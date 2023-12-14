%35 من التسهيلات الائتمانية في الكويت قروض شخصية



قروض «النفط والغاز» تحافظ على مستوياتها المرتفعة عند 2.45 مليار دينار 2.6 مليار دينار قروض إنشائية تزامناً مع التوسع في المدن الجديدة والمشاريع

أحمد مغربيتواصل البنوك المحلية ممارسة دورها كوسيط مالي في توسيع محافظ القروض لأداء دورها بشكل كاف، حيث سجل إجمالي القروض نموا بنحو 1.3% ليصل إلى 53.1 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023، ويتم توجيه هذه القروض إلى جميع أنواع العملاء من شركات كبيرة ومشروعات صغيرة ومتوسطة وأفراد، واستحوذت القروض الشخصية على أكبر حصة من الارتفاع بنحو 293.7 مليون دينار، ولتشكل بذلك أكثر من 35.2% من إجمالي محفظة التسهيلات، حيث عادة ما تفضل البنوك قطاع الأفراد بسبب تنوع شريحة المقترضين واستقرار مدخولهم (معظمهم من الموظفين في القطاع الحكومي).وبالنسبة للتوزيع القطاعي لمحفظة القروض، وكما ذكر أعلاه، لا يزال قطاع الأفراد هو القطاع المهيمن في المرتبة الأولى، إذ بلغت التسهيلات الشخصية نحو 18.7 مليار دينار بنهاية أكتوبر 2023، موزعة على 16 مليار دينار قروض إسكانية خاصة للمواطنين، و1.9 مليار دينار قروض استهلاكية لشراء السلع المعمرة و299.6 مليون دينار للسكن الخاص والنموذجي.وتشمل البنوك المقترضة بنوكا محلية وأخرى خليجية ذات درجة ائتمانية مرتفعة، علاوة على ذلك، حافظت القروض الممنوحة لقطاع النفط والغاز على مستوياتها المرتفعة لها عند 2.45 مليار دينار، بسبب القروض المشتركة من البنوك الكويتية لتمويل المشاريع التوسعية لشركات النفط الحكومية.وبلغت القروض الممنوحة لقطاعي التجارة والتشييد بنهاية أكتوبر 2023 ارتفاعا، إذ بلغت القروض الموجهة لقطاع الإنشاء 2.6 مليار دينار وهو أعلى مستوى على الإطلاق للقطاع تزامنا مع التوسع في المدن الجديدة والمشاريع الإنشائية للدولة، و3.5 مليارات دينار لقطاع التجارة و2.7 مليار لقطاع الصناعة، أما قروض البنوك فقد بلغت 2.9 مليار دينار.ودائع الحكومةمن جهة ثانية، بلغت ودائع الحكومة وودائع المؤسسات العامة نحو 10.17 مليارات دينار، موزعة على 4 مليارات دينار ودائع الحكومة في البنوك ونحو 6.12 مليارات دينار ودائع المؤسسات العامة.وتفصيليا، بلغت ودائع الحكومة في البنوك بنهاية أكتوبر الماضي 4 مليارات دينار موزعة على 3.5 مليارات دينار ودائع لأجل و533.9 مليون دينار ودائع تحت الطلب، أما ودائع المؤسسات العامة التي بلغت 6.12 مليارات دينار فتتوزع على ودائع مالية تحت الطلب بقيمة 89.3 مليون دينار ولأجل بقيمة 4.2 مليارات دينار، وودائع غير مالية تحت الطلب بقيمة 508.5 ملايين دينار ولأجل بقيمة 1.24 مليار دينار.وحول متوسط أسعار الفائدة المعلنة على ودائع العملاء لأجل لدى البنوك المحلية بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، تظهر البيانات أنها بلغت 3.817% للدولار عن 12 شهرا و4.493% للدينار، ولفترة 6 أشهر بلغت 3.596% للدولار و4.432% للدينار، ولفترة 3 أشهر بلغت 3.418% للدولار و4.089% للدينار.9.45 مليارات دينار ودائع أجنبيةبلغت الودائع من غير المقيمين (الأجانب) في البنوك الكويتية حاجز 9.45 مليارات دينار بنهاية أكتوبر الماضي، وتوزعت الودائع على بندى البنوك بقيمة 5.2 مليارات دينار وأخرى بقيمة 4.1 مليارات دينار.وتأتي تلك الودائع لتثبت من جديد نجاح البنوك المحلية في اجتذاب ودائع جديدة من الأجانب غير المقيمين في الكويت، نظرا لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة بالبنوك الكبرى حول العالم، والثقة الكبيرة في الاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي ككل.