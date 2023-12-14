تفاهم بين مجلس «سيدات أعمال أبوظبي» و«الأردني الإماراتي»

تفاهم بين مجلس «سيدات أعمال أبوظبي» و«الأردني الإماراتي»
التاريخ
12/14/2023 7:30:32 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وقع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مذكرة تفاهم مع ((مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي))، ترمي إلى تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين أعضاء المجلسين. وقعت المذكرة مروة المنصوري عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي، ومنى الراشدي عضو مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، في بمقر غرفة أبوظبي.
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