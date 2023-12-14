«ترف» تكشف عن «تيرا غولف كوليكشن» بدبي
التاريخ
12/14/2023 7:30:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت ((ترف))، شركة التطوير العقاري التابعة لمجموعة ياس القابضة الاستثمارية، عن إطلاق مشروعها الأحدث ((تيرا غولف كوليكشن)). يتضمن المشروع الجديد مجموعة من الفلل السكنية الفاخرة في قلب عقارات جميرا للغولف.
تضم ((تيرا غولف كوليكشن)) 84 وحدة سكنية متماثلة، تتنوع بين فلل ومنازل تاون هاوس مؤلفة من ست غرف نوم.
MENAFN14122023000110011019ID1107600654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.