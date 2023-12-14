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القيمة السوقية لـ آبل تقترب من حجم بورصة فرنسا

12/14/2023 11:17:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لم يظهر الارتفاع في شركة «آبل»، الشركة الأكثر قيمة في العالم، أي علامات على التراجع، لتقترب القيمة السوقية للشركة المصنعة لهواتف «آيفون» من قيمة أكبر سوق للأوراق المالية في أوروبا، وهي فرنسا، بعد أن أغلقت أسهمها عند مستوى قياسي الأربعاء الماضي.
وبلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات المدرجة في بورصة باريس نحو 3.2 تريليونات دولار حتى نهاية التداول يوم الأربعاء، مقابل 3.1 تريليونات دولار لصالح شركة التكنولوجيا العملاقة، وفقا لمؤشر جمعته «بلومبيرغ». تتجاوز القيمة السوقية لـ«آبل» قيمة كل البورصات باستثناء أكبر 6 بورصات في العالم. وهذه ليست المرة الأولى التي تتفوق فيها «آبل»، ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، على بورصة باريس من حيث القيمة. لقد تبادل الثنائي مراكزهما عدة مرات خلال موجة بيع الأسهم التي ظهرت في النصف الثاني من العام الماضي، عندما رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح التضخم. وسجلت بورصة فرنسا نفسها ارتفاعا قياسيا هذا الأسبوع، بفضل شركات السلع الفاخرة مثل «إل في إم إتش» (LVMH) المالكة لعلامة «لويس فيتون» (Louis Vuitton) وصانعة حقائب «بيركن» (Birkin) «هيرميس إنترناشيونال» (Hermes International).
وراجعت الأسهم الفرنسية اعتبارا من منتصف الصيف، لكنها عاودت الارتفاع مجددا في الأسابيع الأخيرة مع تزايد الأدلة على تباطؤ التضخم، بالتالي قد تكون أسعار الفائدة قد بلغت ذروتها، دون أي علامة على ركود الاقتصاد الأميركي.
وتجدد انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا خاصة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة. وارتفعت أسهم «آبل» بأكثر من 50% خلال 2023، لتزداد القيمة السوقية للشركة بمقدار تريليون دولار تقريبا، ويشكل الارتفاع الأخير لشركة «آبل» انعكاسا كبيرا عما حدث في أكتوبر، حينما تعرضت الأسهم لضغوط بسبب مخاوف بشأن نمو الإيرادات والمبيعات في الصين.
وتتوقع «وول ستريت» تسارع إيرادات الشركة مجددا خلال 2024 مع انتعاش الطلب على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والمكتبية، وفقا لمتوسط تقديرات المحللين التي جمعتها «بلومبيرغ».

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