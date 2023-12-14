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الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام 2024

12/14/2023 11:17:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفعت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل، على الرغم من تباطؤ اقتصادي متوقع، مشيرة إلى تحسن التوقعات للولايات المتحدة وتراجع أسعار النفط.
وعلى الرغم من رفع الوكالة، التي تمثل الدول الصناعية، للتوقعات ظلت هناك فجوة كبيرة بينها وبين توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» التي تمثل الدول المنتجة للعام المقبل.
واختلف الجانبان في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل الطلب على المدى الطويل والحاجة للاستثمار في الإمدادات الجديدة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي سيرتفع بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة.
وأشارت إلى أن التعديل يعكس توقعات أفضل إلى حد ما للناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتقرير الشهر الماضي، وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة حيث تلوح في الأفق درجة مقبولة من تباطؤ النمو الاقتصادي مقارنة بالتضخم والبطالة، مضيفة أن انخفاض أسعار النفط يمنح دفعة إضافية لاستهلاك النفط. وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، حتى بعد أن أعلن تحالف «أوپيك+»، الذي يضم أوپيك وحلفاء من بينهم روسيا، في 30 نوفمبر عن جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج للربع الأول من عام 2024.
وزاد سعر الخام بما يزيد على دولار واحد يوم أمس بعد صدور تقرير وكالة الطاقة الدولية ليتداول فوق 75 دولارا.
وأبقت «أوپيك» في تقرير شهري على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميا. كما أبقت على توقعاتها الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.

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