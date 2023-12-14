الصين تواجه مخاطر حلقة مفرغة من الديون والانكماش

كبير اقتصاديي آسيا في بنك مورجان ستانلي

في عام 2002 ألقى بن برنانكي، والذي كان محافظاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي آنذاك، خطاباً سلط فيه الضوء على أهمية إبقاء الانكماش الاقتصادي تحت السيطرة. حينها اختتم حديثه قائلاً: ((يمكن للانكماش المستدام أن يكون ذا أثر تدميري على الاقتصاد الحديث، لذلك يجب مقاومته بشدة)).

قد لا يبدو مثل هذا التحذير ملائماً في كثير من دول العالم، حيث لا تزال البنوك المركزية تخوض معركة ضد التضخم. ولكن يبدو أن هذا الطرح مناسب جداً بالنسبة للصين. فعلى عكس الاقتصادات الرئيسية الأخرى، تواجه الصين تحدي الانكماش؛ إذ يبلغ معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها، وهو المقياس الأوسع للأسعار، سالب 1.4 %، متراجعاً لربعين متتاليين. ونتيجة لذلك، كانت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في الصين في الربع الثالث 3.5% فقط، وهو أقل بكثير من نسبة النمو في الولايات المتحدة والتي تبلغ 6.4 %.

وتشكل الخلفية الانكماشية الاقتصادية تحديات عدّة. أولاً، وبعد أخذ الانكماش في الاعتبار سترتفع أسعار الفائدة الحقيقية، مما يزيد عبء المدينين. ثانياً، حتى مع تباطؤ نمو الدين، من المرجح أن يظل أعلى من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وبالتالي سيستمر ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. والأهم من ذلك، يؤثر نمو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي بشكلٍ سلبي على اتجاهات إيرادات الشركات وأرباحها. وإذا استمر الانكماش في التأثير على هذه العوامل، فسوف تخفض الشركات نمو الأجور، مما يخلق ((حلقة)) مفرغة من الطلب الكلي الضعيف والضغوط الانكماشية.

في السياق الصيني تشكل هذه القضايا تحديات خاصة، خاصةً مع مواجهتها لنسب ديون مرتفعة وضعف اتجاهاتها الديموغرافية. وإلى جانب الانكماش، تتلاقى هذه العوامل لتشكل للصين ما يمكن أن نطلق عليه ((التحديات الثلاثة)).

لقد نبعت الضغوط الانكماشية في الصين من تقليص مستويات الديون في الميزانيات العمومية لقطاع العقارات والحكومات المحلية. وعند الأخذ في الاعتبار أن مجموع الديون في هذه الميزانيات العمومية يمثل حوالي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، فليس من الغريب أن تبقى ضغوط الطلب والأسعار ضعيفة كما كانت من قبل.

ولمواجهة تحدي الانكماش، يحتاج صنّاع السياسات إلى استخدام القوة الكاملة للسياسات النقدية والمالية لرفع الطلب الكلي. وهم بالفعل يخففون من السياسات النقدية والمالية، لكننا نعتقد أن الجهود المبذولة حتى الآن لن تؤدى إلا لتحسن تدريجي في معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي. أي أن هذه التدابير لن تكون كافية لرفع معامل الانكماش إلى نطاق 2 - 3% خلال العامين المقبلين، وهو النطاق الذي نعتقد أنه سيكون ملائماً للنمو الصحي في إيرادات وأرباح الشركات.

ونعتقد أن ثمّة سببين مترابطين وراء ذلك، أولاً، كانت استجابة السياسات المعنية حتى الآن مترددة وعبارة عن ردّ فعل، وهو ما يعكس جزئياً القلق الذي كان يشغل صنّاع السياسات إزاء تراكم الديون غير الإنتاجية، مما أدّى إلى بدء عملية لتقليص الديون.

وعلى سبيل المثال، حتى وإن كانت الريح المعاكسة النمو قد بدأت تتسارع منذ بداية الربع الثاني من هذا العام، إلا أن التدابير المنسقة لتخفيف السياسات لم يتم إطلاقها حتى شهر يوليو، وحتى هذه التدابير لم تكن كافية لوقف تأثيرات هذه الريح المعاكسة بشكل قاطع. ويتمثل التحدي في أنه عندما لا تسير عملية التخفيف بشكلٍ قوي بما فيه الكفاية، سيظل خطر حلقة الديون والانكماش المفرغة قائماً. وسوف تظل أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة وسوف تستمر في التأثير على الطلب الكلي.

ثانياً، يظل مزيج النمو غير متوازن. كما لا يزال الاستثمار في الصين مرتفعاً جداً، إذ يبلغ 42 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد نبعت هذه النزعة للاستثمار، أو ربما الاستثمار المفرط على حساب تناقص العوائد، والقدرات الفائضة، والضغوط الانكماشية؛ لذا من المحتمل أن يكون استمرار إنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمار، كما فعلت الصين في الماضي، مجرد تحفيز مؤقت، ويمكن أن يعقّد مسألة إدارة التضخم على المدى المتوسط. وبالفعل، يمكن القول إن الوضع الحالي هو نتيجة للجهود السابقة، حيث جرى تعزيز البنية التحتية والعقارات بطريقة معاكسة للدورة الاقتصادية كلما تراجعت الصادرات.

والنهج الأمثل للسياسات الآن هو تحفيز الاستهلاك. وبشكل خاص يمكن لصنّاع السياسات زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في التعليم والرعاية الصحية والإسكان العام، وهو ما قد يساعد في إطلاق العنان لمدخرات الأسر المرتفعة في الدولة. وحتى الآن، لا نرى سوى علامات قليلة تشير إلى أن هذا التحوّل بدأ بالفعل. وكما هي الحال، ظلت نسب الإنفاق الحكومي على الرعاية الاجتماعية إلى الناتج الإجمالي ثابتة في الأعوام الأخيرة.

وتبدو المخاطر المتعلقة برؤية التضخم مائلة بوضوح إلى الجانب السلبي، ويشير الضعف الحالي في بيانات النمو والتضخم إلى أن خطر الوقوع في دائرة الديون والانكماش لا يزال قائماً. ومن الواضح أن التحول المنسق لإعادة توازن الاقتصاد نحو الاستهلاك أو الارتفاع القوي في دورة التجارة العالمية، هما العاملان الرئيسيان اللذان يمكن أن يقودا الانتقال الأسرع نحو بيئة تضخمية أكثر صحية.