«غلفتينر» تفوز بالجائزة الذهبية للصحة والسلامة للسنة السادسة

نالت شركة ((غلفتينر))، المشغل للموانئ والمحطات الإقليمية، ومزود حلول سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية المخصصة، الجائزة الذهبية للصحة والسلامة من الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث (RoSPA)، للسنة السادسة على التوالي.

وتسلط الجائزة الضوء على الأداء المتميز لمحطات حاويات ((غلفتينر)) في الإمارات بمجال نظام إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة والعمليات التشغيلية في 2022.

وقال جوناثان جريس، المدير الإداري لمحطات الحاويات التابعة لشركة ((غلفتينر)) في الإمارات: ((يؤكد التكريم التزامنا المستمر بإعطاء الأولوية لسلامة ورفاه فريق عملنا المتميز بمحطات ((غلفتينر)) في الإمارات، مما يدل على تفانينا في ضمان العودة الآمنة لكل موظف إلى منزله في نهاية كل يوم عمل)).

وأضاف: تم تنمية ثقافة السلامة المهنية في ((غلفتينر)) على مر السنوات، وهي بمثابة دليل على الجهود المستمرة التي نبذلها لحماية موظفينا من مخاطر الإصابة والاعتلال الصحي في بيئة العمل)).

وقالت جوليا سمول، مديرة إدارة توزيع الجوائز في الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة المهنية: (( حوادث العمل والاعتلال الصحي المرتبط ببيئة العمل لا يكون لها آثار مالية كبيرة أو تسبب اضطرابات فحسب، بل إنها تؤثر بشكل كبير على جودة حياة الأفراد)).