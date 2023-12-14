مراجعة فوتسي تقفز بسيولة البورصة إلى 72 7 مليون دينار



324 مليون دينار إجمالي التدفقات الأسبوعية للسوق بمتوسط يومي قفز إلى 65 مليون دينار ملكيات الأجانب بأسهم السوق الأول تواصل الارتفاع التدريجي لتصل إلى 4.9 مليارات دينار

شريف حمديسجلت بورصة الكويت قفزة في سيولة التداولات خلال جلسة نهاية الأسبوع، مدفوعة بالمراجعة الدورية لأوزان الأسهم الكويتية على مؤشر«فوتسي»، إذ زادت السيولة على أساس يومي بنحو17 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 31.5% لتصل إلى 72.7 مليون دينار، مقارنة مع سيولة تداولات أول من أمس التي بلغت 55.3 مليون دينار.واستحوذ السوق الأول على 62.8 مليون دينار من اجمالي السيولة تشكل 86.3% من الإجمالي مقابل 9.5 ملايين دينار للسوق الرئيسي بنسبة 13.7% من إجمالي السيولة، وبلغ حجم السيولة المتداولة قبل نهاية الجلسة نحو 51.5 مليون دينار، فيما استقبل السوق سيولة أجنبية تقدر بـ 21 مليون دينار عند مزاد الاغلاق استهدفت الأسهم المدرجة ضمن مكونات المؤشر العالمي.وجاء سهم بيت التمويل الكويتي «بيتك» في صدارة الأسهم الأكثر استحواذا على القيمة بـ 16.1 مليون دينار، تلاه سهم الوطني بـ 11.3 مليون دينار، ثم سهم زين بـ 7.8 ملايين دينار، تلاه سهم اجيليتي بـ 3.6 ملايين دينار، ثم سهم مشاريع بـ 2.9 مليون دينار، يليه من حيث استقبال السيولة سهم ارزان بـ 2.8 مليون دينار، تلاه سهم الخليج بـ 2.1 مليون دينار، وسهم بوبيان بـ 2 مليون دينار، ثم سهم برقان بـ 1.9 مليون دينار، وسهم ايفا بـ 1.3 مليون دينار، إذ استحوذت هذه الأسهم على 51.8 مليون دينار تشكل 71% من إجمالي سيولة السوق امس.وعلى الرغم من التراجع الجماعي في مؤشرات البورصة بنهاية تداولات جلسة الأمس، إلا أن أداء السوق الأسبوعي ظل إيجابيا، وسط توقعات باستمرار التداولات النشطة على الأسهم القيادية، وأسهم صغيرة تشير مؤشراتها إلى أداء إيجابي، في ظل وجود محفزات مستمرة لارتفاعات أكبر في السوق يأتي على رأسها ما يلي:1- استمرار تولد الفرص: إذ إن العديد من الأسهم مازالت تتداول عند معدلات سعرية مغرية للشراء وبناء مراكز استثمارية.2- الاقفالات السنوية: إذ يشهد شهر ديسمبر من كل عام استعداد كل من الشركات والمتداولين للإقفالات السنوية وهو ما يترك أثرا على السوق وفقا لسياساتهم في التداول.3- قرارات الفيدرالي الأميركي: إذ إن استمرار الفيدرالي الأميركي في كبح جماح رفع أسعار الفائدة يحول أعين المتداولين بصورة تلقائية إلى أسواق الأسهم كونها واعدة أكثر من الفائدة على الدولار.وأنهت مؤشرات بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي خاصة على مستوى السوق الأول الذي يحظى بإقبال لافت من قبل شرائح متعددة من المتعاملين سواء أفراد أو مؤسسات وصناديق استثمارية في إطار عمليات بناء المراكز الاستثمارية الجديدة، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية التعاملات الأسبوع بنسبة 2% مضيفا 148 نقطة ليعزز استقراره فوق مستوى 7400 نقطة بواقع 7430 نقطة مقارنة مع 7282 نقطة الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% بإضافة 16 نقطة لمكاسبه السابقة ليصل إلى 5497 نقطة مقارنة مع 5481 نقطة الأسبوع الماضي، ومن ثم ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.7% مدفوعا بنشاط الأسهم القيادية وخاصة البنكية المدرجة بالسوق الأول، حيث اضاف المؤشر 111 نقطة بنهاية التعاملات الأسبوعية ليصل إلى 6765 نقطة مقابل 6654 نقطة الأسبوع الماضي.ومن أبرز النتائج الايجابية التي شهدتها البورصة خلال جلسات الأسبوع، القفزة اللافتة على مستوى السيولة المتدفقة بنسبة 41.5% بمحصلة اجمالية 324 مليون دينار بمتوسط يومي بلغ 65 مليون دينار مقارنة مع 229 مليون دينار بمتوسط يومي 46 مليون دينار الأسبوع الماضي.وحققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 1.5% بنهاية تعاملات الأسبوع بإضافة 609 ملايين دينار للمكاسب السابقة ليصل إجمالي القيمة إلى 39.989 مليار دينار مقارنة مع 39.380 مليار دينار الأسبوع الماضي، وكانت القيمة السوقية تجاوزت مستوى 40 مليارا خلال جلسة الثلاثاء الماضي وعززت بقاءها فوق هذا المستوى في جلسة الأربعاء، إلا ان عمليات جني الأرباح التي خفضت المؤشرات امس تراجعت بحجم القيمة السوقية لبورصة الكويت لأقل من 40 مليارا.وشهدت احجام التداول ارتفاعا بنسبة 25% بنهاية التعاملات الأسبوعية بإجمالي كميات اسهم متداولة بلغ 1.206 مليار سهم مقابل 965 مليون سهم الأسبوع الماضي.ومن المنتظر ان تواصل البورصة وتيرة النشاط الايجابي التي تنعم بها خلال الفترة الحالية مدفوعة بعمليات تغيير المراكز الاستثمارية استنادا إلى النتائج المالية المحققة في الـ 9 اشهر الماضية والتي تخطت نسبة النمو فيها 30%، فضلا عن الثقة التي بات يحظى بها اكبر وعاء استثماري بالبلاد وهو ما يتجلى من خلال زيادة التدفقات النقدية بشكل ملحوظ من قبل المستثمرين خاصة الاجانب الذين يواصلون زيادة نسب ملكياتهم من خلال عمليات الشراء المستهدفة لأسهم السوق الأول وخاصة البنكية، إذ ارتفعت قيمة ملكياتهم بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 4.9 مليارات دينار مقارنة مع 4.8 مليارات الأسبوع الماضي، وهي في ارتفاع تدريجي ملحوظ منذ بداية نوفمبر الماضي.