 نقاط مئوية منذ مارس 2022، في واحدة من أسرع التحركات بهدف احتواء ضغوط الأسعار المتزايدة، وتوجه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة منذ يوليو 2023 مع اقتراب التضخم من المستهدف.
1وعلى صعيد متصل، أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة، لمواكبة تحركات الفيدرالي الأميركي، حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي أول من أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير، بعد قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي.
وذكر «المركزي» الإماراتي في بيان، أنه قرر الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بدون تغيير عند 5.40%، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وبدوره، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وذلك عقب قرار مماثل من الفيدرالي الأميركي، وقال في بيان، إن سعر فائدة الإيداع مستقر عند 5.75%، بينما ظل سعر فائدة الاقتراض عند 6.25%، وسعر إعادة الشراء عند 6%.
ومن جانبه، قرر بنك إنجلترا المركزي أمس تثبيت، الفائدة عند 5.25% وفقا للتوقعات، وقال إن السياسة النقدية من المرجح أن تحتاج إلى أن تكون مشددة لفترة طويلة من الزمن، وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، وفضل الأعضاء الثلاثة المعارضون رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى إلى 5.5%.
وانخفض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 4.6% سنويا في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، وفي حين أن نمو الأجور أيضا أقل من التوقعات في الآونة الأخيرة، لكنه لايزال مرتفعا بشكل غير مريح للبنك المركزي، حيث يتطلع إلى خفض التضخم نحو هدفه البالغ 2% بشكل مستدام. وأشارت لجنة السياسة النقدية في تقرير أمس إلى أن «المؤشرات الرئيسية لاستمرار التضخم في المملكة المتحدة لاتزال مرتفعة»، على الرغم من أن السياسة النقدية المتشددة تؤدي إلى سوق عمل أكثر مرونة وتؤثر على النشاط في الاقتصاد الحقيقي.
بدوره، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا أمس، وأشار إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.
وفي قرار مفاجئ وعكس التوقعات، قرر البنك المركزي النرويجي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.50% في قرار مفاجئ أمس، في إطار سعيه لمكافحة التضخم المستمر، وقال إنه من المرجح أن يظل عند هذا المستوى لبعض الوقت في المستقبل. وكان البنك المركزي قال الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرفع تكلفة الاقتراض في ديسمبر مع التحذير من أن انخفاض التضخم الأساسي قد يغير رأي صناع السياسة النقدية، وقالت محافظة البنك المركزي النرويجي إيدا ولدن باش في بيان: «نرى أن الاقتصاد يتباطأ، لكن التضخم لايزال مرتفعا للغاية، وان زيادة الفائدة تقلل الآن من خطر بقاء التضخم مرتفعا لفترة طويلة».
وأضافت: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5% لبعض الوقت في المستقبل».
خفض الفائدة 75 نقطة بالنصف الأول من 2024
عدل الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس توقعاتهم لقرارات الفيدرالي الأميركي في عام 2024، ويتوقعون الآن مجموعة أسرع وأكثر حدة من تخفيضات أسعار الفائدة، وسلط فريق البنك الضوء على إشارة الانكماش التي ظهرت في بيانات أسعار المنتجين، والتي أظهرت تباطؤ المكاسب إلى أقل من 1% في نوفمبر، وقالوا إنه إلى جانب المراجعات النزولية للأشهر السابقة، فإن ذلك يعني ضمنا وتيرة أضعف للزيادات في مقياس السعر المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.

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