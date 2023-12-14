«ترف» تكشف عن «تيرا غولف كوليكشن» بدبي

كشفت ((ترف))، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية، عن إطلاق مشروعها الأحدث ((تيرا غولف كوليكشن)). يتضمن المشروع الجديد مجموعة من الفلل السكنية الفاخرة في قلب عقارات جميرا للغولف.

تضم ((تيرا غولف كوليكشن)) 84 وحدة سكنية متماثلة، تتنوع بين فلل ومنازل تاون هاوس مؤلفة من ست غرف نوم.