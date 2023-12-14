نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بالوصول إلى المحتجزين لدى حماس في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصليب الأحمر الدولي إلى القيام بمزيد من الضغوط من أجل الوصول إلى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ميريانا سبولياريتش في تل أبيب يوم الخميس: "تمتلكون كل الوسائل وكل الحق وكل التوقعات للضغط العلني على حماس".

وقدم لها مجموعة من الأدوية ودعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى "إنجاز مهمتها وتسليمها" إلى المحتجزين في غزة.

وكتبت سبولياريتش عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أنه "يجب منح اللجنة الدولية إذنا" لزيارة المحتجزين.

وتابعت "أكرر: يجب إطلاق سراح المحتجزين- على الفور".

وخلال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل بضعة أسابيع، نظمت اللجنة الدولية عملية نقل المحتجزين المطلق سراحهم من قطاع غزة إلى مصر أو مباشرة إلى إسرائيل. ولم تشارك المنظمة في المفاوضات ذات الصلة.

وقالت إسرائيل إنه لا يزال هناك 135 محتجزا في قطاع غزة. وكجزء من صفقة بين الحكومة الإسرائيلية وحماس، تم إطلاق سراح 105 محتجزين. وفي المقابل أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

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