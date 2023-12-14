1 7 مليار دولار حصيلة قرصنة سوق العملات المشفرة في 2023

MENAFN - Al-Anbaa) تراجع حجم الأموال التي فقدتها مشاريع عملات مشفرة بسبب القراصنة بنحو النصف لتصل تكلفة الخسائر إلى حوالي 1.7 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وسط تحسن التدابير الأمنية وزيادة إجراءات إنفاذ القانون.

وحتى في حال حدوث أي عمليات قرصنة إضافية خلال ديسمبر الجاري، يرجح أن «ينتهي هذا العام بإجمالي خسائر أقل بكثير من عام 2022»، وفقا لشركة «تي آر إم لابز»، التي تساعد العملاء على اكتشاف الجرائم المالية.

وتضمنت حصيلة خسائر العام الماضي ـ البالغة 4 مليارات دولار من عمليات اختراق لعملات مشفرة ـ عددا من السرقات الكبيرة، مثل هجوم بقيمة 600 مليون دولار على شبكة «بلوكتشين» تسمى «رونين بريدج» التي كانت متصلة بلعبة «أكسي إنفينيتي».

وقال الرئيس العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في «تي آر إم» آري ريدبورد «رغم أن ما يفصلنا دائما عن بلوغ الرقم القياسي للعام السابق حدوث اختراق بحجم رونين، فمن المرجح أن يؤدي التركيز العالمي على الجرائم الإلكترونية، جزئيا على الأقل، إلى دمج بعض الأنشطة التي تعتبر بالغة الأهمية من أجل نمو المنظومة القانونية على نحو هائل».

وأظهرت تقديرات «تي آر إم» أن أهم 10 عمليات اختراق حققت للقراصنة 70% تقريبا من إجمالي الأموال المسروقة هذا العام.

على سبيل المثال، حققت الهجمات ضد تطبيق الإقراض اللامركزي «يولر فاينانس»، وجسر «مالتي تشين» الذي يربط بين سلاسل مختلفة، ومنصة تبادل العملات المشفرة «بولونيكس»، 100 مليون دولار لكل منها.

والهجمات التي استهدفت البنية التحتية ـ مثل قرصنة المفتاح السري الذي يمنح المتسللين الوصول إلى خوادم أو برامج مشروعات عملات مشفرة لسرقة الأموال أو التلاعب بالصفقات ـ شكلت ما يقرب من 60% من إجمالي الأموال المقرصنة خلال العام الحالي، وفقا لـ «تي آر إم».