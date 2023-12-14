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تفاهم بين مجلس «سيدات أعمال أبوظبي» و«الأردني الإماراتي»

12/14/2023 7:30:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع ((مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي))، ترمي إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أعضاء المجلسين. وقعت المذكرة مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومنى الراشدي عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، في بمقر غرفة أبوظبي.

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