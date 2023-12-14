ما موقف العدالة الضريبية من أغنى «مواطني العالم»؟

((الضرائب هي ما تدفعه مُقابل مُجتمع مُتحضر))، هذه مقولة لأوليفر ويندال القاضي بالمحكمة العُليا الأمريكية في عام 1927. لطالما كان هذا الموضوع مهماً، لكن بات أكثر أهمية الأسبوع الماضي، عندما استمعت المحكمة العُليا الأمريكية إلى المرافعات الافتتاحية في قضية مور ضد الولايات المُتحدة، وهي القضية التي ستبحث في مدى قانونية الضريبة الإلزامية للإعادة إلى الوطن لعام 2017، التي تطلب من الشركات دفع ضريبة لمرة واحدة على الأرباح الأجنبية المؤجلة.

قد نتذكر أن هذه الضريبة استهدفت الحصول على حصة من تريليونات الدولارات من الأرباح الخارجية للشركات الأمريكية الكُبرى، وذلك قبل خفض مُعدّل الضريبة على الشركات، إلى جانب إنهاء مبدأ ((الضرائب العالمية)) في البلاد. وكان هذا النظام يُشجع الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات على الاحتفاظ بأرباحها في الخارج، حيث كانت المُعدّلات أقل من الضريبة الأمريكية التي كانت تبلغ 35 في المئة آنذاك، وتجنب الازدواج الضريبي المُحتمل، عن طريق عدم إعادة تحويل أرباحها. والآن تخضع الشركات الأمريكية لضريبة تبلغ 21 في المئة، ولم تعُد تدفع للحكومة ضرائب إضافية على الأرباح الأجنبية.

والسؤال الذي تواجهه المحكمة العُليا، هو ما إذا كان فرض الضرائب على الأرباح غير المُحققة قانونياً. ويأمل المُدعيان، وهُما زوجان أمريكيان اِضطُرا إلى دفع 15,000 دولار على المكاسب غير المُحققة في شركة تصنيع هندية، كجزء من ضريبة 2017، ويأمل العديد من المحافظين أن تقول المحكمة لا.

لكن إلغاء الضريبة سيصعب أيضاً على الكونغرس الأمريكي فرض ضريبة على الثروة، وهو ما يضغط الديمقراطيون من أجله، وسيفتح صندوق ((باندورا)) من الدعاوى القضائية في الولايات المُتحدة، حيث سيؤدي هذا الحُكم إلى اضطراب القواعد الضريبية الحالية.

ويبدو أن بعض القُضاة المحافظين من أمثال إيمي كوني باريت، حذرون من حُجج المُدعين، ربما لأنهم لا يرغبون في الإخلال بالوضع القائم. ولن يصدر الحُكم قبل بعض الوقت. لكن القضية تُسلط الضوء على الصعوبات المتعلقة بكيفية تفكيرنا في العدالة الضريبية، بعد عقود من العولمة والتحوّل التكنولوجي، اللذين سمحا للشركات الكُبرى والأفراد الأثرياء بلعب لُعبة من التحايل والتهرب الضريبي.

ولا يقتصر الأمر على أن أغنياء العالم لا يزال بإمكانهم الاختيار بين أكثر الهياكل الضريبية الدولية مُلاءمة، ولكن التحوّل الاقتصادي من التصنيع إلى الخدمات، ثم إلى المعلومات، جعل الاحتفاظ بالثروة في الخارج أسهل من أي وقتٍ مضى. وفي النهاية، فإن إخفاء المصانع أصعب من إخفاء براءات الاختراع، أو البيانات، على سبيل المثال.

ويحتوي تقرير مرصد الضرائب الأوروبية الأخير حول التهرب الضريبي العالمي، على بيانات مذهلة بشكلٍ خاص حول تحويل أرباح الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات بين عاميّ 1975 و2020. في حين أن الشركات الأمريكية لم تُسجل تقريباً أي عائدات في الملاذات الضريبية في أواخر السبعينيات، فإنها تُسجل اليوم أكثر من نصف أرباحها في هذه المناطق.

وكان هناك انخفاض طفيف بعد عام 2017، لكن تحويل الأرباح إلى الخارج ازداد مرة أُخرى بعد ذلك، وظل مُستقراً تقريباً عند حوالي 50 %. ويُمكن تبرير نسبة صغيرة فقط من تلك الأرباح بأعمال حقيقية على أرض الواقع. ورغم أن الولايات المُتحدة تبرز في هذا المجال، إلا أن تحويل الأرباح الأجنبية إلى الملاذات الضريبية كَكُل، بلغ حوالي 35 % منذ عام 2015.

كان ينبغي أن يُساعد الحد الأدنى العالمي للضريبة البالغ 15 % على الشركات مُتعددة الجنسية، والذي وافقت عليه 140 دولة في عام 2021، في هذا المجال، لكن الولايات المُتحدة والعديد من الدول الغنية الأُخرى، لم تُمرره، أو تُنفذه بشكلٍ صحيح بعد. وعلاوة على ذلك، تزايدت قائمة الثغرات الضريبية، ما قلل من الإيرادات، ووفر الحوافز المُستمرة للشركات، لإرسال أرباحها إلى الخارج.

ويستفيد الأثرياء أيضاً من الكثير من الثغرات الخاصة بهم. فوفقاً للتقرير، يدفع مليارديرات العالم ما بين صفر و0.5 % من ثرواتهم في المتوسط. ورغم أنهم باتوا يخفون ثروات أقل في الخارج (بفضل زيادة تبادل المعلومات المصرفية الدولية)، إلا أنهم لا يزالون يستخدمون حيازات المُمتلكات العقارية المحلية، والشركات الوهمية، لتجنُب ضريبة الدخل الفردي.

ولا عجب أن النقاش حول الضرائب الشاملة على الثروة، بل وحتى الضرائب على الأراضي، أصبح مُتزايداً في العديد من الدول الغنية، فيما تتطلب قدرة الأثرياء على استخدام الهياكل القانونية المُعقدة للتحايل على الهيئات التنظيمية الوطنية قواعد بسيطة وصارمة.

ولكن ذلك يتطلب تنسيقاً عالمياً مُتزايداً. وقد بات الأغنياء الآن أقل ارتباطاً بالدول والسُلطات الضريبية، مما كانوا عليه في الماضي، ما يجعل من الصعب على أي دولة حل مشكلة التهرب الضريبي وحدها. وأنا أعرف الكثير من النُخب الغنية الليبرالية، التي تعتبر نفسها ((مواطنين عالميين))، ولكن في الكثير من الأحيان، تعني مثل هذه الادعاءات بالاهتمام بالجميع، أنهم في الواقع لا يُسهمون كثيراً في أي بلد أو مُجتمع مُعين.

وقد أصبح هذا اتجاهاً جديداً ومُقلقاً بين أثرياء العالم. ويوَضح جويدو ألفاني، وهو مؤرخ اقتصادي في جامعة بوكوني، في كتابه الجديد ((كآلهة بين الرجال))، كيف ساهم الأغنياء في الماضي بشكلٍ أكبر في الصالح العام، خلال أوقات الحرب والمجاعة والطاعون والكوارث المالية. أما اليوم، فقد اختفى هذا الشعور بالمسؤولية المُشتركة. ورغم الأزمة المالية والجائحة والحرب في أوكرانيا، فلم تتزايد مُعدّلات الضرائب على أثرياء العالم، ولا مُساهماتهم في الدول.

قد يكون جزء من ذلك بسبب الإفراط في استخدام الأموال الخاصة في السياسة، وهي مشكلة خاصة في الولايات المُتحدة (ومُشكلة مُتزايدة، عقب قضية ((المواطنون المتحدون)) في عام 2010، والتي ألغت قوانين تمويل الحملات الانتخابية التي دامت قرناً من الزمن). وقد يكون ذلك أيضاً بسبب فصل الثروة عن المكان في عالم ما بعد العولمة. ومهما يكن الأمر، فإن الأزمات الحالية، من تغيُّر المناخ، إلى صراع إعادة تأهيل القوى العاملة، تتطلب المزيد من الإيرادات الضريبية. وإذا لم ندفع جميعنا نصيبنا العادل، فقد نجح العالم في أن يُصير غير مُتحضر على نحوٍ متزايد.