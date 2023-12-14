انتخابات الهند تفرض الضغوط على أسواق السلع الزراعية عالمياً

تسرع السُلطات الهندية وتيرة جهودها للسيطرة على الإمدادات المحلية، وأسعار المُنتجات الزراعية: مثل السُكر، والبصل، والقمح، استعداداً للانتخابات العامة المُقررة في العام المقبل، وهو الإجراء الأحدث ضمن سلسلة تدخلات أوقعت هزّات في الأسواق العالمية.

وفي الأيام الأخيرة، حظرت السُلطات تصدير البصل، وقيّدت استخدام السُكر في إنتاج الإيثانول، وقلَلَت حجم مخزونات القمح التي يُسمح للتجار والبائعين الاحتفاظ بها. وتُعتبر الهند واحدة من أكبر مُنتجي ومُصدري السلع الزراعية في العالم. ومع ذلك، تمتلك الدولة ذات الكثافة السكانية العالية سوقاً محلية حساسة للغاية، حيث يعتمد مئات الملايين من الناس على الطعام الرخيص المُدعم.

وتأتي هذه الخطوات لتضاف إلى القيود الحالية المفروضة على صادرات الأرز والقمح والسُكر، ما أدّى إلى رفع أسعار هذه المُنتجات على مستوى عالمي، وتعطيل إمداداتها لكبار المستوردين الذين يعتمدون على الأغذية المزروعة في الهند.

وعلى سبيل المثال، ارتفعت أسعار السُكر بالفعل إلى أعلى مستوياتها لسنوات عدة، نتيجةً جزئية لتوقعات انخفاض الإمدادات من الهند، بعد تعطُل الإنتاج بسبب سوء الأحوال الجوية. وفي بنغلاديش المجاورة، تضاعفت أسعار البصل بين ليلة وضحاها، بفعل الذُعر الناجم عن قرار السُلطات الهندية حظر التصدير، والذي دخل حيز التنفيذ منذ أيام، وسوف يستمر حتى مارس.

ووفقاً لمُراسلات اِطَّلَعَت عليها فاينانشال تايمز، فقد دفعت احتمالية نقص الإمدادات المؤسسة التُجارية التي تمتلكها الدولة إلى مُناشدة السُلطات الهندية، لتسريع تسليم آلاف الأطنان من البصل المُتعاقد عليها بموجب خطاب الاعتماد الحالي.

وقال المُحللون إن التدابير التي اتخذتها الهند كانت استجابة للقلق من ارتفاع تضخم الغذاء، في الوقت التي تستعد فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندا مودي للانتخابات العامة في وقتٍ مُبكر من العام المُقبل.

وقال أشوك جولاتي، الخبير الاقتصادي الزراعي والمُستشار للسياسات الحكومية لفترة طويلة: ((يكمُن القلق حيال كيفية ترويض التضخم في البلاد، والذي من المُرجح ألا يكون في نطاق مريح، وسوف تستمر هذه العملية حتى انتخابات 2024. والسياسة الداخلية دائماً ما تكون أقوى من الاقتصاد، أو حتى الأسعار الدولية)).

وفي اجتماعه الأخير للسياسات النقدية، ترك بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة الأساسي من دون تغيير عند 6.5 %، ويرجع هذا جزئياً إلى المخاطر الناجمة عن التضخم الغذائي.

وتفاقمت المخاوف بشأن نقص الإمدادات، بسبب الأحوال الجوية السيئة، حيث حذَر العُلماء من أن الأمطار الموسمية السنوية، التي يعتمد عليها الفلاحون في زراعتهم، أصبحت أكثر انقطاعاً، جراء التغيُرات المناخية.

وعلى سبيل المثال، تتوَقَع السُلطات انخفاض إنتاج السُكر في الهند، التي تُعدّ أكبر مُنتج ومُستهلِك في العالم، بنسبة تُقارب 10 في المئة هذا العام. وقد تراجعت مخزونات السُكر المحلية بالفعل إلى ما يكفي لاستهلاك شهرين فقط، وهو ما دون حدّ الحكومة للتأمين، والذي يبلغ ثلاثة أشهر.

وقال بوشان شارما مدير الأبحاث في شركة التحليلات كريسيل: ((ما نشهده هو المزيد والمزيد من الظواهر الجوية التي تحدث، بدءاً من موجات الحر خلال شهر مارس، وصولاً للأمطار الغزيرة خلال شهر يوليو. وتؤدي هذه الظواهر الجوية إلى الكثير من التقلُبات في أسعار السلع الزراعية)).

ويهدف قرار الهند الأخير بشأن السُكر، الذي يأتي على رأس حظر التصدير لأجل غير مُسمى، إلى منع استخدام عصير القصب أو شرابه لإنتاج الإيثانول، الذي يُستخدم على نطاق واسع في الوقود. وتقول تقديرات شركة كريسيل، إن ذلك سيُعزز إنتاج السُكر بحوالي 2.5 مليون طن، أي ما يُعادل 10 % من الإنتاج المُتوقع لهذا العام.

ويعتبر النُقاد أن هذه التدخُلات غير فعّالة لدولة سعت إلى بناء سوق تصدير خاص به، حيث تتعرض الهند الآن لخطر فقدان العُملاء الذين كسِبتهم بشق الأنفُس لصالح منافسيها. وقد أدّت القيود الحالية المفروضة على صادرات الأرز، التي فُرِضت في وقت سابق من هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، وهددت بخلق أسوأ نقص دولي منذ سنوات.

وقال براكاش نايكنافاري المدير العام للاتحاد الوطني لمصانع السكر التعاونية، إن مستوردي السُكر في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، الذين اعتادوا سابقاً الشراء من الهند، يتوقعون الآن الحصول على إمداداتهم من منافستها الرئيسة، البرازيل. وأضاف: ((لقد أنشأنا السوق، وخلقنا صورة للعلامة التُجارية، ولكن مع الأسف نحن الآن غائبون. وستستفيد البرازيل استفادة كاملة)).