ادانا الناصر بيع 46% من الخليج للتأمين يعزز هيكل رأسمالنا



الصفقة تؤكد نجاح إستراتيجيتنا بالاستحواذ على شركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج بالعائد المجزي العائد من الصفقة سيوفر السيولة اللازمة لتعزيز هيكل رأسمال «كيبكو» وتقليص التزاماتها المالية

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن استكمالها صفقة بيع حصة ملكيتها في مجموعة الخليج للتأمين والتي تبلغ نسبتها 46.32% لصالح إحدى شركات فيرفاكس فاينانشال هولدينجز، وذلك بعد نجاح المشتري في الحصول على جميع الموافقات الرقابية اللازمة.وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي قيمة الصفقة بلغ 256.5 مليون دينار (ما يعادل 832 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة صافي الربح الذي حققته شركة المشاريع 73 مليون دينار (ما يعادل 237 مليون دولار).وقد تم تحديد سعر الشراء عند دينارين للسهم الواحد، على أن يتم خصم 54 فلسا من هذا المبلغ وهي قيمة التوزيعات النقدية التي عملت مجموعة الخليج للتأمين على توزيعها عن عام 2022، ووصل معدل العائد الداخلي لشركة المشاريع خلال فترة الاستثمار إلى رقم مزدوج.وفي معرض تعليقها على هذه الصفقة، قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مشاريع الكويت الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «أدى نجاحنا في استكمال صفقة الاندماج التحولية إلى نمو محفظتنا الاستثمارية، ونحن ندرس منذ ذلك الحين فرصة للتخارج أو للاستثمار من أجل تحقيق هدفنا النهائي المتمثل في النمو وخلق قيمة أكبر لمساهمينا».وأضافت: «يشكل بيع حصة ملكيتنا في مجموعة الخليج للتأمين لصالح شريكتنا فيرفاكس فاينانشال هولدينجز دليلا جديدا على نجاح استراتيجيتنا طويلة الأجل المتمثلة في الاستحواذ على الشركات وتوسيع نطاقها ثم التخارج منها في التوقيت المناسب وبناء على العائد المالي المجزي».وسيوفر العائد المالي من هذه الصفقة السيولة اللازمة لتعزيز هيكل رأسمال شركة مشاريع الكويت وتقليص قيمة الالتزامات المالية المتوجبة على الشركة، كما أن هذه السيولة ستوفر لشركة المشاريع فرصة البحث عن فرص النمو، سواء في القطاعات التي تعمل فيها بالفعل، أو في قطاعات جديدة تتوافق مع رؤيتها واستراتيجيتها.